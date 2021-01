Kad god se moj dečko i ja oko nečeg posvađamo, on prestane razgovarati sa mnom. Ne mislim pritom na fazu od nekoliko minuta koja je svakom potrebna da se smiri, već na to da me potpuno ignora. Kad mu nešto govorim, dozivam ga po imenu, trudim se privući pažnju, a on niti ne podiže pogled. To me izluđuje Kako da ga natjeram da prestane s tim, pita 'žrtva tihe mise' koja se javila u rubriku 'Pisma čitatelja', očekujući savjet psihologa.

- To zvuči kao klasični primjer verbalnog i emocionalnog zida koji osoba postavlja između sebe i partnera. Postoji mnogo različitih načina za to, od potpunog zanemarivanja druge osobe, čak i kada ona pokušava razgovarati, preko niza sličnih ponašanja. Na primjer: ubacivanjem jednosložnih slogova koji ne govore mnogo, poput 'aha' ili 'hm' odgovora, promjene teme, ponavljanja jedne te iste rečenice ili riječi, pa do toga da osoba nestane na neko vrijeme, djeluje hladno i nedodirljivo, te izbjegava kontakt s očima - odgovara dr. Jenn, na portalu Yahoo Life.

Sve ovo, dodaje, onemogućava bilo kakav dijalog i sprječava parove da komuniciraju i počnu rješavati probleme. To je apsolutni otrov za vezu, kaže dr. Jenn.

Zapravo, stručnjak koji se bavi istraživanjem partnerskih odnosa, John Gottman, koji je poznat po svojoj sposobnosti predviđanja razvoda, što čini s preciznošću od 94 posto, tvrdi da je postavljanje emocionalnog zida prema partneru najveći prediktor razvoda.

Istraživanja pokazuju da su u 85 posto veza oni koji postavljaju emocionalnu blokadu muškarci. Istraživanja pokazuju da oni fiziološki burnije reagiraju na emocionalnu stimulaciju. Tako rezultati nekih studija pokazuju da je tijekom partnerske svađe za muškarce veća vjerojatnost da će im porasti puls i krvni tlak, nego za žene. To dovodi do toga da su skloniji postaviti emocionalni zid između sebe i partnerice. Naravno, to ne znači da i žene to ne rade.

No većina muškaraca uopće ne shvaća da je ovaj zaštitni mehanizam nevjerojatno toksičan za njihovu vezu. Vaš partner se tako ponaša možda čitav život i vjeruje da je to način na koji rješava problem u vezi, ili barem bježi od njega. I velika je vjerojatnost da će muškarci rjeđe zatražiti pomoć i savjete za uspješniju komunikaciju u partnerskom odnosu.

Evo nekoliko stvari koje mogu pomoći da se to ponašanje promijeni:

- Prepoznajte kada se osjećate preplavljeni ljutnjom ili bijesom tijekom rasprave

- Muškarci bi tijekom svađe trebali provjeriti svoj puls povremeno

- Uzmite si 20 do 30 minuta pauze kad rasprava postane žestoka i ljutnja prijeđe mjeru

- Kad raspravljate o stvarima oko kojih se ne slažete, priđite tome uz uvažavanje i poštovanje

- Dogovorite se da ćete raspraviti o problemu, a da ne zanemarujete jedno drugo, čak i ako vam treba pauza da se smirite od uzavrele rasprave

Kad jednom raspravite i dogovorite kako ćete se ponašati u svađi, držite se toga, a ako se partner ne pridržava, nježno ga podsjetite na dogovor.

Pokažite razumijevanje pritom, na primjer tako da kažete: 'Hej, dragi/draga, znam koliko ti je ovo pitanje važno i svjesna sam da je razgovor buran, no dogovorili smo se da nećemo isključivati jedno drugo, a sad to činiš'.

- Jednom kad partner osvijesti to ponašanje i shvati koliko je to loše za odnos, obično je motiviran da s time i prestane - savjetuje dr. Jenn.