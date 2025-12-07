Stručnjak za spavanje otkriva značenja 10 najčešćih snova

8. LETENJE ILI LEBDENJE (18%) Letenje je jedan od snova koje je teže analizirati, s obzirom na to da ovisi o tome kako ste se osjećali tijekom iskustva. Ako je san bio pozitivan i uživate u njemu, to bi moglo sugerirati da letite visoko i uživate u razdoblju uspjeha. Međutim, ako se tijekom sna osjećate uplašeno ili zabrinuto, to može ukazivati ​​na to da se zapravo želite smiriti i produbiti svoje korijenje. Možda je to vrijeme u vašem životu kada osjećate da biste trebali biti razumniji i čvrsto držati noge na zemlji. | Foto: ilustracija/Canva