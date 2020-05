Stručnjaci: Morate razgovarati - partner ne može čitati misli

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Predivna priča: 'Spasila mi je život pa postala moja supruga'

Većina nerazjašnjenih situacija i problema u vezi može se riješiti vrlo jednostavno - razgovorom. Iako se većina ljudi, kad ih sustignu životne nedaće, nađe pred ‘komunikacijskim zidom’ - to ne mora biti kraj svijeta, kaže seksualna terapeutkinja Vanessa Marin i dodaje: Niste sami. Nije da nas je u životu netko učio kako da budemo vješti komunikatori, zar ne?

Kad se u život uplete izvanredna situacija poput epidemije koronavirusa, nailazimo na nove, mnogima nesavladive prepreke.

- U privatnom i poslovnom životu, epidemija koronavirusa u prvi je plan ubacila mnoge poteškoće. Ljudi su doslovno prisiljeni sjesti i sagledati sami sebe i promisliti o problemima koje ih muče u vezama, a koje su do sada uspješno izbjegavali - dodaje psihoterapeutkinja Kate Diebler.

No, iako su komunikacijski šumovi u vezama česti, oni ne moraju postati konstanta, slažu se obje terapeutkinje.

- Čak naprotiv, stvar je u tome da razgovaranje o problemima uopće nije toliko teško kao što čini. Problem je samo u tome da nas nitko nije upoznao s alatima koji su nam svima neophodni da bismo uspješno razgovarali - kaže Marin.

Foto: Dreamstime Kako biste što uspješnije izbjegli nesuglasice s partnerom, terapeutkinje su izdvojile šest najčešćih komunikacijskih ‘boljki’ od kojih ‘pati’ većina parova te otkrile kako ih možete izbjeći.

1. Izbjegavanje razgovora

Većina ljudi izbjegava neugodne teme nadajući se da će problem s vremenom nestati sam od sebe - kaže Deliber.



Ovakvo razmišljanje ima destruktivni učinak te može dovesti do toga da parovi godinama ne razgovaraju o problemima koji se na kraju pretvore u tempiranu bombu. Kako biste to izbjegli, s partnerom morate razgovarati i istražiti u čemu griješite te morate pronaći način da popravite svoje komunikacijske vještine.

Kako biste započeli svoj komunikacijski oporavak jedno drugom odgovorite na ova tri pitanja, kaže Marin.

Što misliš, što dobro radimo dok razgovaramo? Kako bismo mogli popraviti našu komunikaciju? Što ja trebam učiniti po tom pitanju?

Foto: Dreamstime

- Ljudi se boje da ako zagrebu dublje u probleme da će se stvar još više zakomplicirati. A dogodit će se upravo suprotno. Problemi se gomilaju samo ako se ignoriraju - kaže Deibler.

Problemi su neizbježni, svi parovi ih imaju, a jedini način na koji se rješavaju je kad se o njima govori i razgovara. Koliko god vam pomisao na razgovor stvarao nelagodu i činio se zastrašujućim, imajte na umu da je to prva i jedina stvar koju morate učiniti za spas vaše veze.

Foto: 123RF

Nikada nemojte pretpostavljati da vam partner može čitati misli i nipošto to ne očekujte od njega. Zato, ako vas nešto muči, nešto želite ili pak trebate - razgovarajte o tome.

No, prije no što to učinite, dodaje Marin, uzmite si nekoliko minuta. Dobro razmislite što se doista zbiva u vašoj glavi. Upitajte se, primjerice, ‘Zašto vam je to toliko važno’ i ‘Što vi doista trebate/želite’.

Foto: Dreamstime

U svakom ćete se razgovoru spotaknuti ako vam jedini i glavni cilj bude da na kraju izađete kao pobjednik, da vi budete u pravu.

Naime, tri su istine u svakoj situaciji: vaša istina, partnerova istina i objektivna stvarnost - kaže Marin dodajući da morate prihvatiti činjenicu da vaš partner situaciju vidi iz sasvim drugog kuta i na problem gleda na svoj način jer ga je vrlo vjerojatno doživio potpuno drugačije od vas.

Foto: Dreamstime

- Cilj svakog razgovora mora biti razumijevanje, a ne slaganje. Većina parova misli da se kod nekog problema obje strane moraju složiti oko nečega i upravo to izaziva najveće probleme - tvrdi Marin napominjujući da se vrlo vjerojatno u većini stvari obje strane i neće složiti sa svime. Ono što možete učiniti je pokušati razumjeti jedno drugo. A to uključuje - slušanje.

Dok se svađaju, većina parova to radi krivo - zli su jedni prema drugima, okrivljavaju jedno drugo s ciljem da ponize drugu stranu i dobiju ono što žele. Kada se takve svađe zaredaju, veze malo pomalo pucaju. No, ako samo jedan partner u nekom argumentu prepozna priliku za miran razgovor, otvara se put prema razumijevanju, pojašnjava.

6. Najgore je povući se u sebe

Ponekad, ako se osjećaju nemoćnima za razgovor, ljudi 'podižu zidove' i povlače se u sebe, kaže Marin. Kako bi se to izbjeglo, predlaže da uzmete 20-minutnu pauzu te da partneru kažete da ćete razgovarati kada se smirite. Razgovarajte kad se budete dobro osjećali u svojoj koži.

Zanima vas ova tema? Onda pročitajte i ovaj članak: Predivna priča: 'Spasila mi je život pa postala moja supruga'

