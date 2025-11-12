Stručni savjeti: Evo kako pomoći djeci da nauče samostalno učiti

Učenje je cjeloživotni proces koji nije povezan samo s formalnim školovanjem nego nas nove spoznaje i tehnologije potiču da učimo cijeli život. Upravo zbog toga, važno je da djeca, ali i odrasli nauče kako učiti kako bi im učenje bilo brzo i učinkovito. U ovom serijalu u tri nastavka predstavit ćemo roditeljima neke aktivnosti koje bi njihovoj djeci i njima olakšali ovaj proces i učinili školovanje uspješnim i sa što manje stresa i frustracija.

Koraljka Bakota diplomirala je arheologiju i magistrirala povijest na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radila je u Poliklinici SUVAG u Zagrebu, surađivala je na brojnim znanstvenim projektima te objavila više znanstvenih i stručnih radova, vježbenica i knjiga. Cijeli svoj radni vijek posvetila je odgoju i obrazovanju.

Učiti je lako ako znaš kako

Prvo trčimo na kratke staze - kada naučimo tehniku trčanja i imamo kondiciju, spremni smo za maraton, ali pod uvjetom da treniramo svaki dan!

Učenje je proces kojim se stječu nova znanja, vještine i kompetencije za koje treba biti razvijena pažnja, sposobnost pamćenja te postojati motivacija. Učenje ovisi i o učitelju koji će novom sadržaju dati razumljivost, povezanost s drugim sadržajima i ono što je izuzetno važno - zainteresirat će i motivirati učenika.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Učenje nije za svu djecu jednostavan i lak proces. Ono naravno ovisi i o učeniku i njegovoj sposobnosti razumijevanja nastavnog sadržaja, znatiželji i motiviranosti za sadržaj koji treba naučiti ili izvježbati, koncentraciji, razvijenim tehnikama čitanja s razumijevanjem, pisanja, računanja i mnogim drugim faktorima.

Učenje je jednostavan i lak proces kada:

kod učenika postoji intrinzična ili unutrašnja motivacija što znači da ih zanima sadržaj kojeg uče

razumiju što uče

imaju dobro razvijene tehnike čitanja s razumijevanjem, pisanja i računanja

imaju naviku svakodnevnog učenja i ponavljanja gradiva

se mogu koncentrirati i maknuti od distraktora kao što su mobiteli i slično

osvijeste da brzim i učinkovitim učenjem imaju više vremena za igru

Ovdje su navedeni samo neki od čimbenika koji čine učenje brzim i lakim, ali svjesni smo da je mnogima učenje težak, naporan i dosadan proces i da će učiniti sve da ga izbjegnu.

Na to utječu i stavovi nekih roditelja koji misle da djeci treba biti lagano, sve dostupno, ugodno, zabavno, sve priređeno da se što manje muče i takvim stavovima odgajaju djecu koja pod njihovim utjecajem s vremenom misle isto. U stvarnom životu je upravo sve suprotno.

Događa nam se paradoks da uz svu moguću tehnologiju i potporu u nastavi, djeca sve teže uče. Nisu samostalni u tom procesu, ne znaju odvojiti bitan sadržaj od onog manje bitnog, nemaju usvojenu tehniku čitanja s razumijevanjem kao niti tehniku slušanja s pažnjom. Ne uče kako rasporediti vrijeme tijekom dana. Izgube se u moru aktivnosti nakon kojih su umorni i iscrpljeni.

Osnovno pravilo u učenju je razumijevanje onoga što dijete uči, a nakon toga, tajna uspjeha je u ponavljanju. Nekada davno učitelji su nam govorili da je ocjena povezana s brojem ponavljanja, pa tako ako dijete ponovi gradivo samo jednom, dobit će jedinicu, ali ako ponovi gradivo pet puta, dobit će peticu. To je naravno samo slikoviti primjer koji naglašava važnost ponavljanja jer sve ovisi o nastavnom sadržaju i brojnim drugim faktorima koje smo već spomenuli - ali princip je točan. Učinkovitost će biti još bolja ako se ponavlja gradivo u vremenskim razmacima, dva, tri dana nakon naučenog sadržaja. A neka znanja kao na primjer tablica množenja i slično trebaju se ponavljati češće i u duljem periodu tijekom više mjeseci ili tijekom cijele godine.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Razina naučenog gradiva

• Razina traga ("nekako mi zvuči poznato…")

• Razina prepoznavanja

• Razina reprodukcije

• Razina automatizacije (npr. tablica množenja, napamet naučena pjesmica ili neka podjela i sl.)

Ako se želi dobro naučiti gradivo ili ako se radi o nastavnom sadržaju koji spada u ona znanja bez kojeg se ne može graditi novo znanje, tada se gradivo treba „prenaučiti“ – tako naučeno gradivo se teže zaboravlja i ostaje trajnije u memoriji.

Neke informacije pamtimo vrlo dugo, čak i bez mnogo ponavljanja - zašto?

• ako su zbog nečeg privukle INTERES,

• izazvale EMOCIJU

• ako su dobro ORGANIZIRANE.

Pedagoginja OŠ Mladost iz Zagreba, Katarina Tomašević, mag.ped. istaknula nam je s kako škola može pružiti podršku učenicima:

- Brojni su čimbenici koji utječu na proces učenja, a najvažnijima se smatraju kognitivne sposobnosti, sposobnosti organizacije, motivacija, kreativno mišljenje i sposobnost povezivanja s već naučenim gradivom. U osnovnoj školi poseban naglasak stavljamo upravo na sposobnosti organizacije: u nižim razredima važno je usvojiti radne navike koje će se kasnije pokazati ključnima za postizanje zadovoljavajućeg školskog uspjeha. Kod učenika prvog i drugog razreda najveći naglasak stavlja se na pamćenje vlastitih obveza u školi i van nje (nošenje pribora i opreme, raspored izvanškolskih aktivnosti, briga o vlastitim stvarima). To je često razdoblje u kojem djeca pohađaju produženi boravak pa se pisanje zadaće odvija u školi, uz prisustvo učiteljice - govori pedagoginja.

Svakako je važno u toj dobi prepustiti djeci samostalnost u onim aktivnostima u kojima to mogu, ali ih isto tako poticati i podsjećati na obveze.

Foto: Photographer: Sergey Novikov

- U našoj školi u 5. razredu održavamo radionice na Satu razredniku na temu "Učiti kako učiti" s ciljem olakšavanja prelaska iz razredne u predmetnu nastavu. Jedan od prvih zadataka za učenike je samostalno napraviti svoj tjedni raspored obveza. Često upravo navedeni korak bude ključan jer djeca u toj dobi nemaju još razvijen osjećaj za to koliko će im vremena trebati za pisanje zadaće, koliko im treba vremena za spremanje za trening, kako rasporediti učenje gradiva na više dana i slično. Nakon toga, podučavamo učenike raznim tehnikama učenja i pamćenja koje im mogu pomoći u savladavanju školskog gradiva. Glavni neprijatelj kod izvršavanja obveza djeteta je često roditeljski strah da se ne ispadne "loš roditelj" pa to ode u pretjeranu zaštitu, ispunjavanje svake djetetove želje, odrađivanje djetetovih zadaća i obaveza, pohvaljivanje svake "sitnice". Također, tu se često nađu i prevelika opterećenja raznim izvanškolskim aktivnostima te nerealna očekivanja. Među najprisutnijim ometačima su i dalje ekrani svih vrsta koje bi roditelji trebali ograničiti te strogo kontrolirati sadržaje koje njihova djeca gledaju. S obzirom na to da je učenje pravi trening za mozak, neophodan je kvalitetan san (vrlo često ometan upravo ekranima) i zdrava prehrana. Na kraju, preporuka ide i za izvrsnu mentalnu vježbu koju često podcjenjujemo - čitanje! Samo 15 minuta čitanja dnevno može značajno doprinijeti boljem zdravlju mozga - kaže.

11 savjeta kako roditelji mogu djetetu pomoći da nauči samostalno učiti:

Zajedno s djetetom napravite raspored učenja i drugih aktivnosti za tjedan ili vikend Osigurajte djetetu mirno mjesto za učenje Uklonite sve distraktore, mobitel, tv…. Uči se prvo najteže gradivo pa se kreće prema sve lakšem Učiti se treba svaki dan (može biti i ponavljanje od petnaestak minuta) Tijekom učenja, dijete treba uzimati kratke pauze Naučite dijete da si samo zna postaviti pitanja na neki pročitani tekst; može ih napisati, a potom odgovoriti na njih – tako uči pisati sažetak Neka sadržaj koji uči prepriča više puta svojim riječima na glas - snimite ga, neka posluša kako to zvuči Ako pomažete djetetu u učenju, ne radite ništa umjesto njih nego radite zajedno s njim Ne komentirajte učiteljicu, školu ili učenje u negativnom kontekstu Povežite učenje s nekom aktivnosti koje dijete voli, ispitajte ga kroz igru npr.. Kviz znanja, otiđite u muzej, na izložbu, u kazalište, na izlet gdje možete povezati gradivo sa stvarnim životom. Primjerice, ako uči iz prirode i društva Nizinski kraj, otiđite na izlet u nizinu i sve što je dijete naučilo neka to potraži u prirodi.