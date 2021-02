Jedna djevojka je otkrila kako je taman završila prvu godinu na fakultetu kada je otkrila da očekuje dijete. Ali, kako ima vrlo stroge kršćanske roditelje, postala je pomalo kreativna u načinu objašnjavanja kako se sve točno dogodilo.

Šaljivo objašnjenje pronašla je na Internetu i podijelila ga sa svojim pratiteljima na TikToku. Lažno objašnjenje sugerira kako gumbi na hlačama, otvoreni prozor i maslačak mogu pridonijeti začeću.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Možete li zatrudnjeti sjedeći u krilu svog dečka? 100% i evo kako - započinje njen videozapis.

U nastavku su objašnjava kako.

- Sjedite na svom dečku, gledate se licem u lice, on nosi traperice, a gump puca. Proizvođač traperica je pogriješio, ostavio je previše prostora između gumba. Prostor je dovoljno širok da vrh penisa izviri iz hlača. Vaš dečko ne nosi donje rublje, a vi to niste znali. Prozor u dnevnoj sobi je malo otvoren, jer je proljeće, a onda uleti latica maslačka. Vaš je dečko alergičan i kihne. 00008 posto muškaraca doživi orgazam kad kihnu, a on je jedan od tih muškaraca - govori se u ostatku isječka.

Video je prikupio više od 26 milijuna pregleda.

- Ostala sam trudna nakon prve godine faksa. Sada sam u 23 tjednu, a roditelji su mi velika podrška - dodala je.

Tisuće ljudi komentiralo je njezin isječak i bili su impresionirani njezin detaljnim lažnim objašnjenjem.

No, unatoč scenariju koji je pretjeran, istraživanja su pokazale da muškarci kišu kad su seksualno uzbuđeni, piše The Sun.