Najbolje kombinacije Zodijaka: Lav i Vaga do kraja svog života

Ovan

NAJBOLJE KOMBINACIJE:



Ovnovi će se odlično slagati s Blizancima, s kojima će imati kvalitetnu komunikaciju i razumijevanje, a i s Lavovima, s kojima ih očekuje usklađen osjećajni život. Seksualno tvore savršen spoj. Nadahnut odnos Ovnovi će imati i sa Strijelcima - spontano se privlače čim se ugledaju.

Zajednička im je ljubav prema putovanjima, zabavi i društvu. Gotovo savršenu ljubavnu kombinaciju Ovan će imati s Vodenjacima. Kod njih rijetko ima ljubomore i daju si dovoljno slobode, a s godinama postanu neraskidivo povezani.

NAJBOLJI ZA SEKS: Vaga.

Odnos im je prožet suprotnostima, ali se nadopunjavaju. Vaga zna popuštati, što Ovnu odgovara. Seks im je buran, ali odličan.

Foto: 123rf

Bik

NAJBOLJE KOMBINACIJE:



Nježan i topao odnos Bikovi će imati s Rakovima. Iako im je odnos bez prevelike vatre i uzbuđenja, veže ih ljubav prema obitelji i djeci. Oboje vole sigurnost doma i vjerni su jedno drugom. Čvrst odnos Bikovi će imati i s Djevicama.

Poštuju se, iskreni su i vjerni jedno prema drugom. Strastven odnos imat će s Jarcima, a kako oboje vole miran i siguran život, zajedničkim će snagama stvoriti mnogo toga. Seks im je jako dobar, a i rijetko se svađaju. Nježan, intuitivan odnos u kojem ima obilje romantike imat će s Ribama. Bik zna praštati, a Riba trpjeti. U seksu se dobro nadopunjuju, oboje su mazni, ali i erotični.

NAJBOLJI ZA SEKS: Škorpion.

Ili se vole ili mrze - sredine nema. U seksu se odlično slažu i to ih drži zajedno.

Blizanci

NAJBOLJE KOMBINACIJE:



Dobro slaganje će imati s Ovnom pa će to biti skladan par koji se dobro razumije. Oboje su komunikativni i zabavljaju jedno drugog. Druželjubivi su i veseli, vole izlaske i putovanja, a i u seksu se dobro nadopunjuju. S Lavom će također imati dobre odnose. Spaja ih lakoća komunikacije i razumijevanja, a u seksu su oboje nezasitni.

Solidno slaganje Blizanci će imati i s Vagama. Odlično se sporazumijevaju, planiraju i dogovaraju. Zabavni su, a i u intimnom životu imaju mnogo dinamike. Lijepo se slažu i u krevetu, udovoljavajući jedno drugom. Blizanci se odlično slažu i s Vodenjacima pa postaju zabavan par koji je stvoren jedno za drugo. Oboje su nemirni, vrckavi, željni akcije i uzbuđenja.

NAJBOLJI ZA SEKS: Strijelci.

Čim se ugledaju, privlače se kao magnet. Puni su suprotnosti, svađaju se, a mire u krevetu. Neizvjestan odnos.

Rak

NAJBOLJE KOMBINACIJE:

Stabilnu vezu Rak će imati s Bikom. Oboje su veliki gurmani i uživaju u dobrom jelu, a znaju ugađati i popuštati. Poštuju se i lijepo se slažu. Rak se dobro razumije i s Djevicom, osobito ako uspije izaći na kraj s Djevičinom sumnjičavom prirodom. Oboje trebaju mnogo sigurnosti i to daju jedno drugom u neograničenim količinama, što ih još više povezuje.

No možda će najpotentniji odnos imati sa Škorpionom. Oboje su emotivni, čitaju jedno drugog kao otvorenu knjigu. U seksu su vatreni te bez mnogo riječi ispunjavaju jedno drugom želje i potrebe. Kad se Rak susretne s Ribom, često to bude ljubav na prvi pogled. Oboje su intuitivni, mazni i nježni - vrlo su slični. Poštuju mišljenje onog drugog.

NAJBOLJI ZA SEKS: Jarac.

To je strastven odnos nabijen vrelim emocijama. S vremenom se smire, bolje upoznaju i postanu privrženiji.

Lav

NAJBOLJE KOMBINACIJE:

Spoji li se Lav s Ovnom, bit će to strastvena veza u kojoj dominira snažna tjelesna privlačnost. Ne mogu jedno bez drugog, a uspješni su i kao poslovni partneri. Veza s Blizancima također će biti lijepa, jer će biti odličan spoj intelekta i snage. Interesi su im zajednički, a tjelesna privlačnost snažna.

Oboje su maštoviti i razigrani te se znaju dobro zabaviti, pa im veza frca pozitivnom energijom. Uđe li Lav u vezu s Vagom, bit će jako kompatibilni. Oboje su društveni i vole život na visokoj nozi. Seksualno se sjajno slažu. Drže se za ruke i kad su već stariji ljubavni par. Odnos koji obećava bit će i onaj sa Strijelcem. Oboje su dinamični i društveni. Slažu se i u postelji. Strijelac traži akciju, a Lav mu to zna pružiti.

NAJBOLJI ZA SEKS: Vodenjak.

Snažno se privlače već na prvi pogled. Uz mnogo kompromisa s obje strane, mogu imati skladnu vezu. Čak i ako prekinu odnos, opet se vraćaju jedno drugom.

Djevica

NAJBOLJE KOMBINACIJE:

Susret s Bikovima za Djevice često bude fatalan. Odlični su prijatelji, bračni partneri i ljubavnici, a lako se združe i u poslovne partnere. Oboje na život gledaju realno, vrlo su slični, a kako su i strastveni, ni u postelji im ne manjka inspiracije. Lijepo slaganje imat će i s Rakom. Oboje su ranjivi i osjetljivi i paze da jedno drugog ne povrijede.

U seksu će se jako dobro slagati sa Škorpionima. Djevica je nešto sramežljivija pa je puteni Škorpion oslobađa svih emotivnih kočnica. I Jarac je jedan od partnera s kojim Djevica može imati lijepu vezu. To će biti stabilan odnos u kojem ima mnogo međusobnog uvažavanja i poštovanja.

NAJBOLJI ZA SEKS: Ribe.

Snažno se privlače i imaju odnos prožetim strašću i romantikom.

Foto: 123rf

Vaga

NAJBOLJE KOMBINACIJE:

Lijep i sadržajan odnos Vage će imati s Blizancima. Oboje su komunikativni, zabavni i druželjubivi te sličnih su pogleda na život. Rijetko kada si prigovaraju, uglavnom dobra veza koja s godinama biva sve čvršća. Dobro slaganje imat će i s Lavom pa će uživati jedno u drugom. Vrlo su slični i pružaju si potporu.

Vaga se divi Lavu u čemu on uživa i uzvraća na isti način. Sa Strijelcem će Vaga imati ugodnu, zabavnu i iznimno seksualnu vezu. Oboje su društveni i znaju se zabaviti. I s Vodenjakom se Vaga lijepo slaže pa su kao stvoreni jedno za drugo. Stalno se zavode i šarmiraju i jako su kompatibilni. Seks im je strastven i nikad si ne dosade.

NAJBOLJI ZA SEKS: Ovan.

Snažno se privlače, strasti frcaju u krevetu i tu se najbolje slažu. Često se svađaju, ali i brzo mire.

Škorpion

NAJBOLJE KOMBINACIJE:

Škorpioni se jako lijepo slažu s Rakovima. Oboje su istih maštanja i želja u seksu. Nadopunjavaju se, podupiru jedno drugog pa izgrade odnos pun povjerenja. Njihova je veza uzbudljiva, nikako si ne mogu dosaditi. Škorpion će solidan odnos imati i s Djevicama. No oboje su zlopamtila i stalno si nešto prigovaraju.

No kako se tjelesno snažno privlače, brzo se pomire u spavaćoj sobi. Veza s Jarcem brzo će postati čvrsta, a kako su oboje posesivni i teško praštaju, paze da jedno drugog ne povrijede. No najbolje će slaganje imati s Ribom. Oboje traže mnogo ljubavi i pažnje i to si daju u golemim količinama.

NAJBOLJI ZA SEKS: Bik.

To je prava fatalna veza puna uzbuđenja i strasti. Prekinu, pa se opet spoje novim žarom. U krevetu su oboje neutaživi i glasni.

Strijelac

NAJBOLJE KOMBINACIJE:

S Ovnom će imati strastvenu vezu. Oboje su temperamentni, bučni i svadljivi, ali se i brzo pomire. Ovo je veza koja može dugo trajati jer se privlače kao magnet. Dobru vezu imat će i s Vagom, no kako oboje vole društvo i zabavu, lako se mogu okrenuti nekom drugom. Odlična astrološka kombinacija su i Strijelac – Lav.

Oboje vole društvo i zabavu. U seksu su vatreni i željni jedno drugog. Odnos prožet razumijevanjem imat će i s Vodenjakom. Oboje su liberalnih shvaćanja pa jedno drugom daju slobodu.

NAJBOLJI ZA SEKS: Blizanci.

Tjelesna privlačnost javlja se već na prvi pogled. Različiti su, no odlično se nadopunjuju.

Jarac

NAJBOLJE KOMBINACIJE:



Odlično slaganje Jarac će imati s Bikom. Oboje su praktični i realni, lako se dogovaraju oko svega. I u seksu su kompatibilni, a s godinama njihova veza postaje još dublja i bliskija. Skladan odnos očekuje ih i s Djevicama. Imaju sličan stav prema životnim vrijednostima. Intuitivnu vezu imat će i s Ribama. Nježna će Riba podržavati Jarca u karijeri, a ovaj će to znati cijeniti.

NAJBOLJI ZA SEKS: Rak.

Taj znak cijeni Jarčevu ekonomičnost, ali mu zamjera na hladnoći. No s vremenom, Jarac postaje otvoreniji, a seksualni odnosi sve burniji.

Foto: 123rf

Vodenjak

NAJBOLJE KOMBINACIJE:



Kad se susretnu Vodenjak i Ovan, tko koga više privlači teško je reći. Oboje su dinamični i poduzetni i odgovaraju si. Ni s vremenom se njihov zanos i ljubav neće ugasiti. Odlične odnose Vodenjak će imati i s Blizancima. Bit će to zabavan i zanimljiv par, a kako su oba znaka individualisti neće sputavati jedno drugog.

Ako se posvađaju, brzo se pomire i obnove povjerenje. Slično će biti i ako su u vezi s Vagom. Lijepo će se slagati i ako su u vezi sa Strijelcem. Znaju se dobro zabaviti i imaju sličan smisao za humor.

NAJBOLJI ZA SEKS: Lav.

U seksu su savršeni partneri. Iako različiti, spaja ih snažna kemija privlačnosti. Stalno ratuju, svađaju se i mire, ali ostaju zajedno do kraja jer ne mogu jedno bez drugog.

Ribe

NAJBOLJE KOMBINACIJE:



Jako dobro slaganje imat će s Bikom. Bit će to kvalitetna veza pod uvjetom da je Bik taj koji rješava sve probleme. Oboje su kućni tipovi i privrženi jedno drugom. Veza im odiše skladom, romantikom i nježnošću.

Vrlo emotivan odnos imat će se Rakom. Susretnu li se s Škorpionom, razumjet će se i bez glasnog izražavanja svojih želja. Jedina smetnja odnosu je to što su oboje ljubomorni, ali srećom brzo se pomire.

NAJBOLJI ZA SEKS: Djevica.

Djevica će Ribi dati čvrst oslonac, a u krevetu će frcati iskre strasti.

