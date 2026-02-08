Stručnjaci tvrde: Ovih 8 pića su jako loša za zdravlje crijeva

4. DIJETNA PIĆA: Gazirana pića bez šećera mogu se činiti zdravijom opcijom, ali stručnjaci kažu da je utjecaj na zdravlje crijeva manje jasan. Neki dokazi upućuju na to da se reakcije na umjetna sladila razlikuju - ovisno o vrsti, dozi i postojećim crijevnim bakterijama osobe. Neka ultra-prerađena pića također sadrže aditive poput emulgatora, čiji se potencijalni učinci na crijevne bakterije istražuju. Zato ih je bolje tretirati kao povremenu zamjenu, a ne kao dnevnu opciju. Malo je vjerojatno da će biti štetni u malim količinama, ali dnevni unos možda neće biti dobar za crijeva. | Foto: Canva