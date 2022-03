Stručnjak za obuću podijelio pet savjeta za održavanje tenisica

Stručnjak za dizajn i restauraciju tenisica Richard Brown, osnivač tvrtke Proof Culture sa sjedištem u Ohiju je podijelio najbolje savjete za održavanje tenisica čistima i urednima.

Oni od vas koji se pitate zašto se mučiti s čišćenjem tenisica kad možete samo uzeti novi par s police s popustima, ne razumiju prave ljubitelje obuće. Puno ljudi ima omiljene tenisice te ih žele što duže nositi.

- Svaka cipela ima priču. Točno znam gdje i kad sam kupio tenisice koje sad nosim, što se događalo u tom trenutku u mom životu zbog čega sam ih odlučio kupiti - kaže Brown.

Naravno, tu je i pitanje vrijednosti, jer su neke tenisice rijetke, iz ograničenih serija proizvodnje. Najpopularniji modeli mogu čak donijeti velike novce desetljećima kasnije. Na primjer, par Nike Air Jordan 1 iz 1985. godine, koje je nosio Michael Jordan, prodan je u svibnju za 3 milijuna i 820 tisuća kuna (560.000 dolara) na aukcijskoj stranici Sotheby's! (Procijenjena vrijednost je bila od 100.000 do 150.000 dolara).

No, velika većina tenisica neće donijeti takvu zaradu i to je sasvim ok.

- Većinu vremena postoji sentimentalni razlog zašto ih netko želi popraviti stare tenisice - kaže Brown.

Evo pet savjeta kako pravilno očistiti tenisice:

1. Upoznajte svoje tenisice

Mislite na tenisice kao na rublje. Poliester i svilu ne bacate u pranje zajedno, stoga nemojte isto tretirati ni svoje tenisice. One zahtijevaju isto toliko njege i pažnje jer se izrađuju od različitih materijala, poput antilopa, kože i platna. Osim toga, način čišćenja ovisi i o tome koliko su cipele stare.

- To je stvarno istraživački proces da se shvati kako treba održavati par tenisica. Većina platnenih i kožnih tenisica se može prati u perilici za rublje, osim ako su stvarno stare - ljepilo za tenisice počinje se stvrdnjavati nakon otprilike sedam godina. Ali budite upozoreni, ako bacite par tenisica od antilopa u pranje, zaboravite da ćete ih više ikada obući - napominje Brown.

- Niste sigurni od kojih materijala su napravljene vaše tenisice? Potražite na internetu stranicu proizvođača i na njoj potražite opis proizvoda za vaše tenisice - dodaje za How Stuff Works.

2. Ručno pranje

Ako ne želite tenisice oprati u perilici, ručno ih očistite. Brown savjetuje da u sudoper stavite malo deterdženta za suđe i da ga napunite hladnom vodom. Nikako nemojte stavljati sapun izravno na cipelu ili na četku za pranje jer boja deterdženta može utjecati na boju cipela. Zatim četkom nježno iščetkajte tenisice.

- Izbjegavajte uranjanje cipela u vodu - kaže Brown, napominjući da će se, ako se cipela ne osuši kako treba, pojaviti različiti problemi, poput plijesni i odvajanja potplata.

3. Pažljivo i oprezno obojite

Vjerojatno u trgovinama imate pun red sredstava za izbjeljivanje cipela koji obećavaju blistave rezultate. Međutim, Brown upozorava na snižene proizvode.

- Problem s takvim bojama je što se gotovo nikad nisu iste nijanse kao i vaše tenisice. Skoro sve tenisice su pobojane drugačijom nijansom bijele, a i drugih boja, nijedne nisu čisto bijele - kaže on.

Također, izbjeljivači nisu za različite vrste kože. Krajnji rezultat može biti grozan, napominje.

Brown preporučuje marku boja posebno napravljenih za kožu pod nazivom Angelus.

4. Koristite regenerator za kožu

- Koža je koža, pa tako i ona na tenisicama. S vremenom koža postaje suha i počinje pucati. Isto se događa i s cipelama - kaže Brown.

Povremeno tretiranje kožnih tenisica s proizvodom za regeneraciju kože im može vratiti sjaj i spriječiti pucanje. Učinite to nekoliko puta godišnje ili kad god koža počne izgledati suho.

- Stavite malo proizvoda na krpu od mikrovlakana. Utrljajte ga na kožu, a zatim ostavite da odstoji tri minute. Ispolirajte tenisice suhim dijelom krpe - savjetuje Brown.

5. Za pohranu koristite uložak za cipele

Česti problem u zajednici kolekcionara tenisica je taj što ljudi kupe tenisice koje su im prevelike jer se često rade u malim količinama i jako je teško pronaći svoj broj, kaže Brown. Ova prevelika veličina dovodi do gužvanja prednjeg dijela tenisica.

- Ulošci za cipele neće samo pomoći da se tenisice ne gužvaju, već će ih i preoblikovati ako se počnu gužvati - kaže on.

- Također, ako su vlažne ili 'mirišljave', drvo uloška će pomoći apsorbirati vlagu i neugodne mirise - dodaje.

