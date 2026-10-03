Stručnjaci ovih 7 neugodnih pitanja o seksu stalno dobivaju

Seksualni edukatori podijeli su za Huffpost pitanja koja im ljudi stalno postavljaju, a koja na prvi pogled mogu djelovati čudno ili neugodno - kao i odgovore na njih. Ako ste se i vi, poput mnogih drugih, pitali o nekima od tih stvari, svakako niste jedini.

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1. Što izlazi tijekom "squirtinga"? Je li to samo mokraća?

Ljudi imaju mnogo pitanja i to je razumljivo; čak su i znanstvenici zbunjeni tom pojavom. "Squirting” nastaje kada se tekućina izbacuje kroz uretru (mokrćni kanal) tijekom seksualnog uzbuđenja ili orgazma. Ponekad se naziva "ženskom ejakulacijom", no neki stručnjaci smatraju da su to različiti procesi. Budući da nedostaje istraživanja o ženskom užitku, o tome se još vode rasprave.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

I ženski ejakulat i squirting (izbacivanje tekućine) potječu iz uretre. Kod "squirtinga" se obično izbacuje veća količina tekućine odjednom, a ona je kemijski prilično slična razrijeđenoj mokraći. Ženski je ejakulat obično gušći i sadrži manje tekućine. Smatra se da ta gušća tvar potječe iz Skeneovih žlijezdi, koje se nazivaju i ženskom prostatom, te sadrži visoku koncentraciju PSA proteina, koji se nalazi i u sjemenu.

2. Masturbiram li previše?

Ljude često zabrinjava jesu li njihove navike masturbiranja "normalne". Seks edukatori kažu kako je svaka učestalost - bilo da je riječ o čestoj, povremenoj ili gotovo nikakvoj praksi - sasvim u redu. Ističu kako je, nažalost, dugotrajna stigma povezana s masturbacijom navela mnoge da prema njoj gaje određenu skepsu ili nelagodu, osobito kada je česta ili češća od seksa s partnerom.

- Nema ničeg lošeg u tome da masturbirate više puta dnevno. Masturbacija može poboljšati san, smanjiti razinu stresa i ublažiti menstrualne grčeve. Ipak, treba napomenuti da problem nastaje ako su vaše navike masturbiranja počele ometati vašu svakodnevicu: odnose, posao ili druge obveze. U tom slučaju, riječ je o pitanju kojim se vrijedi pozabaviti - rekao je Francisco Ramirez.

3. Hoće li mi vibrator smanjiti osjetljivost?

Često pitanje o masturbaciji koje seksualna edukatorica Eva Bloom dobiva od žena je može li korištenje seksualne igračke uzrokovati gubitak osjetljivosti i otežati orgazam. Dobra vijest: odgovor je ne. Svaka utrnulost klitorisa koju možda osjetite nakon upotrebe vibratora samo je privremena. Stoga, samo uživajte u tim dobrim vibracijama.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

- Kada doživljavate orgazam koristeći određenu metodu tijekom duljeg razdoblja, primjerice vibrator ili specifičan pokret rukom, može postati privremeno teže postići orgazam na druge načine. Rješenje je samo promijeniti tehniku - rekla je Bloom, koja vodi YouTube kanal "What’s My Body Doing?".

Ako primijetite trajni gubitak osjeta u genitalnom području, vaša seksualna igračka vjerojatno nije uzrok tomu. Dogovorite pregled kod ginekologa kako biste isključili zdravstvene probleme. Stres, neliječeni poremećaji raspoloženja i problemi s konzumacijom različitih tvari mogu utjecati na seksualne funkcije.

4. Znače li neobične seksualne fantazije da sa mnom nešto nije u redu?

Ljudi su skloni pridavati preveliku važnost svojim fantazijama i osuđivati ​​sami sebe zbog onoga što ih uzbuđuje. Neki možda žele istražiti tabue s partnerom, no, za većinu ljudi fantazije su samo fantazije, istaknuo je klinički seksolog i edukator o seksualnosti Lawrence Siegel. To što netko uživa zamišljati određeni erotski scenarij ne znači da ga želi i ostvariti.

Ipak, ako vas sadržaj fantazije uznemiruje ili vam se nameće kao neželjen, Siegel preporučuje razgovor sa seksualnim terapeutom kako to ne bi dovelo do neželjenog ponašanja. Kao i ako fantazije postanu glavni fokus tijekom zajedničke igre i postanu draže od samog partnera.

5. Postoji li nešto što ne bih trebao stavljati u stražnjicu?

Kada ljudi zainteresirani za istraživanje analne igre pitaju, Ramirez prvo savjetuje ono što je sigurno za analnu upotrebu: seksualne igračke posebno dizajnirane za analnu penetraciju, penis ili dobro podmazan prst.

A što ne biste trebali umetati ondje? Pa, zapravo mnogo toga.

- Mirisni proizvoda ili druga kemijska sredstava koja mogu izazvati iritaciju, kao i lubrikanati s učinkom utrnuća. Važno je osjetiti podražaje tijekom analne penetracije kako bismo mogli prepoznati bol. Također, izbjegavajte seksualne igračke ili druge kućanske predmete koji nisu namijenjeni analnoj uporabi, kako ne biste završili na hitnoj pomoći - rekao je i dodao kako seksualne igračke dizajnirane za analnu penetraciju često imaju prošireno podnožje kako ne bi nestale unutra.

6. Ako uživam u analnoj igri, znači li to da sam gej?

To je pitanje koje često postavljaju heteroseksualni muškarci nakon što ih partnerica prstima stimulira analno, a oni otkriju da im se taj osjećaj sviđa. No, osjećaj ugode tijekom određene seksualne aktivnosti ne govori ništa o seksualnoj orijentaciji.

Fizički gledano, nije iznenađujuće što uživate u tome. Prilikom rektalnog pregleda u sklopu probira na rak prostate, kaže seks stručnjakinja, muškarci često dobiju erekciju jer se muška G-točka nalazi uz prostatu, a najlakši način za stimulaciju prostate jest umetanje nečega u anus.

7. Kako mogu povećati penis?

U svijetu kojim dominira pornografija, nije čudno što muškarci stalno traže načine kako povećati svoj penis. No, nijedan od bezbrojnih proizvoda - od tableta i krema do pumpi - koji obećavaju povećanje penisa, zapravo to ne može ostvariti.

- Moj je savjet jednostavan: nemojte to raditi Ne postoji ni trunka znanstvenih dokaza koji bi potvrdili učinkovitost bilo kojeg od tih proizvoda. Invazivniji eksperimentalni postupci, poput injekcija ili operacija, mogu biti skupi, nose znatan rizik od komplikacija, a često daju tek skromne rezultate - kaže Siegel.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Zabrinutost zbog veličine penisa česta je pojava, no Siegel bi volio da više muškaraca shvati kako prosječna dužina vjerojatno nije tolika kolikom je oni zamišljaju. (Studija iz 2015. godine, provedena na više od 15.000 muškaraca, pokazala je da prosječan penis u erekciji iznosi jedva nešto više od 13 centimetara).