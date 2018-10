Strašne su i 'uklete': Evo zašto se bojimo viktorijanskih kuća

Gledate li bilo koji horor film vjerojatno ćete u jednoj od glavnih uloga vidjeti strašnu viktorijansku vilu koja emitira stravu i užas. No kako ističe povjesničarka umjetnosti Sarah Burns, 1870-ih viktorijanske kuće bile su samo ... kuće.

- Međutim, pola stoljeća kasnije taj je isti stil postao znakom terora, smrti i propadanja. Kada smo počeli povezivati ​​ove kuće s kletvom? - piše Sarah u svojoj knjizi 'Better for haunts: Victorian Houses and the Modern Imagination', piše JSTOR Daily.

Foto: Twitter/Screenshot

Gledajući kontekst u kojem su viktorijanske kuće od domova postale objekti strahota, Burns objašnjava porijeklo ideje uklete kuće. Do početka dvadesetog stoljeća, sve 'viktorijansko' je izašlo iz mode. Umjetnici poput Edwarda Hoppera i Charlesa Ephraima Burchfielda počeli su slikati napuštene viktorijanske kuće, preplavljujući ih jezivom atmosferom.

Napredak i novi umjetnički pravci označili su arhitekturu kasnije viktorijanske epohe kao ružnu i pretjeranu. Mansard krovovi, stupovi i ukrasi u stilu đumbirovih kolačića, koje su u prijašnjim godinama vlasnici ponosno pokazivali susjedima, postali su primjer neukusa ljudi koji su se preko noći obogatili. Novi kulturni pokret promovirao je 'čiste linije i minimalizam', potpunu suprotnost velikim viktorijanskim zdanjima.

Nakon Prvog svjetskog rata, svijet je u potpunosti okrenuo leđa viktorijanskom stilu, vojnici koji su se vraćali iz rata su u njima vidjeli samo napuštene snove svojih očeva te je javnost na njih počela gledati kao na uklete ostatke bogate prošlosti.

Odjednom su se viktorijanske kuće počele povezivati s neugodnim konotacijama. Umjetnici su ih prikazivali kao naizgled prazne kosture koji su označavali propadanje i opasnost; kroz slikarstvo i književnost viktorijanske kuće su se počele prikazivati kao opasna, strašna zdanja opsjednuta duhovima.

Viktorijanske kuće su u umjetnosti postala mjesta strašnih ubojstava, neobjašnjivih događaja, čak su im davali i ljudske karakteristike - počele su se ljutiti, zavidjeti ljudima koji su u njima živjeli, pa čak i ubijati. U stvarnosti ta napuštena viktorijanska zdanja su sve više propadala jer ih nitko nije htio kupiti. Umjesto da su na njihovom mjestu nastale moderne kuće i vile, da su preuređivane ili u potpunosti srušene, ta mjesta su propadanjem potencirala priče i legende koje su ljudi o njima pričali.

Tijekom prošlog stoljeća, kako se razvila nova umjetnost - filmska, horor žanr je stvorio novu dimenziju straha koju su te kuće izazivale kod ljudi. Mnogi horor filmovi i serije su se odvijali na ukletim mjestima, najčešće velikim zdanjima i dvorcima iz Viktorijanske ere i to je učvrstilo popularno mišljenje o viktorijanskim zdanjima kao sablasnim i opasnima.

