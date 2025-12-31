Obavijesti

Lifestyle

Komentari 2
DOGAĐA LI VAM SE?

Stručnjaci otkrili zašto većina novogodišnjih odluka propadne

Piše Goran Ivanović,
Čitanje članka: 2 min
Stručnjaci otkrili zašto većina novogodišnjih odluka propadne
Foto: DREAMSTIME

Većina novogodišnjih odluka propadne zbog prevelikih očekivanja i nejasnih ciljeva. Bolje je postavljati realne ciljeve i graditi navike koje podržavaju dugoročne promjene

S prvim danom siječnja milijuni ljudi diljem svijeta postavljaju ambiciozne ciljeve. Od vježbanja i zdravije prehrane do učenja novog jezika, početak godine uvijek donosi optimizam i nadu u promjene. No stvarnost često pokaže suprotno: entuzijazam sam po sebi rijetko vodi dugoročnom uspjehu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Gdje za Novu godinu u Zagrebu? Cijena stola u narodnjačkom klubu jednaka prosječnoj plaći 01:19
Gdje za Novu godinu u Zagrebu? Cijena stola u narodnjačkom klubu jednaka prosječnoj plaći | Video: 24sata/pixsell

Istraživanja pokazuju da više od 80 posto novogodišnjih odluka ne opstane do sredine veljače. No stručnjaci upozoravaju da neuspjeh ne treba doživljavati kao poraz. Naprotiv, može biti vrijedna lekcija o tome kako postaviti realnije i smislenije ciljeve.

Zašto odluke brzo padaju u vodu

Jedan od glavnih razloga je prevelika očekivanja. Psiholozi tvrde da ljudi nisu 'programirani' za nagle i radikalne promjene. Odluka da odjednom vježbamo pet puta tjedno, izbacimo sav šećer i meditiramo sat vremena dnevno često vodi do iscrpljenosti.

KLINCI VOLE RED Želite djeci 'upakirati' red i disciplinu u novogodišnje odluke? Koristite ove metode
Želite djeci 'upakirati' red i disciplinu u novogodišnje odluke? Koristite ove metode

Takav pristup 'sve ili ništa' ne ostavlja mjesta za pogreške. Preskočen trening ili komadić torte brzo izazovu osjećaj potpune propasti i odustajanje.

Young sporty fit woman doing plank exercise and watching online tutorial on laptop in living room. Online indoors workout. Training at home
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Drugi problem leži u nejasnim ciljevima. 'Želim biti zdraviji', zvuči dobro, ali što konkretno znači? Bez jasnih koraka, cilj ostaje samo ideja.

ZVIJEZDE ZNAJU ŠTO TREBAMO Kakva je vaša? Ovo su najbolje novogodišnje odluke za svaki horoskopski znak
Kakva je vaša? Ovo su najbolje novogodišnje odluke za svaki horoskopski znak

Stručnjaci ističu da je ključno razumjeti zašto želimo promjenu. Ako odluka dolazi iz društvenog pritiska ili osjećaja dužnosti, tada nedostaje unutarnja motivacija koja pomaže da se ustraje kad početni entuzijazam splasne. Promjena mora biti privlačnija od nelagode koju donosi status quo.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Kako postaviti ciljeve koji stvarno traju

Umjesto nejasnih i velikih odluka, stručnjaci preporučuju strukturiran pristup. Metoda SMART pokazuje put: ciljevi trebaju biti specifični, mjerljivi, ostvarivi, relevantni i vremenski ograničeni.

RAZNE INOVACIJE Od živih zgrada do inovativnih kućnih robota - znanost ovako zamišlja 2026. godinu
Od živih zgrada do inovativnih kućnih robota - znanost ovako zamišlja 2026. godinu

Primjer: umjesto 'više ću čitati', bolje je reći: 'pročitati ću jednu knjigu mjesečno'. Takav cilj prati se, realan je i povezan s osobnim vrijednostima, a ima i jasan rok.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Novogodišnje odluke VIDEO
Novogodišnje odluke | Video: KanalRi

Osim toga, važno je graditi sustave, a ne se oslanjati samo na volju. Motivacija dolazi i prolazi, ali navike drže kurs. Ako želite vježbati ujutro, pripremite opremu večer prije. Ako težite zdravijoj prehrani, uklonite nezdrave grickalice iz kuće. Male pobjede grade samopouzdanje i stvaraju pozitivan zamah.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Nova godina ne mora biti teret da se odmah promijeni cijeli život. Može biti prilika za promišljene odluke koje odražavaju stvarne želje. Promjena je proces, a ne trenutak i upravo u tome leži ključ uspjeha.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Dnevni horoskop za srijedu 31. prosinca: Vage će uživati na dočeku, Ovan ide na zimovanje
ŠTO ZVIJEZDE DONOSE?

Dnevni horoskop za srijedu 31. prosinca: Vage će uživati na dočeku, Ovan ide na zimovanje

Pročitajte dnevni horoskop za srijedu 31. prosinca i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'
FRCAT ĆE SVE OD STRASTI

20 savjeta za predigru koje će svaku ženu dovesti do 'ludila'

Ukoliko uistinu želite uživati sa ženom u krevetu, jako je bitno da je dovedete u odgovarajuće raspoloženje. Iznenadit ćete se kakvu 'vatru' možete otključati dobrom predigrom
FOTO Hit frizure i boje kose koje će dominirati u 2026. godini
AKO RAZMIŠLJATE O PROMJENI...

FOTO Hit frizure i boje kose koje će dominirati u 2026. godini

Godina 2026. donosi povratak prirodne ljepote, ali uz dozu sofisticiranog luksuza. U fokusu su frizure koje naglašavaju teksturu, volumen i osobnost, dok se boje kose okreću bogatim, sjajnim tonovima i nježnim prijelazima

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025