Dobar madrac nužan je za kvalitetan san, a upravo se na taj element zaboravlja prilikom promišljanja o problemima sa spavanjem i nesanicom. Studija iz 2009. godine tijekom 56 dana pratila je spavanje ispitanika koji su najprije 28 dana spavali na madracu starom u prosjeku devet i pol godina, a zatim su 28 dana spavali na posve novom madracu srednje čvrstoće.

Ispitanici su posvjedočili kako se kvaliteta njihova sna značajno popravila otkad su spavali na novim madracima, nestali su bolovi u leđima i smanjili su im se simptomi povezani sa stresom, prenosi Hellogiggles.

Za najbolje snove ne treba vam najskuplji madrac na tržištu, nego onaj koji najbolje odgovara potrebama vašeg tijela. Stručnjaci su otkrili kako prepoznati loš madrac i što će vam pomoći kod boljeg usnivanja.

Kada se riješiti starog madraca?

1. Kada više ne podržava vašu kralježnicu

Ako ste ikada probudili s takvim bolovima u leđima da niste mogli stajati, možda je problem u madracu.

- U slučaju da madrac ne podupire vašu kralježnicu dok spavate, javlja se pritisak u tom području što vodi do grčeva i stezanja mišića, a to u konačnici može rezultirati bolovima - kaže Jaclyn Fulop, fizikalna terapeutkinja i osnivačica Exchange Physical Therapy Group.

Primjerice, krevet koji se smatra previše mekim neće podržavati zakrivljenost kralježnice, a znači da će se mišići aktivirati kako bi podržali težinu tijela.

- Na taj način će se jedna strana tijela previše rastezati, dok će druga biti previše stisnuta i skraćena. Prirodna ravnina kralježnice će se poremetiti i stvoriti poremećaj u ravnoteži mišića - ističe Fulop.

2. Kada madrac utječe na kvalitetu sna?

Važno je koliko spavate i idealno bi bilo između sedam i devet sati, no i kvaliteta sna je jednako važna. No ako vas madrac sprječava u tome da se dobro odmorite, vrijeme je za novi krevet.

- Ponekad razlog leži u činjenici da je madrac previše čvrst ili previše mekan, a možda i ne prati konture vašeg tijela. To može prouzročiti neugodu i bol, zbog čega ćete se noću češće buditi ili čak patiti od nesanice - upozorava dr. Michael Grander, ravnatelj Sleep and Health Research programa na Sveučilištu u Arizoni.

3. Neudoban je

Nema veze je li rabljen ili posve nov, ako vam ne pomaže da se dobro naspavate, madrac treba baciti.

- Možete spavati na lošem madracu, no zbog toga će patiti kvaliteta vašeg sna. Ako imate bolju opremu, bolje ćete spavati - kaže klinički psiholog dr. Michael J. Breus

Kako neudoban madrac utječe na zdravlje?

1. Mentalno

Ako vas krevet sprečava u tome da prespavate cijelu noć te uspijete odspavati četiri do šest sati, tada se možete smatrati neispavanim.

- Kad smo lišeni sna, imamo kratak okidač, fokus nam je otupio i manje smo pažljivi. Ipak, kao i kod mnogih kognitivnih i emocionalnih utjecaja nedostatka sna, većina mojih pacijenata ne shvaća koliko duboko uskraćivanje sna, posebno kada je kronično, šteti njihovoj emocionalnoj dobrobiti i utječe na njihovo mentalno zdravlje, njihov izgled i uspjeh i na njihove romantične veze - kaže Breus.

A kad uskraćivanje sna postane stil života, može se javiti nesanica.

- Nesanica je važan čimbenik rizika za mentalne i tjelesne zdravstvene probleme poput razvoja depresije ili anksioznosti. Iako su ovo ekstremni problemi koji se javljaju u rjeđim situacijama, ostaje činjenica da nemiran san može utjecati na metabolizam i regulaciju težine, dnevnu razinu energije i rad mozga, imunološki sustav i može dovesti do bolesti srca, dijabetesa, umora, lošeg radnog učinka i ozljeda - kaže dr. Grandner.

2. Fizički

- Loš madrac je neudoban, a problemi sa spavanjem mogu povećati fizički osjećaj boli i nelagode koji postaju još gori - kaže dr. Grandner.

To znači da bi se bol koju već osjećate mogla povećati jer nedostatak sna povećava osjetljivost. Prema studiji iz 2019. objavljenoj u The Journal of Neuroscience, loš san može ometati određene centre za bol u mozgu. Većina pacijenata imala je 120 posto povećanu aktivnost somatosenzorne kore nakon što su bili budni 24 do 28 sati, što znači da im je prag boli bio mnogo niži jer su bili neispavani.

Uz to, prema dr. Breus, spavanje na lošem madracu uzrokuje bolove u donjem dijelu leđa i vrata te općenitu nelagodu. S druge strane, spavanje na vrlo čvrstom madracu može pridonijeti bolovima i stvoriti pretjerani pritisak na područja poput ramena, bokova, koljena i leđa.

I ne zaboravimo na noćno znojenje.

- Ako se noću znojite, pogrešan odabir madraca to može dodatno pogoršati - kaže dr. Breus.

To je zato što su neki madraci izrađeni od materijala poput memorijske pjene koji nisu toliko prozračni kao drugi madraci.

- Pjena zapravo zarobljava i zadržava toplinu tijela, što znači da madrac od pjene može pogoršati noćno znojenje - objašnjava Breus.

Koliko traje madrac?

Stručnjaci kažu da madrac načelno vrijedi od sedam do najviše osam godina. No samo zato što vaš madrac može trajati toliko dugo, ne znači da biste trebali pričekati do tada da biste uložili u novi.

- Kada procjenjujete je li pravo vrijeme za ulaganje u novi madrac, nema važnijeg kriterija od onoga kako se osjećate tijekom i nakon noćnog sna. Tijelo će vam reći kada je vrijeme da bacite stari madrac. Ako redovito doživljavate bol i ukočenost, od tri do četiri puta na tjedan, vrijeme je da počnete tražiti novi madrac čak i ako nije napunio sedam godina - savjetuje dr. Breus.

Važno je zapamtiti da se vaše tijelo mijenja i ono što mu je potrebno u određenom trenutku može odrediti što vam treba od ležaja.

- Dobivanje ili gubljenje kilograma, promjena razine kondicije, trudnoća i stanja poput bolova u leđima ili vratu, sve su to faktori koji mogu značiti da vaš stari madrac za vas više nije učinkovit - kaže liječnik.

Kako odabrati madrac?

- Potražite madrac koji se sastoji od dobrih materijala te kroz 30 dana provjerite kako se vaše tijelo prilagođava novom ležaju. Svakako se osigurajte da ga možete vratiti prodavatelju za slučaj da vam ne odgovara - kaže dr. Gardner.

Najčešći madraci na tržištu su oni sa memorijskom pjenom, oprugama ili hibridni.

- Odluka o odabiru madraca ovisi o tome na koje se zdravstvene benefite želite usredotočiti. Važno je uzeti u obzir dva glavna čimbenika: udobnost i potporu. Primjerice, ako se borite s bolovima u leđima, odaberite madrac koji pomaže ublažiti napetost. Ili, ako najčešće spavate na boku, možda biste trebali razmisliti o mekšem madracu. Ako spavate na trbuhu, treba vam čvrst madrac, a svima ostalima preporučujem odabrati nešto između toga - zaključio je dr. Breus.