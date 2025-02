Stručnjak: Ove tri vrste kruha vam neće uzrokovati nadutost

Od sendviča do hrskavih kriški tosta, teško je zamisliti obrok bez kruha. No, za neke osobe, upravo kruh može biti uzrok neugodne nadutosti i probavnih smetnji. Čest razlog je osjetljivosti na gluten ili pšenicu, što može izazvati stres na probavni sustav i dovesti do plinova, nadutosti, a ponekad i bolova u trbuhu.

Ako ste i vi među onima koji se nakon svakog zalogaja kruha osjećate napuhano, gastroenterolog doktor Joseph Salhab, poznatiji na društvenim mrežama kao The Stomach Doc, otkriva tri odlične alternative.

Proklijali kruh – bolja opcija za osjetljive probave

Prema HuffPost-u, na popisu dr. Salhaba je proklijali kruh, koji se pravi od cijelih žitarica kojima se dopušta da klijaju prije nego što postanu brašno. Ovaj proces može pomoći u razgradnji glutena i FODMAP-a, koji su česti krivci za nadutost. Za razliku od klasičnog bijelog kruha koji se pravi od rafiniranog brašna, proklijali kruh koristi cjelovite žitarice, čineći ga lakšim za probavu.

- Proklijali kruh može biti lakši za probavu jer njegove klice smanjuju količinu tvari koje uzrokuju nadutost - objašnjava doktor Salhab.

Kruh od lanenih sjemenki – bogat vlaknima i omega-3 masnim kiselinama

Kruh od lanenih sjemenki je prava alternativa za sve koji žele unositi više vlakana i omega-3 masnih kiselina, a da ne trpe posljedice nadutosti. Ovaj kruh može biti malo teže dostupan u trgovinama, ali ga možete lako pripremiti kod kuće koristeći mljevene lanene sjemenke.

- Lanene sjemenke imaju mnoge prednosti, uključujući poboljšanje probave, a kruh od njih neće izazvati probleme kao obični kruh od pšenice - dodaje doktor Salhab.

Foto: Smakhalov

Kruh od kiselog tijesta – prirodno fermentirani kruh

Kruh od kiselog tijesta, poznatiji kao i 'sourdough', koji je posljednjih godina postao vrlo popularan, a jedan od glavnih razloga je taj što je lakši za probavu. Ovaj kruh se priprema fermentacijom tijesta s prirodnim kvascima i mliječnim bakterijama, što pomaže u razgradnji glutena i fruktana – sastojaka koji često uzrokuju nadutost.

- Fermentacija pri pripremi kruha s kiselim tijestom razgrađuje gluten i fruktane, koji ga čine lakšim za probavu - objašnjava doktor Salhab.

Foto: Konstantin Postumitenko

Iako ove alternative kruhu mogu smanjiti simptome nadutosti, važno je napomenuti da ne eliminiraju gluten u potpunosti, pa nisu prikladne za osobe s celijakijom ili ozbiljnom alergijom na gluten.

Ako vam nadutost traje dulje od tri tjedna, posavjetujete se s liječnikom.