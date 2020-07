Preljub po Zodijaku: Strijelcu je to neizbježno, Jarac je kalkulira

Bik voli hedonizam i zato se upušta u varanje, Vage čak i u ozbiljnom partnerstvu, nastavljaju komunicirati sa starim ljubavima, a Škorpioni će poduzeti sve mjere da njihov preljub ostane tajna

<p>Kada započnemo vezu s našim partnerom ili partnericom, u početku je fokus obično na dobrim stvarima: uzbuđenje, prve emocije, nalet strasti i vaše prvo seksualno iskustvo s novim partnerom. Ali nakon završetka faze 'medenog mjeseca', postajemo sve svjesniji nespojivosti i romantičnih ograničenja (ako one postoje).</p><p>Dok se neke veze jednostavno prekidaju kad nastanu razlike, druge se zadržavaju čak i kad više nisu funkcionalne. Kada se to dogodi, partneri često znaju varati.</p><p>Partnerstvo je teško: Ne postoje mogućnosti da se dvije jedinstvene duše ikad savršeno usklade.</p> Prema učenju astrologije, naš sunčev znak simbolizira naš vanjski svijet, naš mjesečev znak definira našu emocionalnu osobnost.</p><p>I iako su ljudi podjednako podložni varanju, svaki horoskopski znak ima drugačiji pristup nevjeri.</p><h2>Ovan (21. ožujka - 19. travnja)</h2><p>Ovaj je znak poznat po svojoj vatrenoj strasti, agresivnoj impulzivnosti i natjecateljskoj prirodi. Kao prvi znak zodijaka, Ovan voli sve sjajno i novo, tako da je, kada je u pitanju varanje, njih je lako zavesti. Nadahnuti su uzbudljivim trenutkom, pa često varaju partnera s osobom koju tek upoznaju. Njima najveću ulogu igra osvajanje, oni obično ne traže emocionalnu intimu - njihova je želja čisto tjelesna.</p><h2>Bik (20. travnja - 20. svibnja)</h2><p>Bikom vlada Venera, planet koji je povezan ljubavlju, ljepotom i novcem. Prvi zemaljski znak Zodijaka, opsjednut je romantikom, pa kada je u pitanju varanje, Bik će se vjerojatno upustiti u tajne odnose bogate luksuzom. Večere, hoteli s pet zvjezdica i kade punjeni laticama ruže za njega su neodoljivi. U Bikovim očima, ako se već varate, možete i uživati u hedonizmu.</p><h2>Blizanci (21. svibnja - 20. lipnja)</h2><p>U popularnoj kulturi Blizanac je znak koji se najviše povezuje s varanjem. No, iako Blizanci nisu nužno predisponirani za nevjeru, ovim znatiželjnim znakovima pozornost lako odluta. Blizanci su skloni u partneru za varanje tražiti suprotno od onog što im se nudi u vezi, znači ono što im vjerojatno nedostaje. Ako su intelektualno povezani sa svojim partnerom za varanje, oni će možda istražiti više seksualne dinamike. Zato Blizanac kada vara može tražiti u drugom partneru i emocionalan odnos. No nemojte se čuditi ako Blizanac istražuje više partnera odjednom.</p><h2>Vaga (23. rujna - 22. listopada)</h2><p>Vage su prirodno šarmantne, ali ponekad flert može otići predaleko. Vaga uvijek traži ravnotežu i simetriju. Ovaj znak voli biti voljen i voli da drugima izgleda privlačno i lijepo, što ga čini jednim od najvećih zavodnika znakova Zodijaka. Čak i u ozbiljnom partnerstvu, mnoge Vage nastavljaju komunicirati sa starim plamenovima (Vage vole 'držati vrata otvorena'). Povremeno, osjećaji Vaga nekad prelaze granicu, s tim da održavaju višestruke veze istovremeno. Bilo da je varanje emocionalno ili fizičko (ili kombinacija oboje), Vage uvijek odmjeravaju svoje mogućnosti.</p><h2>Škorpion (23. listopada - 21. studenog)</h2><p>Škorpione zaintrigiraju mračna i tajanstvena iskustva. Nije fer pretpostaviti da su svi Škorpioni opsjednuti seksom. Istina je da za, kozmičkog ratnika, Škorpiona, fizički čin intimnosti nekad manje važan od emocionalne povezanosti u vezi. Ovaj znak privlače mračna i tajanstvena iskustva, pa kad je riječ o varanju, Škorpione više privlači opasnost od tajne romanse. Škorpiona potiču tajne, pa je na mnoge načine sama afera zanimljivija. Izuzetno privatni, Škorpioni će poduzeti dodatnu mjeru kako bi osigurali da bilo koja skrivena romansa nikada neće ugledati svjetlo dana.</p><h2>Strijelac (22. studenog - 21. prosinca)</h2><p>Oni ne mogu odoljeti avanturi - bez obzira na cijenu. Strijelci prirodno traže uzbuđenje. Posljednji vatreni znak Zodijaka voli adrenalin i uzbudljivo istraživanje. Čak i u monogamnoj vezi, Strijelci trebaju obilje slobode. Ako vjeruju da im je ugrožena neovisnost, pokušat će varati. Strijelci vole avanture i život na rubu. Zato vam je bolje da ne znate u kakve se sve afere može upustiti. </p><h2>Jarac (22. prosinca - 19. siječnja)</h2><p>Svoju romantičnu vezu tretiraju kao posao s obzirom na različite načine. Ako su obostrane potrebe zadovoljene, partner Jarca osjetit će zadovoljstvo. Međutim, ako partnerstvo više nije produktivno, oni će morati odlutati. Jarac voli istraživati 'tržište' i vidjeti koje mu se mogućnosti nude i koja opcija bi mu bila najpovoljnija. Ako ga se uhvati, on u pripremi ima sigurno 10 'racionalnih' objašnjenja. </p><h2>Vodenjak (20. siječnja - 18. veljače)</h2><p>Vodenjaci su najhumaniji znak Zodijaka. U stvari, ti se zračni znakovi toliko brinu o većem dobru da im je često teško održavati međuljudsku dinamiku: odnosi jedan na jedan mogu se činiti neprimjerenima. Vodenjaci grade odnose sa strastvenim ljudima koji dijele njihove vrijednosti, pa kada je riječ o varanju, prijatelji često postaju ljubavnici Vodenjaka, a njihove bliske veze mogu se pretvoriti u tajne odnose. </p><h2>Ribe (19. veljače - 20. ožujka)</h2><p>Ribe žive u svijetu mašte, ali u stvarnosti stvari nisu uvijek tako romantične. Najefikasniji znak Zodijaka, Ribe su duboko empatična, osjetljiva bića. Ovim vodenim znakom upravlja Neptun, planetarni svijet povezan sa snovima i kreativnošću. Tu je i mračna strana neptunske energije: Na loš dan Riba je povezana sa zabludama, eskapizmom i tajnovitošću. Ribe se mogu zavesti vlastitim maštarijama, uvjeravajući sebe da je novi odnos zapravo produkt veličanstvene, karmičke veze. Ta stvarnost postoji samo u njihovoj mašti, a Ribe se mogu toliko zaokupiti aferom da ostanu izgubljene u emotivnom moru vlastitog stvaranja.</p><h2>Lav (23. srpnja - 22. kolovoza)</h2><p>Vatreni Lavovi se uvijek zaljubljuju. Vole da su njihove romanse velike kao i njihove osobnosti. Moraju se osjećati kao da su u središtu pozornosti, pa u skladu s tim, lako se mogu zavesti. Zapravo, Lav često nije ni zainteresiran za varanje sve dok netko drugi ne izrazi njihovu privlačnost. Nije lako odbiti pohvale, a sve dok postoje komplimenti i pohvale, teško se odupiru tajnim vezama.</p><h2>Djevica (23. kolovoza - 22. rujna)</h2><p>Analitičke Djevice su hiper-svjesne apsolutno svega - uvijek mogu uočiti sitne pukotine, nedostatke i zablude. Ako Djevica nađe dovoljno podataka da zaključi da je njihov postojeći odnos nesavršen, ovi zemaljski znakovi mogu početi tražiti odnos negdje drugdje. Budući da su idealisti, Djevice postaju opsjednute tajnim ljubavnicima, uspoređujući svoje snage sa slabostima njihovog primarnog partnera. Međutim, s vremenom se dvolične Djevice razočaraju kad shvate da je traženje savršenstva uvijek uzaludno.</p><h2>Rak (21. lipnja - 22. srpnja)</h2><p>Rakovi su osjetljiva bića koja se mrze osjećati ranjivo. Ovi vodeni znakovi vrlo ozbiljno shvaćaju njihova partnerstva. Rak treba sigurnost, ljubav i podršku od strane partnera, a ako se ne osjećaju tako, intimu će potražiti drugdje. Njihovi tajni odnosi obično se planiraju i crtaju. Rak ne voli pristupiti sukobu izravno, pa će poduzeti dodatne mjere opreza kako bi bilo koji pokušaj ostao tajna. </p>