Strijelci se uvijek udebljaju, a Lavovi paze na ono što će jesti

Ovan

Pripadnici ovog znaka obožavaju blagdane, posebno uređenje kuće, sjaj božićnih lampica, kao i obilje na stolu. Jedva čekaju da se cijela kuća napuni ljudima, a oni će uslužno sve nuditi pićem i brinuti da im je tanjur pun.

Pojest će hrpu hrane, a unatoč tome svakom će jelu naći barem jedan prigovor - osobito ako su ga oni radili. Slastice spremaju u 'drugi želudac' pa kod njih uvijek ima mjesta za desert.

Bik

Najveći gurmani cijelog Zodijaka, Bikovi blagdane doživljavaju kao ostvarenje svojih snova. Cijele dane će provoditi ili u nabavci ili u pripremi hrane, a razrađeni jelovnik imaju već tjednima.

Za hranu rijetko prigovaraju, a lako ih je oduševiti - njima su i jednostavna jela jednako ukusna kao ona komplicirana. Nakon obilnog obroka sa slasticama najčešće pretjeraju tako da im je muka.

Blizanci

Iako se ne može reći da im hrana nije nimalo bitna, pripadnici ovog znaka više vole onaj dio zabave i druženja povezan s blagdanima.

Od jela imaju nekoliko svojih favorita koje ne propuštaju, no često niti nemaju dovoljno vremena da bi se posvetili velikim obrocima. Najčešće će jesti u hodu, a lako bi mogli pretjerati i s alkoholom.

Rak

Pripadnici ovog znaka obožavaju svaku minutu blagdanskog slavlja. Zavaljeni u udoban kauč, pred sobom će uvijek imati pun tanjur suhih kolača, za koje se čini da ih jedino oni istinski obožavaju.

Pretjerivat će i sa slanom te masnom hranom, no to i nije tako loše s obzirom da su oni prvi na redu kod primanja čaše s alkoholom u ruke, pa ih barem on neće tako brzo 'lupiti'.

Lav

Pripadnici ovog znaka uživat će u počasnom mjestu na čelu stola, njih će zapasti čast da režu pečenje, a oni će iskoristiti priliku da ugrabe najbolje komade mesa za sebe. Zabavljat će sve okupljene i širiti svoje dobro raspoloženje.

Iako će uživati u hrani, oni se neće pretrpavati, a nakon svakog obilnog obroka najradije bi se zavalili u krevet i malo odspavali ispred televizora. No, čim se smrači - oni su spremni za party.

Djevica

Pripadnici ovog znaka na sebe će preuzeti najveći dio odgovornosti oko uređenja doma i postavljanja dekoracija, zakazat će ručak u točno određeno vrijeme i ljutiti se na svakoga tko im pomrsi planove.

Foto: Photographer: Alexey Stiop

Nakon što se pretrgnu u čišćenju, od umora bi mogli zaspati za stolom, ali će ipak uživati. U jelu će rijetko pretjerati, a nakon obroka se opet prvi gurati da srede nered, jer nitko to ne zna tako dobro kao oni.

Vaga

Pripadnici ovog znaka ne mogu zamisliti blagdane bez što više vrsta namirnica, delicija i slastica. Njima raznolikost predstavlja obilje, a najradije bi jeli neke specijalitete u kojima nemaju inače priliku uživati.

Kako su im oči gladne više nego želudac, Vage će često pretjerati i tek nakon što se dignu od stola shvatiti da se ne mogu više ni pomaknuti. To ih neće spriječiti da za večeru naprave to isto.

Škorpion

Pripadnici ovog znaka ne vole previše ljudi za blagdanskim stolom - opterećuje ih čavrljanje s udaljenim rođacima, pa će radije birati manja obiteljska okupljanja. Najčešće nisu previše izbirljivi i uživat će u gotovo svim jelima, osobito onim tradicionalnim.

Njihova je blagdanska specifičnost što će rijetko kada imati praznu čašu, oni blagdane u svakom smislu doživljavaju kao priliku za opuštanje i uživanje.

Strijelac

Pripadnici ovog znaka skloni su pretjerivanju u hrani i debljanju, pa blagdani za njih obavezno donose i višak kilograma. Slabi su na blagdanske kolače, a sve što je na stolu naprosto će morati probati.

Obožavaju kad im je cijela kuća puna, a oni će goste zabavljati svojim pričama i duhovitostima. Ako nisu za stolom, oni su na telefonu - svaka vrsta druženja im je imperativ.

Jarac

Pripadnici ovog znaka imaju strateški razvijen pristup proslavi blagdana. Oni unaprijed žele sve znati - gdje, kada i s kime će slaviti, koliko će novca potrošiti te što će biti ponuđeno na stolu.

Uživat će u organizaciji svega i važno im je da sve svi drugi zabavljaju kako bi i oni bili zadovoljni. Za stolom će pokretati razgovor kako nitko ne bi bio zapostavljen, čak i ako to znači da će pola večeri provesti u razgovoru s napornom tetom ili ujakom "pod gasom".

Vodenjak

Pripadnici ovog znaka jedni su od najboljih domaćina Zodijaka, pa čak i ako se ne najavite, u njihovom ćete domu za blagdane biti dobrodošli. Stalno će nešto kuhati, rezati i posluživati, puniti tuđe čaše i uživati u društvu.

Poput Blizanaca, ni kod njih nema straha od pretjerivanja u hrani jer za to naprosto nemaju vremena, a kako večer odmiče, više će uživati u dobroj kapljici.

Foto: Dreamstime

Ribe

Pripadnici ovog znaka blagdane doživljavaju dublje nego bilo tko drugi - za njih svako okupljanje, Božić i pripreme oko njega imaju posebno značenje. Neće im se svidjeti nastup drugih koji se ne slažu s njima, a zbog toga će ih i pozivati na red.

Skloni su prejedanju, a gotovo da neće prestati jesti od Badnjaka sve do Sveta tri kralja. No, zbog toga im neće biti nimalo žao, oni smatraju da užitak vrijedi toga.

