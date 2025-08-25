Stručnjaci otkrili: Ovako losioni i parfemi utječu na zdravlje

Jeste li ikada pomislili da vaša omiljena krema ili parfem možda mijenjaju zrak koji udišete? Najnovije istraživanje znanstvenika s Instituta Max Planck otkrilo je da proizvodi za njegu i ljepotu mogu poremetiti prirodno “zaštitno polje” našeg tijela, nevidljiv sloj molekula koji nas štiti od štetnih tvari u okolini.

Nevidljivi štit tijela

Naše tijelo stalno je obavijeno tzv. oksidacijskim poljem. U njemu glavnu ulogu imaju hidroksilni radikali, molekule koje funkcioniraju kao mali “čistači zraka”. Oni neutraliziraju štetne spojeve i tako nas svakodnevno brane od onoga što udišemo. No znanstvenici sada upozoravaju da kozmetika može ozbiljno narušiti taj prirodni balans.

Losioni i parfemi pod povećalom

U eksperimentu su volonteri najprije boravili u čistom prostoru, a zatim ponovno nakon što su nanijeli losion ili parfem.

Rezultat? Aktivni sastojci poput etanola i fenoksietanola počeli su isparavati s kože, šireći se oko tijela zajedno s toplinom koju ono emitira. Te su se kemikalije zadržavale u zraku i do deset minuta, a koncentracije iznad nosa bile su znatno veće nego u ostatku prostorije.

Kada je u prostoriji bio prisutan ozon, plin koji dolazi izvana zbog onečišćenja, dogodila se kemijska reakcija koja je oslabila zaštitno djelovanje “dobrih” OH radikala.

Problem s parfemima

Isto vrijedi i za parfeme. Njihovi mirisni spojevi, poput monoterpena, dodatno su pojačavali kemijski koktel oko tijela. U nekim slučajevima, koncentracija tih tvari iznad glave bila je i do deset puta veća nego u ostatku prostorije.

Iako studija još nije pokazala konkretne zdravstvene posljedice, znanstvenici upozoravaju da bi ovakve promjene mogle dovesti do stvaranja štetnih nusprodukata upravo u zoni disanja.

“Vrijeme je da preispitamo kemiju zatvorenih prostora”, naglašava voditelj istraživanja Jonathan Williams. “Losioni i parfemi nisu samo estetski dodaci, oni mijenjaju zrak koji nas okružuje i potencijalno utječu na naše zdravlje.”

Što ovo znači za nas?

Za sada nema razloga za paniku, ali svakako ima za promišljanje.

Kozmetika koju svakodnevno nanosimo na kožu očito ne ostaje samo na površini tijela, već aktivno oblikuje našu okolinu. A to je pitanje o kojem ćemo, čini se, tek početi razgovarati.