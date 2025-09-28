Stručnjaci upozoravaju: Ovu jutarnju naviku morate odmah promijeniti

Mnogi od nas dan započinju na isti način – posegnemo za mobitelom čim otvorimo oči. No, stručnjaci upozoravaju da je upravo ta navika jedna od najštetnijih za naš mozak, fokus i mentalno zdravlje.

Prema riječima neuroznanstvenice dr. Wendy Suzuki, mozak je neposredno nakon buđenja u stanju pojačane aktivnosti i osjetljivosti – tada se nalazimo u fazi visoke neuroplastičnosti, kada naš mozak upija informacije i stvara nove obrasce ponašanja. Taj "mentalni prostor" idealan je za planiranje dana, kreativno razmišljanje i jačanje koncentracije.

Međutim, čim uzmemo mobitel i počnemo pregledavati poruke, društvene mreže ili vijesti, taj prostor se naglo prekida i mozak ulazi u "reaktivni mod", preopterećen informacijama i vanjskim podražajima.

Dr. Suzuki savjetuje jednostavan, ali moćan korak: narednih pet jutara pokušajte odgoditi korištenje telefona barem 20 minuta nakon buđenja. Umjesto toga, usmjerite se na tišinu, lagano istezanje, disanje ili zapisivanje dnevnih ciljeva. Tako pomažete svom mozgu da postavi vlastiti ritam i usmjerenje za dan – umjesto da to diktira ekran.

Ključno je i fizički udaljiti telefon od kreveta – držite ga na drugom kraju sobe ili uopće ne unosite u spavaću sobu. Na taj način smanjujete šansu da posegnete za njim iz navike, a pritom i poboljšavate kvalitetu sna.

Započnite dan svjesno – vaš mozak će vam biti zahvalan.