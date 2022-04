Bizarna medicinska uvjerenja iz prošlosti: Kanibalizam sve liječi

Bavljenje medicinom u povijesti je često zahtijevalo interes i zanimanje za svijet koji nas okružuje, a to je vodilo do mišljenja da ljudi koji se time bave su vještice i vješci. Ali, unatoč tome, medicina je jako napredovala, a neka od vjerovanja u prošlosti su se pokazala luda i posve nevjerojatna. Evo nekih od njih:

Lijek za sifilis je seks s djevicom

U 16. stoljeću sifilis je predstavljao velik problem u cijeloj Europi. Nakon što su ustanovili da se spolno prenosi, počeli su vjerovati kako 'djevičanska čistoća' može biti neka vrsta protulijeka. Tako su u ranom 19. stoljeću djevice bile 'tražena roba' iz čistih medicinskih razloga, a problem u toj metodi je doprinos daljnjem širenju bolesti.

Brzo mršavljenje pomoću ličinki trakavica

Prije stotinjak godina, društvom je zavladao ideal vitkosti, a zbog toga su žene pribjegavale raznim brzinskim rješenjima. Farmaceutske su tvrtke osmislile 'lijek' za to - pilule u koje su ubacili ličinke trakavica. Trebalo je neko vrijeme da otkriju kako trakavice nisu siguran i efikasan način mršavljenja, a nuspojave su bile proljev, nedostatak vitamina i nesanica, piše Listverse.

Penis i vagina su različito 'uzgojeni'

Prema grčkoj teoriji, kako je svijet sastavljen od četiri elementa - zemlje, zraka, vode i vatre, tako postoje četiri odgovarajuća stanja ljudskog tijela - hladno, suho, vlažno i toplo. Vjerovalo se da muškarci imaju topla i suha tijela, što je omogućilo rast penisa na njima, dok žene imaju hladna i vlažna tijela, pa je nastala vagina.

Kanibalizam je univerzalni lijek

U renesansnoj Europi se vjerovalo da jedenje ljudskog mesa pomaže u olakšavanju simptoma raznih bolesti - od epilepsije do mučnine i prehlade. Postoje i sačuvani recepti za pripremu napitaka od ljudske krvi, a vjeruje se da europski kanibalizam potječe još od drevnih Grka i Rimljana. Prvo su se jeli ostaci praha ukradenih egipatskih mumija, potom tijela mrtvih prosjaka, a kasnije i prah mljevenih lubanja.

'Lutajuća' maternica

Uvjerenje da maternica luta po utrobi potječe iz doba starih Grka, koji su smatrali da ona putuje sljedeći dobre mirise te bježi od loših. Takva lutanja maternice navodno su uzrokovala niz fizičkih i emocionalnih tegoba za žene, uključujući i histeriju.

Simptomi histerije su bili pospanost, glavobolja, vrtoglavica i žgaravica, a moguća rješenja stanja je bilo 'mamljenje' putujuće maternice umetanjem mirisnih vaginalnih čepića, ili pak tjeranje maternice prema dolje gutanjem nečeg s odbojnim mirisom - uključujući i izmet. Koncept lutajuće maternice nestao je u doba prosvjetiteljstva.

Pušenje liječi astmu i rak

Nakon dolaska u Ameriku, Europljani su otkrili duhan koji su domoroci pušili tijekom vjerskih svečanosti. Dio duhana su donijeli i u Europu, a do sredine 16. stoljeća, vjerovali su kako pušenje može izliječiti razne bolesti. Liječnik Nicolas Monardes tvrdio je kako pušenje duhana liječi astmu i rak, a to se vjerovanje održalo čak do 1920-ih.

Bolji vid pomoću krvi šišmiša

Vlažna je klima oko rijeke Nil, kao i manjak higijene utjecao na česte slučajeve očnih infekcija kod starih Egipćana, a jedna od posljedica je bila i sljepoća. Kako bi se s time borili, osmislili su zanimljiv lijek - kapanje krvi šišmiša u oči. Koliko god ludo zvučalo, ideja je čak i razumljiva, jer se smatralo da šišmiši imaju odličan noćni vid.

Paukova mreža protiv malarije

Prije nekoliko stotina godina, dijagnoza malarije je bila poput smrtne presude s visokom smrtnošću i bez učinkovitog lijeka. Prije otkrića moderne medicine, jedan od popularnih lijekova je bilo jedenje svilenkastih niti paukove mreže koje su se pakirale u inačice tablete. Osim samih mreža, u tabletama bi znao završiti i pokoji pauk. Nakon otkrića djelotvornosti kinina, paukove mreže se nakon 16. stoljeća više nisu "uzimale" oralno.

