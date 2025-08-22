Doktor tvrdi da se pomladio 20 godina - evo kako mu je uspjelo

Dr. Michael Roizen, stručnjak za dugovječnost, tvrdi da je uspio 'vratiti' svoju dob za 20 godina. Iako je ponekad teško pronaći vrijeme za brigu o vlastitom zdravlju, on vjeruje da fokusiranje na nekoliko osnovnih navika može značajno pomoći u očuvanju vitalnosti.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:20 Tajkun | Video: KanalRi

Roizen, 78-godišnji direktor za wellness u Cleveland Clinic, otkrio je za Business Insider da je njegova 'biološka dob' 57,6 godina, što se temelji na zdravlju njegovih organa i riziku od kroničnih bolesti. (Treba napomenuti da još ne postoji općeprihvaćena definicija biološke dobi niti standardni način njenog mjerenja.)

On se posvećuje pronalaženju promjena životnog stila koje ljudima mogu omogućiti dug i zdrav život. Ističe da postoje mali i jednostavni koraci koji mogu napraviti veliku razliku, čak i ako netko ne može potpuno promijeniti svoj način života.

Evo šest ključnih navika koje, prema Roizenu, svi mogu prakticirati za dulji život:

1. Više hodajte

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Roizen svakodnevno pokušava napraviti 10.000 koraka kao dio svoje tjedne rutine vježbanja. Savjetuje svima da 'pokušaju hodati malo više'. Na primjer, on svoj automobil parkira što dalje od posla kako bi ostatak puta prešao pješice. Čak i manje od 10.000 koraka dnevno može biti korisno. Studija Sveučilišta Cambridge iz 2023. pokazala je da ljudi koji tjedno hodaju brzo 75 minuta imaju manji rizik od smrti i razvoja kardiovaskularnih bolesti i raka.

2. Jedite avokado, losos i maslinovo ulje

Od sedam namirnica koje Roizen preporučuje za dugovječnost, on ističe da tri; avokado, losos i maslinovo ulje, same po sebi donose zdravstvene koristi, osobito u smanjenju rizika od bolesti srca.

Foto: DREAMSTIME

3. Njegujte snažne međuljudske odnose

Roizen naglašava da njegovanje prijateljstava nije samo zabavno, već i korisno za zdravlje i dugovječnost. 'Uvijek je bolje raditi stvari u društvu drugih,' dodaje. Profesorica Rose Anne Kenny s Trinity Collegea u Dublinu ističe da su snažne društvene veze podjednako važne za dugovječnost kao i zdrava prehrana i tjelesna aktivnost.

Foto: (C) Milenko ?ilas - Veternik; Serbia

4. Igrajte igre za mozak

Roizen preporučuje tzv. 'speed-of-processing' igre koje treniraju mozak i mogu poboljšati brzinu njegovog rada. Preporučuje igre 'Double Decision' i 'Freeze Frame'. Studija iz 2017. u časopisu Alzheimer’s & Dementia pokazala je da su stariji ljudi koji su igrali ovakve igre imali 29% manji rizik od demencije nakon 10 godina. Roizen savjetuje igranje ovih igara dva sata tjedno kroz pet tjedana kako bi se postigli slični rezultati.

5. Uzimajte multivitamine

Istraživanja su mješovita po pitanju dugoročne koristi multivitamina. Roizen navodi studije koje sugeriraju da dugotrajno uzimanje multivitamina može smanjiti rizik od raka, kardiovaskularnih bolesti i demencije. Ipak, nedavna istraživanja pokazuju da multivitamini možda nisu jednako učinkoviti izvan uvjeta kliničkih studija, a američka Preventivna služba ne preporučuje njihovo rutinsko uzimanje. Roizen ipak redovito uzima multivitamin kako bi održao stabilnu razinu vitamina u tijelu.

6. Cjepivo protiv gripe

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Američki centar za kontrolu bolesti i prevenciju (CDC) preporučuje cijepljenje protiv gripe svake sezone svim osobama starijima od šest mjeseci. Roizen ističe da cjepivo može imati i dodatne koristi za zdravlje s godinama. Pregled studija iz 2022. sugerira da cijepljenje starijih osoba može pomoći u prevenciji demencije, vjerojatno jer smanjuje upale u mozgu.