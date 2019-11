Ljepote i vrline zodijaka: Jarac je fotogeničan, a Ribe su vjerne

OVAN - Hrabri ratnik

Neodoljivi su zbog samouvjerenog držanja, zbog drskosti i odvažnosti da izgovore ono što misle, zbog energičnosti, strasti i hrabrosti koja ih tjera u nove pustolovine. Drže do svog izgleda, ne dopuštaju si previše masnih naslaga oko struka, imaju izražene crte lica, odijevaju se ležerno i sportski, a kad vam prilikom upoznavanja stisnu ruku i pogledaju direktno u oči, znat ćete da pred vama stoji netko tko je spreman na sve. Ovan će vam život podignuti na noge, s njim nikad nije dosadno, uvijek je spreman na akciju.

Najljepše na licu: izražene jagodice i prodoran pogled

BIK - Ljepota senzualnosti

Senzualnost im je drugo ime. Vrlo su puteni, taktilni. Pogled će vam privući njihove pune usne, koje u kombinaciji s tamnim očima i valovitom kosom raspiruju maštu. Doimaju se smireno i odmjereno, pa ćete im poželjeti prići “bliže” kako biste doznali što skrivaju iza kontroliranog držanja. Mogu imponirati i svojim zavidnim materijalnim statusom, a ako se uz to još snalaze u kuhinji, jer oni su veliki gurmani, dobit ćete sjajnu kombinaciju uspješne poslovne osobe, dobrog ljubavnika i nekoga tko voli dom i obitelj.

Najljepše na licu: egzotične oči i ljupki vrat

BLIZANCI - Oni ne stare

Nevjerojatna sposobnost igranja riječima, duhovitost, nemiran pogled koji luta u potrazi za nekim novim uzbuđenjem, gestikulacija kojom želi još intenzivnije dočarati ono što govori, sve je to Blizanac. Vitak, dugih udova, često lijepih i vretenastih prstiju, mladolika izgleda i u poznijim godinama, on je osoba koja ostavlja dojam gdje god da se pojavi. Ako ne svojim vanjskim izgledom, onda bogatstvom duha. Mnogi će mu zamjeriti na površnosti i neozbiljnosti, no dijete u njemu želi o svemu saznati ponešto i nema koncentracije za dublja istraživanja.

Najljepše na licu: zaigrane oči i mladenačko lice

Foto: Vagengeim Elena

RAK - U naručju topline

Bljedolika put, okruglo lice i pogled pun topline odlike su ovog ranjivog i osjetljivog znaka. Žene su, kao i kod Bikova, ženstvene i zavodljive. Muškarci su malo povučeniji i samozatajni, čime često izazivaju žensku znatiželju. Njihov stisak ruke je mekan, govore tiho i dugo, smješkajući se pritom, a sve s namjerom da ostave dobar dojam. Osvojit će vas svojom brižnošću i toplinom, pazit će na vas, postavljat će vam pitanja, u njegovu društvu zaista ćete se osjećati posebno. A ako se prepustite zagrljaju Raka, pripazite da se ne utopite u dubinama potpune mekoće. Imat ćete osjećaj da ste se vratili u majčinu utrobu.

Najljepše na licu: emotivne sanjive oči i sladak nosić

LAV - Dijete sunca

Srčanost, radost koju širi oko sebe, duhovite upadice kojima nasmijava prisutne, otvoren pogled koji ne sumnja, sve je to Lav. U sebi nosi svjetlost i toplinu sunca. Nitko se bolje od njega ne snalazi u većem društvu, naime on ima talent za privlačenje pažnje. Obično ima gustu i raskuštranu kosu, a Lavice su poznate po dugoj i bujnoj, često i kovrčavoj kosi. Dok hoda, prsa su mu isturena, ponosan je i siguran u sebe. Veliki je šarmer i, skoro kao Vaga, zna sve tajne zavođenja. On vas uvijek drži u šaci.

DJEVICA - Uvijek uglađena

Najljepše na licu: bujna kosa i definirane obrve

Finih je manira, uredno manikiranih noktiju, ovalna lica, uvijek počešljana i uredna. Odijeva se klasično i bez previše ukrasnih detalja. Pripadnici ovog znaka su nerijetko elokventni i uvijek pronađu prave riječi kako bi ispričali ono što žele. Budući da je promišljena i mnogo razmišlja, od Djevice ćete čuti uvijek neki zanimljiv uvid, informaciju, pa i savjet. Ona voli korektne igre i neće vas nasamariti ili prevariti, osim ako to vi ne učinite njoj. Naizgled djeluje hladno, no ispod površine tinja neviđeni vulkan strasti i erotike.

Najljepše na licu: skladne, otmjene i čiste crte lica

Foto: Korobkova Nadezda Andreevna

VAGA - Šarmer s pokrićem

Prepoznat ćete ju po eleganciji, mirisu parfema i dotjeranosti. Slijedi modne trendove, a prilikom upoznavanja jedna od prvih stvari koju će pogledati na vama jest obuća. Veliki je zaljubljenik u ljepotu, sklad, ravnotežu i zodijački čuvar pravde i pravednosti. Krasi je porculanski ten, žene i nešto istaknutije bokove. Osvojit će vas njezin predivan osmjeh, šarm i ljubaznost. Zavodljiva je, druželjubiva, ne može i ne zna biti sama i uvijek je okružena ljudima. U njezinom društvu osjećat ćete se ugodno, posebno.

Najljepše na licu: simetrično, privlačno i mladenačko lice

ŠKORPION - Karizmatik bez premca

Prvo što će vam upasti u oči jest njegov iskričav pogled. Imat ćete dojam da njime prodire u vas i vidi sve ono što želite sakriti. Tamnoput je, tamnije kose i snažne građe. Izniman je zbog svoje karizme, strastvene i intenzivne naravi i jakog libida. Što su okolnosti teže, to je on hrabriji i uporniji. Svidite li mu se, osvojit će vas dvosmislenim upadicama i provokacijama. Često ima i neobičan smisao za humor. Zna biti i vrlo misteriozan i samozatajan. Kao da u sebi krije nešto duboko i mračno, a silno neodoljivo.

Najljepše na licu: duboke prodorne oči i usne

Foto: Korobkova Nadezda Andreevna

STRIJELAC - Iskren do bola

Proporcionalne crte lica, atletska građa, otvoren pogled i sjajne oči koje pozivaju na ostvarenje kontakta, karakteristike su Strijelca. Velik je zaljubljenik u život, istraživanje, pomicanje granica i sve će učiniti samo da se ne dosađuje. Aktivan je, sport je nerijetko sastavni dio života, kao i putovanja. Puno ulaže u obrazovanje, njegov život je prepun zanimljivih iskustava, a razgovor s njim ne samo da može biti uzbudljiv, već i poučan. I na kraju odlike s kojima se najviše ponosi su iskrenost i istinoljubivost.

Najljepše na licu: prekrasan i iskren osmijeh

JARAC - Osoba od povjerenja

Zbog koščate, nerijetko i mršave građe i izražajnog lica iznimno je fotogeničan. Odaje ga aura melankolije i distanciranosti. Nije mu lako pristupiti, hladnokrvan je i ima autoritativno držanje, i pomno skriva velikodušno i meko srce. Dok vas promatra ozbiljnim pogledom, teško je dokučiti što pritom ima na umu. Ne pokazuje osjećaje. Ozbiljan je, tradicionalnog svjetonazora, pomalo tvrdoglav i težak, no kad vas zavoli vjeran je i odan. Odgovorno pristupa životu, kao i onima do kojih mu je stalo. Osoba je od povjerenja, što obeća, to će i ispuniti.

Najljepše na licu: izražene kosti lica i stoički pogled

VODENJAK - Nepopravljivi idealist

Da je drukčiji od drugih, shvatit ćete već nakon pet minuta provedenih u njegovoj blizini. Ima neku osobitu energiju kojom se širi u prostor i dotiče tuđe umove i srca. Poznat je po svojoj originalnosti, idealizmu, kreativnosti, po potrebi da u svemu što čini i radi pronađe neki smisao, drukčije ne ide. Iznimno je odan kao prijatelj, voli društvo, ali i samoću. Ima osobit stil odijevanja, uvijek se tu nađe neki ekscentričan detalj koji će vam privući pažnju .

Najljepše na licu: izražena srcolika vilica

RIBE - U svijetu mašte

Krupne i vlažne oči, sanjivi, melankolični pogled, pomalo odsutnog duha, zadubljena u vlastite misli, to je Riba. Dok hoda često se doima kao da pritom ne dotiče tlo, već lebde. Nježna je, uviđavna, brižna, uvijek spremna pomoći, no i ne otvoriti se prema neznancima. Draže joj je živjeti u svijetu mašte u kojem se osjeća sigurno. Privlače je umjetnički tipovi ljudi, intelektualci s kojima može ući u duge razgovore o smislu života i postojanja. Voli ples, fotografiju, glazbu, često je i sama umjetnički nadarena.

Najljepše na licu: vodenaste oči i prekrasna kosa

