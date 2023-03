Stručnjaci objasnili: Privucite sreću u život s ovih 13 kristala

Ovo su apsolutno najbolji kristali za sreću, prema stručnjacima. Bilo da tražite sreću u ljubavi, financijama ili općenito, postoji mnoštvo kristala koji vam mogu pomoći da je dobijete. Ključ je u razumijevanju za što je svaki kristal najprikladniji i kako zapravo rukovati sa svima njima.

13 najboljih kristala za sreću i kako ih koristiti, prema stručnjacima za kristale:

1. Prozirni kvarc

Prozirni kvarc je kristalni mineral napravljen od silicija, karakteriziran prozirnom, gotovo bijelom bojom. Nalazi se diljem svijeta, a prvenstveno se vadi u SAD-u, Alpama, Brazilu, Madagaskaru i Rusiji.

Kao što je Ashley Leavy, osnivačica i obrazovna direktorica škole kristaloterapije Love and Light School of Crystal Therapy rekla, prozirni kvarc se ponekad naziva glavnim kristalom jer je izvrstan za rad s bilo kojim specifičnim namjerama i smatra se da je pojačivač željene energije. Ovaj kamen privlači pozitivnost, odbijajući negativnost, bistri um i uravnotežuje krunsku čakru - a sve to pomaže kada vam treba više sreće.

Foto: Dreamstime

2. Citrin

Citrin je vrsta kvarca koja se može naći u cijelom svijetu, iako je većina koju ćete danas pronaći dostupna u Brazilu ili Urugvaju, a poznata su nalazišta i u Rusiji, Madagaskaru i Kazahstanu. A kada je riječ o sreći, smatra se da citrin jača samopouzdanje, potiče pozitivno raspoloženje te jasnoću i usredotočenost.

Ovaj kristal je izvrstan za sve što ima veze sa samopouzdanjem, osjećajem 'sebe', stvarnom fizičkom energijom i da se pokažete blistavim i snažnim, prema Yulii Van Doren, autorici knjige o kristalima.

- Citrin je fantastičan za energiziranje vaših snova, ciljeva i vaše volje - dodaje ona.

Foto: Dreamstime

3. Tigrovo oko

Tigrovo oko je još jedna vrsta kvarca, koju karakterizira izrazita smeđa i narančasta boja, kao i prugasti uzorak. Prema riječima stručnjakinje za kristale, danas se može pronaći u Australiji, Brazilu, Južnoafričkoj Republici, SAD-u itd.

Ovaj moćni kamen povezan je s hrabrošću, zaštitom, ohrabrenjem, kreativnošću i usredotočenošću, što sve pomaže u sreći. Motivirajuća energija tigrovog oka, prema stručnjacima, ispunjava snagom i samopouzdanjem koji su potrebni da slijedite čak i najizazovnije staze te rad s njim pomaže da se suočite sa svojim strahovima, sumnjama i brigama tako da možete ići naprijed sa svojim životom.

Foto: Dreamstime

4. Zeleni žad

Jedan od najpoznatijih za sreću s novcem, zeleni žad ima dugu povijest korištenja kroz kinesku povijest za privlačenje bogatstva i harmonije. Kao što stručnjakinja za kristale Kalisa Augustine kaže, žad zapravo čini mnogo metafizički i za živčani sustav, ali posebno je zanimljiv za privlačenje novca jer pomaže da ostanete mirni usred oluje.

Prema Emmi Mildon izvrstan je i za privlačenje ljubavi.

- Ako ste spremni vratiti svoje srce na tržište spojeva i nastaviti potragu za pronalaskom druge osobe, možda će vam trebati malo zelenog žada - objašnjava ona.

Foto: Dreamstime

5. Zeleni aventurin

Zeleni aventurin je vrsta prozirnog kvarca i prvenstveno se vadi u Indiji, iako je pronađen i u Kini i u Vermontu. To je jedno od najčešćih kamenja kojeg se povezuje sa srećom, a Askinosie dodaje da čak i ako nikada prije niste radili s kristalima, zelena boja aventurina može biti ulazna točka s kojom možete raditi kao podsjetnik da su sreća i prilike oko tebe.

A prema Augustine, ovaj kristal obiluje oportunističkom energijom i dobro je poznat po tome što privlači bogatstvo, pobjeđuje u igrama i izaziva nasumične dobitke.

Foto: Dreamstime

6. Tirkiz

Tirkiz je svijetloplav, a ponekad i zelenkast mineral nastao kemijskom reakcijom koja se događa kada voda s određenim mineralima poput bakra i aluminija procuri kroz stijene. Tirkiz se obično nalazi u Arizoni, kao i područjima u Nepalu i Tibetu, prema Leavy, koja dodaje da ima bogatu simboličku povijest za sreću diljem svijeta.

Naime, kaže ona, tirkizna narukvica pronađena na mumiji egipatske kraljice Zer jedan je od najstarijih poznatih komada nakita, a stari Egipćani vjerovali su da je to kamen sreće.

Također je izvrstan za komunikaciju, intuiciju, emocionalno iscjeljenje, emocionalnu ravnotežu te potiče opuštanje, pa čak i poboljšava meditaciju.

Foto: Dreamstime

7. Karneol

Karneol je crvenkasto-narančasta varijanta minerala kalcedona, a ima nijanse od svijetle do tamne. Karneol je iznimno energizirajući kristal, primjećuje Van Doren, objašnjavajući da njegovi darovi leže u pokretanju energizirajućih plamenova u vama, raspirujući vaše unutarnje vatre kako bi mogli ići dalje sa svojim ciljevima, željama i snovima.

A prema stručnjakinji za kristale Satyji Scainetti, karneol je također kamen zaštite, stabilnosti i vitalnosti.

- Sjajno je raditi s namjerom da postanete neustrašiviji i hrabriji u svemu što radite - ističe.

Foto: Dreamstime

8. Rozenkvarc

Kao što mu ime govori, rozenkvarc je vrsta kvarca i može se naći u cijelom svijetu, uključujući dijelove SAD-a, Indije, Brazila, Australije, Švedske i dalje. Njegova su svojstva, prema Askinosie, jednako snažna za manifestiranje novih odnosa i produbljivanje postojećih, bilo da se radi o odnosu koji imate sami sa sobom, romantičnim partnerom ili prijateljima i obitelji.

Ako tražite sreću u ljubavi ili jednostavno želite otvoriti svoje srce, Askinosie kaže da kad god tražite više ljubavi u svom životu, ovo je pravi kamen za vas.

Foto: Dreamstime

9. Granat

Granat je vrsta minerala koji dolazi u raznim bojama, iako je crvena najčešća boja koju ćete pronaći. Kao što Van Doren kaže, granat može pomoći u uzemljenju i sretan je kristal s kojim treba putovati.

A prema Askinosie, granat također pomaže da dođete do onoga što vas sprječava da osjećate strast, napominjući da pomaže kao podsjetnik da strast nije izvanjska, već dolazi iznutra.

- Pomaže vam da promijenite svoj stav - ističe.

Foto: Dreamstime

10. Labradorit

Labradorit je dobio ime po Labradoru u Kanadi, gdje je izvorno otkriven. Kao što objašnjava Askinosie, i danas ga se može pronaći u Kanadi, kao i na Madagaskaru, Meksiku, Rusiji i Sjedinjenim Državama. Sjajan je kamen koji motivira da sami stvorite sreću, probijete se kroz ograničavajuća uvjerenja i iskoristite viša stanja svijesti.

- Ne postoji 'ne mogu' s ovim kamenom. Povezivanje s labradoritom potiče vas da vjerujete u gotovo nemoguće, a zatim pomaže kako to ostvariti - objašnjava.

Foto: Dreamstime

11. Dimni kvarc

Dimni kvarc specifična je vrsta kristalnog minerala kvarca i povezuje se s uzemljenjem, rasplamsava strasti i nudi zaštitu - što je sve korisno kada vam treba malo sreće.

- Ako se osjećate pomalo nepovezano sa stvarima prema kojima ste nekoć osjećali veliku strast, dimljeni kvarc može ponuditi dobar poticaj da vam pomogne da se ponovno povežete s tim stvarima - kaže Leavy.

A prema učiteljici meditacije Kari Ladd, dimni kvarc je bio prvi izbor Druida u svetim ceremonijama i ritualima i vjerovalo se da vodi duše u zagrobni život i drži zle duhove podalje.

Foto: Dreamstime

12. Malahit

Malahit, mineral bakrenog karbonatnog hidroksida, poznat je po svojoj zelenoj boji koja mu je zaštitni znak. Prema Leavy, malahit se danas uglavnom nalazi u Demokratskoj Republici Kongo, kao i u Rusiji i Namibiji, a povezuje se sa zaštitom, kreativnošću i uzemljenjem. Leavy napominje da ga sadržaj bakra čini sretnim jer je savršen kristal za pojačavanje vaše energije i namjera.

- Bakar je odličan vodič energije i odličan pojačivač - ističe.

Foto: Dreamstime

13. Crni turmalin

Crni turmalin je prema Leavy izvrstan, ne samo za povećanje motivacije, već i za uklanjanje negativne energije.

- Mislim da je to zato što vas stvarno povezuje s energijom zemlje - objašnjava, napominjući da ovaj kamen štiti i uzemljuje. U smislu čišćenja negativne energije, idealan je za prekidanje negativnih misaonih ciklusa ili obrazaca, i jednostavno nudi opći 'štit'.

Foto: Dreamstime

Kako koristiti kristale za sreću?

Ključ rada s kristalima, za bilo koji cilj, je razumjeti da određeni kristali mogu pojačati energiju i zaštititi od negativnosti, stoga zahtijevaju namjeru i akciju te vodstvo.

Drugim riječima, zgrabiti komad žada iz lokalne trgovine kristalima neće magično učiniti da se novac pojavi na vašem bankovnom računu, ali to možete upotrijebiti da ostanete mirni i usredotočeni dok radite na tome da unesete više bogatstva u svoj život.

Evo pet jednostavnih načina da počnete koristiti svoje kristale da privučete više sreće:

1. Držite ih na sebi

Jedan od najlakših načina rada s bilo kojim kristalom je držati ga na sebi, bilo u džepu ili torbici. Dok provodite svoj dan, kristal možete tretirati, podsjećajući se da je njegova energija s vama i da vas podržava u vašim ciljevima.

2. Napravite kristalnu rešetku

Ako nikada niste vidjeli kristalnu rešetku, to je u biti metoda organiziranja i postavljanja kristala na rešetku u geometrijsku formaciju kako bi se poboljšala njihova svojstva. Možete napraviti kristalne rešetke za ljubav, manifestiranje ili sreću, kombinirajući pregršt svojih omiljenih sretnih kristala u namjernom uzorku.

Foto: Dreamstime

3. Postavite ih po kući

Ako imate prostoriju u svom domu ili na radnom mjestu kojoj je potrebna atmosfere sreće - postavite svoj omiljeni kristal negdje gdje ćete ga često viđati kako biste se podsjetili da je sreća uvijek s vama. Zamislite komad rozenkvarca na noćnom ormariću, karneol u kuhinji ili žad na uredskom stolu.

4. Napravite posudu za 'čarolije'

To je staklenka duhovnih predmeta koji mogu poboljšati određenu čaroliju ili namjeru. Dakle, u slučaju da želite stvoriti više sreće u svom životu, možete upotrijebiti biljke za sreću poput origana, omiljene kristale za sreću i sve druge predmete koje povezujete sa srećom.

Foto: Dreamstime

5. Meditirajte s njima

Meditacija s kristalima u ruci još je jedan sjajan način da iskoristite njihova svojstva i dobrobiti. Askinosie preporučuje jednostavnu afirmacijsku meditaciju za mnoge kristale, uključujući one sretne. Držite svoj omiljeni kristal sreće u svojoj nedominantnoj ruci dok sjedite i meditirate, ponavljajući afirmaciju sreće naglas ili u mislima.

Kristali nisu čarobno rješenje za nasumično donošenje radosti i dobitaka, ali svakako mogu pomoći u stvaranju vlastite sreće. Dopustite im da vas motiviraju, inspiriraju i štite od negativnosti, prenosi MBG.

