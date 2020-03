STRAH - najveći neprijatelj ili prijatelj u situaciji pandemije?

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Kako se nosite sa frustracijom i stresom u 'korona' situaciji?

U ovo vrijeme pandemije korona virusa, strah je i najveći prijatelj i neprijatelj u isto vrijeme.

Bez osjećaja straha, naša vrsta kao i mnoge druge ne bi postojale. Svi se želimo riješiti straha, ali često zaboravljamo koliko nam je on potreban kako bi prepoznali i procijenili stvarnu opasnost i pravilno se informirali i poduzeli adekvatne akcije.

Ako prelazite cestu i vidite kako auto juri prema vama bez namjere da zakoči, prestrašit ćete se. U tim trenucima, imate razloga za strah. Vaše tijelo će automatski reagirati na taj podražaj. Vaše nadbubrežne žlijezde će u krv ispustiti hormon adrenalin, srce će vam naglo početi udarati puno brže kako bi mišićima dalo više krvi i time više snage, disanje će vam se ubrzati kako bi imali više kisika i time više energije, zjenice će vam se proširiti kako bi bolje percipirali situaciju i tada je takva stresna reakcija korisna.

Možda ćete osjetiti početnu ukočenost, ali ubrzo nakon toga osjetit ćete vrlo snažan poriv da bježite, jer to je ono za što vas je vaše tijelo u prethodnoj sekundi pripremilo. Bori se ili bježi!

U tim trenucima ne razmišljate, nego reagirate, a isti se proces u većoj ili manjoj mjeri javlja i u drugim situacijama te osim već spomenutih fizičkih simptoma, strah se manifestira i kroz opsesivna razmišljanja ili vjerovanja.

Kada dopustimo da strah zavlada našim umom, postajemo zarobljenici naših vlastitih misli. Strah je emocija, a emocije su rezultat naših vlastitih misli. Je li strah od promjene stvorilo zabrinutost ili ima štetan učinak na vaš život? Često sve dok radimo unutar naših okvira iskustva i znamo kako, sve je dobro.

Strah počinjemo osjećati kada ne znamo što učiniti radi našeg ograničenog iskustva i tada u specifičnoj situaciji nismo u mogućnosti reagirati racionalno na najoptimalniji način već reagiramo iracionalno u funkciji preživljavanja.

Kada smo emocionalno vezani za stvari, ljude, posao itd. teško prihvaćamo promjenu jer ne želimo izgubiti uloženi trud i vrijeme. Ono čega se najčešće bojimo je da promjenom izgubimo osjećaj sigurnosti, samopouzdanje i samopoštovanje, dnevnu rutinu, povezanost s drugim ljudima na poslu..., a emocije koje se pojavljuju tijekom promjene mogu varirati od iščekivanja, predviđanja sve do osjećaja paralize.

Strah je naš prijatelj, on počinje gdje znanje prestaje

Za početak trebate prihvatiti da je strah neizbježan dio promjene. Nemojte blokirati niti bježati od situacija koje izazivaju strah. Shvatite da je strah normalan. Svatko se boji ako se suočava sa situacijom koja mu je nepoznata, kad počinje nešto novo, strah zapravo počinje gdje znanje prestaje. Strah je naš prijatelj, on počinje gdje znanje prestaje, i govori nam da budemo oprezni, da se informiramo, pripremimo za neizvjesnosti i opasnosti na putu te poduzmemo odgovarajuće akcije.

Ukoliko ga potisnete, negirate, odbacite postat će vam najveći neprijatelj. Strah je poput znaka na cesti "stop", možemo ga iskoristiti sebi na korist ili na štetu, možemo odustati ili hrabro zakoračiti u novu avanturu. No potrebno je dobro znati iščitati što nam zapravo strah govori, koliko je realan ili iracionalan. I ključno je kako postupiti u toj situaciji. On nikada potpuno ne nestaje, ali s vremenom se smanjuje. Osjećaj strah ovisi od pojedinca do pojedinca i može blokirati čovjeka u rastu da napravi bilo kakvu promjenu ili progres.

Kada se mijenjate, svoj stav i/ili ponašanje, odnosi oko vas će isto biti prisiljeni na promjenu. Neki prijatelji će uvijek navijati za vašu promjenu i prilagodbu situaciji, dok postoji mogućnost da neki neće jer bi mogli osjetiti zavist i ljubomoru i pokušati vas odgovoriti od bilo kakve promjene u životu.

Ako netko ovu situaciju dominantno doživljava kao prijetnju, osjećat će strah i reagirati će napadom, izbjegavanjem ili glumom kako je sve ok, oni koji doživljavaju ovu situaciju kao gubitak, osjećati će tugu ili čak depresiju ukoliko se osjećaju bespomoćni, bezvrijedno i beznadno i reagirat će tako da se predaju i odustaju od pokušaja promjene i prilagodbe.

Takvi će vas ljudi često uvjeravati kako ni vi nećete uspjeti. Ako pokušate nešto mijenjati u svom životu i kažete ljudima da ćete to učiniti, postoji mogućnost da ćete biti ismijani i posramljeni. Ljudi vam mogu reći da se nešto ne može, jednostavno zato što nisu sami to pokušali ili nisu vidjeli da je netko u tome uspio.

Kako savladati strah?

Hrabrost nije odsustvo straha, najčešće se misli da su ljudi hrabri kad su odlučili raditi ono čega se drugi boje učiniti, nesvjesni da tako mogu ugroziti druge. Tada je takva hrabrost ludost. HRABROST je kada smo sposobni pokrenuti se iako se bojimo, kako bi se pravilno informirali, naučili nešto novo, proširili granice spoznaje, rasli kao osobe i poduzeli adekvatne akcije - hrabrost ne postoji u odsustvu straha!

Kada nastupa strah važno ga je osvijestiti. Uhvatite se što sami sebi govorite. Npr. "Strah me je", "Ne mogu ja to", "Ništa se ne može učiniti",„Gotovo je, sve će propasti“, „Što ako bude još gore...“ itd. Imate li kad ovakav dijalog u svojoj glavi? I što si to više govorite to više strah raste. Ako možete sami sebe uhvatiti u tom unutarnjem dijalogu tada ga možete i preusmjeriti.

Strah je uvijek anticipacija manje ili više izgledne posljedice. Identificirajte čega točno vas je strah. Sve što vam padne na pamet kod prepoznavanja straha zapišite. To će vam pomoći da poduzmete prikladne korake kako bi spriječili da strah postane realnost. Kada ih nabrojite i zapišete na papir, opišite svaku stavku.

Čega točno vas je strah?

Zapišite nekoliko mogućih scenarija koje ste zamislili.

Poduzmite mjere za sprečavanje da strahovi postanu realnost.

Zapamtite, opasnost je realna, ali strah je subjektivan. Kada se jednom suočite sa strahom vidjet ćete da je on često prenapuhan. Bojimo se nepoznatog koju često popunjavamo svojom fantazijom najgoreg scenarija a zapravo nam fale točne informacije i podrška. Često u ovoj situaciji koja zahtjeva karantenu, promjenu stila života, ponašanja prema sebi, drugima i svijetu itd. režiramo odnosno konstruiramo potencijalne scene odnosno ishode, drugim riječima snimamo dramu ili u najgorem slučaju horor film.

U tom mentalnom filmu nismo samo redatelj već i glavni glumac. Taj film nam tada postaje naša stvarnost, no treba se sjetiti da je to još uvijek stvarnost koju smo mi sami kreirali u našim glavama i da bi netko drugi možda na tu istu situaciju gledao potpuno drugačije.

Pokušajte se odmaknuti od problema, zamislite da to što vas muči ustvari muči vašeg prijatelja ili prijateljicu, pitanje koje si postavite: „Što bi mu/joj savjetovali?“

Ponekad je lakše pronaći rješenje problema ako napravimo odmak jer samim time umanjujemo emocionalni doživljaj što nam omogućava pronaći konstruktivnije rješenje. Zapamtite, budite svjesni opasnosti i kako se zaštititi, ali fokusirajte se na pozitivno, gledajte na situaciju kao izazov, ne kao prijetnju ili gubitak, budite asertivni, zaštitite sebe i druge i iskoristite ovo vrijeme za planiranje kako se pripremiti za 'Dan poslije' korona virusa.

