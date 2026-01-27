Obavijesti

Stranjske mačkare: Mačkaramo se dok Sinjani ni Alku nisu trkali

Piše Vedrana Šuvar Bekavac,
Čitanje članka: 5 min
Foto: Sasa Tadinac/HaloPix/PIXSELL

U jednom danu pretrče i do 40 kilometara i ne umore se jer nosi ih adrenalin, neka čudna snaga, jer posebni su gušti sudjelovati u mačkaranoj povorci

Admiral

Mnogi će se složiti kako u cijeloj Dalmaciji nema mačkara kakve su one Stranjske iz općine Otok u Cetinskoj krajini, i po brojnosti, ali prvenstveno po originalnosti. Ni grobnički zvončari im nisu ravni, dodat će ponosni Otočani, koji su proteklog vikenda uživali u cjelodnevnoj mačkaranoj povorci obilazeći otočka naselja i zaseoke. Maškare iz otočkih sela krenule su u jutarnjim satima iz mjesta Kuredžići, s Kuredžina guvna, ustaljenom rutom. Središnji dio programa bio je u centru Otoka, na Roknjači, gdje su mačkare, prvenstveno komedijaši, do suza nasmijali i uveseljavali svojim skečevima mnogobrojne Otočane. Unatoč kiši mačkare nisu posustajale nego su, prema tradiciji, nastavili obilaziti sve otočke zaseoke, gdje su ih mještani dočekivali fetom dalmatinskog pršuta, grudvicom sira i dobrom kapljicom.

