Novo istraživanje: Evo kako nespavanje postaruje mozak

Osobe s kroničnom nesanicom mogu doživjeti brži pad pamćenja i sposobnosti razmišljanja kako stare, uz promjene u mozgu vidljive na snimkama, u usporedbi s onima koji nemaju nesanicu, pokazuje studija objavljena nedavno u časopisu Neurology stručnom glasilu Američke akademije za neurologiju.

Foto: Elnur Amikishiyev

Studija je pokazala da osobe s kroničnom nesanicom, definiranoj kao poteškoće sa spavanjem barem tri puta tjedno tijekom tri mjeseca ili dulje, imaju 40 posto veći rizik od razvoja blagog kognitivnog oštećenja ili demencije nego osobe bez nesanice. To je ekvivalentno dodatnih 3,5 godina starenja mozga. Važno je napomenuti da studija ne dokazuje da nesanica uzrokuje starenje mozga, već samo pokazuje povezanost.

- Nesanica ne utječe samo na to kako se osjećate sljedeći dan, ona dugoročno može utjecati i na zdravlje mozga - rekao je dr. Diego Z. Carvalho iz Mayo Clinic u Rochesteru, Minnesota.

- Primijetili smo brži pad kognitivnih sposobnosti i promjene u mozgu koje sugeriraju da kronična nesanica može biti rani znak upozorenja ili čak doprinositi budućim kognitivnim problemima - dodaje.

Prati se zdravlje starijih odraslih osoba

Studija je pratila 2.750 kognitivno zdravih starijih osoba, s prosječnom dobi od 70 godina, tijekom prosječno 5,6 godina. Među sudionicima, 16 posto imalo je kroničnu nesanicu.

Na početku studije, sudionici su odgovorili spavaju li više ili manje nego inače u posljednja dva tjedna. Svake godine podvrgavani su testovima pamćenja i razmišljanja, a neki su imali snimke mozga kako bi se analizirale white matter hyperintensities (oštećenja bijele tvari mozga uzrokovana bolešću malih krvnih žila) te amiloidne nakupine, protein povezan s Alzheimerovom bolesti.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Tijekom studije, 14 posto sudionika s kroničnom nesanicom razvilo je blago kognitivno oštećenje ili demenciju, u usporedbi s 10 posto sudionika bez nesanice. Nakon što su uzeti u obzir faktori poput dobi, visokog krvnog tlaka, korištenja lijekova za spavanje i dijagnoze apneje u snu, istraživači su utvrdili da osobe s nesanicom imaju 40 posto veću vjerojatnost razvoja blagog kognitivnog oštećenja ili demencije te brži pad sposobnosti razmišljanja na testovima.

Razlike među osobama s nesanicom

Istraživači su analizirali i vrste nesanice: osobe koje su spavale manje nego inače u posljednja dva tjedna i one koje su spavale više.

Osobe koje su spavale manje imale su na početku studije niže rezultate kognitivnih testova, usporedive s osobama četiri godine starijima. Također su imale više bijele tvari oštećene malim krvnim žilama i amiloidnih nakupina. Kod amiloida, učinak je bio usporediv s onim kod nositelja gena APOE ε4, poznatog genetskog faktora rizika za Alzheimerovu bolest.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Osobe koje su spavale više imale su manje oštećenja bijele tvari na početku studije.

Određene skupine bile su posebno osjetljive. Sudionici koji nose APOE ε4 gen, povezani s većim rizikom od Alzheimerove bolesti, pokazali su brži pad pamćenja i sposobnosti razmišljanja.

- Naši rezultati sugeriraju da nesanica može utjecati na mozak na različite načine, uključujući amiloidne nakupine, ali i male krvne žile koje opskrbljuju mozak krvlju - rekao je dr. Carvalho.

- Ovo naglašava važnost liječenja kronične nesanice, ne samo za kvalitetu sna, već i potencijalno za zaštitu zdravlja mozga s godinama. Naši rezultati također potvrđuju rastuću spoznaju da san nije samo odmor, on je ključan za otpornost mozga - piše Eurekalert.