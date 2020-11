Rent a chef Domagoj: Dolazim na zabave i kuham po željama

Kako je korona sve pomalo zaustavila, kulinarstvo je nekako u jednom trenutku izbilo u prvi plan. Domagoj radi i kao web dizajner, a kuhanje je preraslo u ljubav u studentski danima

<p>Ako kojim slučajem poželite i u ova pandemijska vremena nedruženja, manjka proslava i tuluma ipak sebi i svojim bližnjima priuštiti malo gastro uživanja, a da pritom sami ne zasučete rukave, na raspolaganju vam stoji prvi renta a chef iz Bosne i Hercegovine.</p><p>Zove se<strong> Domagoj Jerlagić</strong> (23), a dolazi iz Tomislavgrada.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO (Kako pripremiti rotkvice):</strong></p><p>Mladi svestrani mladić zaljubio se u kulinarstvo u studentskim danima, a prije tri mjeseca odlučio je svoje kulinarske vještine podijeliti sa širom javnosti. Unajmiti ga možete kao osobnoga kuhara dok pripremate momačku ili djevojačku večer, proslavu rođendana ili godišnjicu braka, jednostavno - za bilo kakvo okupljanje. On stiže u vaš dom i spremno se prihvaća posla, a njegovim kulinarskim majstorijama malo tko može odoljeti.</p><p>- Ljubav prema hrani seže još u djetinjstvo, kad sam se rado družio s majkom u kuhinji. To sam pretvorio u posao. Gledao bih što mama radi, stalno sam joj se motao oko nogu. E, a kad sam otišao studirati u Mostar, tad mi je sve ono što sam naučio od mame itekako dobro došlo. Prvih nekoliko dana imaš novca za kupovanje hrane vani, ideš od pekarnice do pekarnice, a ponekad ‘zalutaš’ i u restoran. Kako je datum na kalendaru postajao sve veći, a novca ponestajalo, dobri su bili i sendviči - kroz smijeh priča Domagoj dok spretno barata oko štednjaka pripremajući posebno za ovu prigodu svinjetinu i piletinu s tri umaka na podlozi od svježeg povrća s mnogo bosiljka, jelo znakovita imena.</p><p>- Idemo mu dati ime ‘čarolija dvadeset i četiri sata’ - kaže. Domagoj je kao student radio u ugostiteljstvu. I tu je, kaže, učio tajne kulinarstva.</p><p>Ima i bend, s kojim svira na svadbama. Kako voli putovati, ali i uživati u dobrom zalogaju, kamo god bi došao, kušao je autohtona jela.</p><p>- Ma ovo danas što radim spoj je ljubavi prema hrani i svih iskustava koja sam stekao - govori nam Domagoj i poručuje kako je njegova usluga rent a chef dostupna bilo kad i na bilo kojemu mjestu.</p><p>- Ljudi me kontaktiraju, slijedi kratki dogovor, a ja potom u dogovoreno vrijeme stižem u njihov dom, gdje na mjestu za rad stvaram svoju kulinarsku priču. Ako nije riječ o većoj udaljenosti, hranu mogu donijeti gotovu. No više volim kad to radim tamo gdje se organizira zabava - priča.</p><p>Jela koja Domagoj sprema gotovo svima su poznata, bilo da je riječ o onima u kojima prevladava mesni meni do povrtne čarolije. Ono što ih čini posebnim jest nota osobnosti koju Domagoj pri svakom druženju sa štednjakom i namirnicama udahne svojim jelima. Svako jelo priča svoju priču s dodacima koje ovaj mladi Hercegovac vješto kombinira. Svinjski vrat, pileći file na roštilju, s domaćim umacima, lungić punjen paštetom od feta sira i kapara, pire od mrkve i krumpira, mnogo povrća, ali i voća, koje umijećem pravog majstora dodaje svojim jelima, do raznih mesnih plata s umacima zbog čijih sastojaka im ni najprobirljiviji ne mogu odoljeti.</p><p>Za sada mu kulinarstvo nije jedino zanimanje jer Domagoj kruh zarađuje kao web dizajner. Kako je korona sve pomalo zaustavila, kulinarstvo je nekako u jednom trenutku izbilo u prvi plan. Očito je kako će i u budućnosti ostati jedan od Domagojevih interesa jer potvrda mnogih koji su uživali u njegovim jelima u njemu dodatno potiče želju za još većim izazovima uz štednjak.</p><p>- Ovo je nešto novo na ovim prostorima, ali vjerujte da je vrlo pozitivno. Ljudi su prihvatili moj izazov, valjda je svima pomalo dosta svega. Žele malo uživati, a kud ćeš većeg uživanja od onoga kada ti netko servira u tvom domu i na tvom stolu ukusne zalogaje, a ti se za to nisi ni znojio ni umorio - uz smijeh opisuje kuhar iz susjedstva, koji svojim oku ugodnim i nepcu ukusnim zalogajima osvaja sve više onih koji žele uživati, a ne umoriti se. Svako jelo koje Domagoj spremi ima priču. Svaki začin i umak daju posebnu draž jelima o kojima se tek počinje pričati. - Najvažniji mi je prvi susret gosta i mog jela. Pogled na zadovoljna lica garancija su mog uspjeha - poručuje Domagoj.</p>