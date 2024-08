Stručnjak otkriva: Evo zašto nakon spoja muškarci često ignoriraju žene - i nije do vas

Svi koji se bave dejtanjem dobro su upoznati s fenomenom ignoriranja ili 'ghostanja'. Nitko ne želi postati žrtva 'ghostanja', ali prema nedavnom istraživanju, postoji valjan razlog zašto vam se to događa.

Naime, taj je pojam jedan je od najčešćih u svijetu dejtanja 2024. godine. Ghostanje se događa kada osoba stvori lažni osjećaj sigurnosti u vezi, a zatim nestane bez traga – pretvarajući se u duha.

Međutim, postoji razlog zašto vas ghostaju, i to nema nikakve veze s vama.

Prema studiji objavljenoj u časopisu 'Journal of Experimental Psychology: General', to je zapravo kukavički pokušaj izbjegavanja povrede drugih, bez razumijevanja boli koju to može izazvati.

Autor studije, YeJin Park, i sam je bio 'ghostan' te je koristio vlastito iskustvo kako bi istražio ovaj fenomen.

- Ghostanje se dodatno pogoršalo zbog pandemije COVID-19, kada su se komunikacije uglavnom preselile online, što je ghostanje učinilo još lakšim. Kada me koautor Nadav Klein pitao jesam li zainteresiran za proučavanje ovog fenomena s njim, bio sam uzbuđen istražiti ga s psihološke perspektive - izjavio je.

Park je za PsyPost rekao da se rezultati studije mogu sažeti riječima stručnjaka Adama Granta koji je komentirao njihov rad.

- 'Ghostanje' nije uvijek rezultat nedostatka brige, često je to pogrešan pokušaj izbjegavanja povrede drugih. Mnogi prestaju odgovarati kako bi zaštitili druge od boli i ne shvaćaju da je ignoriranje obično gore od odbijanja. Iskrenost kratko boli, ali tišina ostavlja otvorenu ranu - kaže Grant, piše Mirror.