Stručnjaci otkrili: Evo koliko često trebate mijenjati madrac

Redovito mijenjate posteljinu, no ne padne vam na pamet prečesto posvetiti pažnju čistoći madraca? Možda i ne znate koliko bi ga redovito trebalo očistiti da biste bili sigurni u to da ga dobro održavate, a vjerojatno niste do kraja sigurni ni u to kako ga čistiti.

TV mreža NBC preko svog TikTok profila objavila je d stručnjaci s kojima su razgovarali smatraju da madrac treba čistiti svakih 4 do 6 tjedana.

Započnite tako da skinete svu posteljinu, pa i zaštitne presvlake na madracu. Posteljinu ubacite u perilicu, pa uključite usisivač da usisajte sve mrvice, dlake kućnih ljubimaca i druge ostatke s madraca. Potom velikodušno posipajte madrac sodom bikarbonom, pa ju dobro utrljajte u madrac suhom spužvicom ili krpom. Ostavite pola sata do sat da odstoji, jer će soda bikarbona ukloniti neugodne mirise. Potom usisajte sodu bikarbonu s madraca.

- Na kraju poprskajte madrac sredstvom za uklanjanje mrlja s tepiha i presvlaka. Pustite da djeluje pet minuta, pa površinu madraca temeljito istrljajte. Na kraju, prođite ga parnim čistačem, počevši od glave prema nogama. Ostavite madrac bez presvlake i posteljine dok se dobro ne prosuši, kako biste spriječili stvaranje plijesni.

Mnogi su isječak s uputama pohvalili, no ima i onih koji misle da je čišćenje madraca svakih 6 o 8 tjedana pretjerano.

- Mislite svakih 46 tjedana, kužim – komentira tako jedan korisnik TikToka, dok se drugi našalio napisavši da je dovoljno svakih četiri do šest desetljeća. Još jedan TikToker smatra da je dovoljno nabaviti zaštitu za madrac i oprat je u perilici za rublje svakih 4 do 6 tjedana, što je jednako efikasno kao i čišćenje madraca.

- Madrac bi trebao imati vodootpornu zaštitu, pa neće biti mrlja niti potrebe da ga perete, dodaje još jedan komentator. Netko je, pak, u šali dodao da bi radije bacio madrac nego ga tako često čistio, prenosi The Miror.

- Radije bih ga češće zamijenio – zaključuje.