Stručnjak za spavanje otkriva značenja 10 najčešćih snova

Snovi su dobar uvid u našu podsvijest, ali s obzirom na užurbanost svakodnevnog života, rijetko odvojimo vrijeme da se udubimo u njihovo značenje. Ako ih znamo protumačiti mogu nam dati uvid u potencijalne brige i stresove s kojima se možemo suočiti
Stručnjakinja za snove Delphi Elli analizirala je snove 2000 odraslih osoba i pomogla razotkriti što svaki od njih sugerira da se događa s vašom psihom. Pogledajte 10 najčešćih snova i njihovo značenje.
1. PADANJE (53%) Pad je najčešće prijavljen, i često najuznemirujući san. Često govori o razdoblju nesigurnosti ili neizvjesnosti. Snovi o padu su, kaže, Elli, posebno česti nakon životnih promjena poput otkaza ili odlaska u mirovinu. Selidba, prekid veze ili anksioznost uoči razgovora za posao ili ispita također su česti okidači. Iako nije ugodan san, iz njega se mogu izvući neke pozitivne stvari. Sugerira da vas čeka avantura, ali je zastrašujuće upustiti se u nepoznato. Vjerojatno će se smiriti kako se smanjuju vanjski pritisci.
2. NEMOGUĆNOST BIJEGA (42%) Svi smo barem jednom iskusili strašan san u kojem nas neko biće progoni, ali su nam noge zalijepljene na mjestu. Elli kaže da to često odražava želju da se ne "uhvatimo" u nekoj situaciji ili da se osjećamo "zaglavljeno". Možda podsvjesno osjećate da napredujete presporo ili da niste u stanju krenuti naprijed, bilo da se radi karijeri ili selidbi. To također može ukazivati na to da osjećate kako trebate nešto "nadoknaditi", npr. nakon bolovanja ili godišnjeg. San bi mogao biti poticaj da prepoznate gdje se osjećate zaglavljeno i osmislite nove strategije za napredak.
3. PREVARA (22%) Oko petine ljudi reklo je da su sanjali da ih partner vara - ali ne brinite, vrlo je malo vjerojatno da je to tako. Sanjanje o nevjeri često signalizira strah da bi se to moglo dogoditi, umjesto da služi kao upozorenje da se već dogodilo. Ovo je posebno važno uzeti u obzir ako ste u prošlosti doživjeli nevjeru. Svijest o tome da vam je to na umu može vam pomoći da pazite na optužujuće ili sumnjivo ponašanje kod partnera i pomoći u zdravim razgovorima o nesigurnostima.
4. SMRT (21%) Još jedna neugodna, ali relevantna tema, s obzirom na to da je oko petine ispitanika otkrilo da su sanjali da netko koga poznaju umire. Elli kaže da se smrt u snu rijetko odnosi na nečiju smrt, a češće odražava promjenu kod nekoga. To je posebno slučaj s roditeljima koji sanjaju o svojoj djeci. Ovo često odražava promjenu odnosa kako odrastaju i postaju samostalniji. Snovi su odličan uvid u naše strahove, pa ako ste zabrinuti zbog nečije promjene - prijatelja, partnera ili člana obitelji - to se često može manifestirati kao njihova smrt u vašem snu.
5. ISPADANJE ZUBA (21%) Svi smo to imali: mirno sanjate, a zatim primijetite da vam zubi postaju jako klimavi i počinju ispadati. Ne brinite se, to nije nužno znak da vam je potreban zubar. Značenje ovog sna uvelike ovisi o kontekstu, ovisno o vašem odgoju i kulturi. Na Zapadu općenito mijenjamo zube za novac kad smo mali, kaže Elli, pa u snovima odraslih oni mogu simbolizirati zabrinutost zbog novca ili statusa. U drugim kulturama, snovi o ispadanju zuba mogu predstavljati gubitak i tjeskobu zbog gubitka neke važne osobe.
6. SLAVNE OSOBE (20%) Svakako je ugodniji san da ste u društvu ili vezi sa slavnom osobom. Često je znak poštovanja i divljenja. Ako se poistovjetimo s problemima određene slavne osobe, divimo im se ili ih smatramo uzorom, možemo sanjati o njima kao da su nam bliži nego što zapravo jesu.
7. ISPIT ZA KOJI NISTE SPREMNI (19%) Ovo je vrlo čest san koji izaziva tjeskobu i Elli kaže da ukazuje na opći osjećaj nepripremljenosti. Na primjer, možda vam slijedi poslovni sastanak ili prezentacija za koju osjećate da niste spremni, a to se često može manifestirati kao san o ispitu.
8. LETENJE ILI LEBDENJE (18%) Letenje je jedan od snova koje je teže analizirati, s obzirom na to da ovisi o tome kako ste se osjećali tijekom iskustva. Ako je san bio pozitivan i uživate u njemu, to bi moglo sugerirati da letite visoko i uživate u razdoblju uspjeha. Međutim, ako se tijekom sna osjećate uplašeno ili zabrinuto, to može ukazivati na to da se zapravo želite smiriti i produbiti svoje korijenje. Možda je to vrijeme u vašem životu kada osjećate da biste trebali biti razumniji i čvrsto držati noge na zemlji.
9. VOLJENI SU ZLOBNI PREMA VAMA (16%) Budući da je povezanost ključna za ljude, snovi u kojima se drugi ponašaju neljubazno mogu sugerirati da se osjećate udaljeno ili izolirano od svoje zajednice. Ako su prijatelji ili obitelj zlobni, to može biti poticaj da preispitate koga uključujete u svoj unutarnji krug ili kako im dopuštate da se prema vama ponašaju.
10. KAŠNJENJE NA VAŽAN SASTANAK (15%) U današnjem svijetu prirodno je bojati se kašnjenja pa ovo može biti doslovni san koji odražava naše strahove. Međutim, ako netko osjeća da stalno nešto propušta, posebno važne događaje ili detalje, to može odražavati frustraciju zbog izolacije ili previda na poslu.
