Stručnjaci tvrde: Ovih 8 pića su jako loša za zdravlje crijeva

Uglavnom se priča o namirnicama koje su dobre za crijeva, no često previdimo jedan ključni čimbenik: ono što pijemo također može utjecati na zdravlje crijeva. Neka pića potiho sabotiraju crijevni mikrobiom, izazivajući nadutost, nelagodu i umor, te potencijalno doprinoseći dugoročnim zdravstvenim problemima.
Problem nisu samo uobičajeni osumnjičenici poput alkohola i slatkih gaziranih pića, upozoravaju nutricionisti. Pogledajte na što sve trebate obratiti pažnju.
1. "SHOTOVI" SOKOVA: Često se prodaju kao 'injekcija za crijeva' - ali stručnjaci upozoravaju da mogu imati kontraefekt. Obično imaju visok udio koncentriranih šećera, nizak udio vlakana i dovoljno su kiseli da kod nekih ljudi izazovu refluks ili iritaciju želuca. Posebno kad se uzimaju na prazan želudac. Sastojci poput đumbira i kurkume imaju neke dokazima potkrijepljene koristi u obliku hrane, ali nema puno dokaza da male, koncentrirane tekuće doze značajno poboljšavaju crijevne bakterije. Za neke ljude mogu učiniti više štete nego koristi.
2. ZOBENO MLIJEKO: Nije nezdravo samo po sebi, ali stručnjaci kažu da neke verzije mogu biti teže za probavu. Mnogi komercijalni proizvodi sadrže dodana ulja, zgušnjivače i gume za poboljšanje teksture, što može iritirati osjetljiva crijeva. Određeni emulgatori se također proučavaju zbog njihovog potencijala da poremete zaštitni sloj sluzi u crijevima i povećaju crijevnu propusnost. Također ima tendenciju biti bogatije brzo apsorbirajućim ugljikohidratima, što može povisiti šećer u krvi i neizravno utjecati na zdravlje crijeva.
3. NEFILTRIRANA KAVA: Kava utječe na crijeva tako da stimulira želučanu kiselinu i ubrza kretanje crijeva. To nekim ljudima može pomoći, ali kod drugih može pogoršati refluks, grčeve ili simptome sindroma iritabilnog crijeva. Nefiltrirana kava, poput francuske preše ili turske kave, sadrži spojeve zvane kafestol i kahweol, koji mogu povisiti LDL kolesterol.
4. DIJETNA PIĆA: Gazirana pića bez šećera mogu se činiti zdravijom opcijom, ali stručnjaci kažu da je utjecaj na zdravlje crijeva manje jasan. Neki dokazi upućuju na to da se reakcije na umjetna sladila razlikuju - ovisno o vrsti, dozi i postojećim crijevnim bakterijama osobe. Neka ultra-prerađena pića također sadrže aditive poput emulgatora, čiji se potencijalni učinci na crijevne bakterije istražuju. Zato ih je bolje tretirati kao povremenu zamjenu, a ne kao dnevnu opciju. Malo je vjerojatno da će biti štetni u malim količinama, ali dnevni unos možda neće biti dobar za crijeva.
5. PIVO I LAGER: Ne čudi da alkohol ima jednu od najjačih baza dokaza o štetnosti za crijeva. Studije sugeriraju da redovito pijenje može povećati crijevnu propusnost i poremetiti ravnotežu crijevnih bakterija, što može potaknuti upalu. Učinci ovise o dozi, što znači da je važno koliko pijete – i koliko često. No, Lager i pivo, na primjer, kombiniraju alkohol s gaziranim ugljikohidratima i fermentirajućim ugljikohidratima – mješavina koja može pogoršati nadutost i izazvati simptome kod ljudi s osjetljivim crijevima.
6. ZASLAĐENA PIĆA: Bezalkoholna pića zaslađena šećerom mogu promijeniti ravnotežu bakterija u crijevima smanjujući korisne sojeve i pomičući mikrobiom u manje zdravom smjeru. Redovito uzimanje ovih pića povezano je sa smanjenom mikrobnom raznolikošću i pomakom prema bakterijama povezanim s upalom i metaboličkim bolestima. Njihova kiselost također može iritirati sluznicu crijeva, dok gazirano piće može pogoršati nadutost i plinove, posebno kod osoba s osjetljivom probavom ili simptomima tipa sindroma iritabilnog crijeva. Nije da ih nikada ne biste trebali piti, ali je bolje za vaše zdravlje ako ne postanu dio vaše svakodnevne prehrane.
7. ENERGETSKA PIĆA: Oni su 'savršena oluja' za narušavanje zdravlja crijeva, zahvaljujući kombinaciji kofeina, sladila, kiselosti i aditiva. Visoki unos kofeina potiče motilitet crijeva, što može pogoršati proljev i grčeve, dok visok udio šećera ili sladila može poremetiti crijevni mikrobiom i povećati nadutost. Kiselost također može pogoršati refluks i simptome gornjeg dijela crijeva, posebno kada se pije na prazan želudac.
8. PROTEINSKI SHAKEOVI: Mogu biti praktični, ali neki su puni sastojaka koji mogu poremetiti probavu. Umjetna sladila, šećerni alkoholi i zgušnjivači mogu izazvati nadutost, plinove i proljev. Protein sirutke također može uzrokovati nadutost kod ljudi koji su osjetljivi na laktozu. Odaberite prah s minimalnim aditivima i pomiješajte ga s cjelovitim namirnicama – ili preskočite shake i prvo se bacite na hranu, s opcijama poput jaja, piletine ili tofua.
