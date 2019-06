Stručnjaci strahuju od invazije novih vrsta u Jadransko more

Kod morskog psa kojeg su u subotu vidjeli u Makarskoj vrlo dobro se može vidjeti da je leđna peraja prilično udaljena od prsnih peraja i to je osnovna karakteristika da se radi o modrulju. Nadalje, kad gledate odozgo ne gledate leđnu peraju nego dužinu prsnih peraja i udaljenost prsnih peraja od vrha njuške i ta dužina također ukazuje da se radi o modrulju, objasnio je prof. dr. sc. Alen Soldo sa Odjela za studije mora Sveučilišta u Splitu.

Dodaje i kako od svih 28 vrsta morskih pasa u Jadranu je samo potencijalno opasna velika bijela psina, no zadnji put je napala slovenskog ronioca 2008. godine.

Foto: 24sata

- Od tada nije bilo prijavljenih incidenata, iako je vjerojatno da psina svakodnevno zalazi u Jadran jer su njezina osnovna hrana tune. S obzirom na činjenicu da je lovostaj na tune 11 mjeseci u godini, logično je i da se velika bijela psina povremeno pojavljuje - istaknuo je prof. Soldo.

Iako se od ostalih morskih vrsta povremeno u Hrvatskoj vide i one kojima ovdje nije stanište, prof. Soldo ističe da je to normalno. Tako su kupači lani zamijetili morskog puža koji je vjerojatno stigao iz Indije, godinu prije japanska otrovna riba fugu došla je do Tribunja, a 2016. godine kupači su pronašli ribu kostoroga kraj Korčule. Iste godine kupačici na Pagu se u oko zabila riba iglica.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Definitivno možemo očekivati još sličnih situacija gdje ljudi pronađu neku stranu ribu. Iako je ulaz novih vrsta u Jadran najčešće iz Atlantika, uglavnom iz lesepsijske migracije, u taj dio spada i migracija riba koje dolaze iz Indijskog oceana u Sueski kanal. Svakog tjedna u Mediteran dolazi jedan organizam iz Indijskog oceana, ali to ne vrijedi za Jadran jer je on najsjevernije i najhladnije more od svih dijelova Mediterana, pa sprječava veliku invaziju koju smo zabilježili u istočnom dijelu Mediterana uz Siriju, Egipat, Izrael, Grčku ili Tursku - istaknuo je prof. Soldo dodajući kako se invazija novih vrsta nikako ne može zaustaviti ili spriječiti. Znanstvenici mogu jedino kao i do sada promatrati i pratiti širenje, nadajući se da dolazak novog organizma neće narušiti autohtoni sustav.

- U usporedbi sa drugim područjima u Jadranu nije bilo alarmantnih situacija, ali to ne znači da ih nećemo doživjeti u budućnosti. Primjerice, lion fish tj. riba lav je u istočnom Mediteranu postala dominantna vrsta i istrijebila sve ostale domaće vrste. U Jadranu je nismo primijetili, no pitanje je hoće li stići - zaključio je prof. Soldo.