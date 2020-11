Kad se ljute: Djevica šuti, Lav će eksplodirati, a Strijelac vrijeđa

Dok jedni imaju kratak fitilj, drugi će čak i ljutnji pristupati staloženo, a sve je to u Zodijaku određeno planetom Marsom. Otkrijte kakav je koji znak ako ste ga naljutili

<p>Čak i ako se smatrate opuštenim ili smirenim čovjekom, neki okidači izazvat će provalu ljutnje koja je svakome nagonska reakcija, a ona ovisi i o temperamentu koji je zadan horoskopskim znakom. Da se ljutnja u Zodijaku ukratko i duhovito opisuje, ona bi izgledala ovako:</p><h2>Ovan</h2><p>Bježite od ljutog Ovna. Samo bježite i sakrijte se. Ovan ne bijesni, on je stihija. Pričekajte da se smiri prije bilo kakvog pokušaja razgovora. Ovnove se smatra i bebama Zodijaka, a oni eksplodiraju bez primisli kako će to utjecati na druge. Oni nisu ti koji će prikrivati svoje osjećaje, bili ono dobri ili loši - pa kad su ljuti su zbilja ljuti. Moć njihovog bijesa je velika, no brzo će ugasnuti ako druga strana ostane smirena i ne reagira. Nakon toga se Ovan obično osjeća loše, no to ga neće spriječiti drugi put.</p><h2>Bik</h2><p>S Bikom imate mali prostor za brzo djelovanje - zamislite si vulkane, tihe, polako i dugo kuhaju dok ne eksplodiraju s puno lave. Brzo se ispričajte i pokažite žaljenje, to vas može spasiti od bijesa. Ako se Bik ljuti na vas, on će vam to dati do znanja suptilnim znakovima, na prvu će postati tiši i hladniji - no, ako ne reagirate, mogu bacati stvari, vikati, vrijeđati, prijetiti. Olakotna okolnost je što njima treba doista puno da ih naljuti.</p><h2>Blizanac</h2><p>Pripadnik ovog znaka će se derati i vikati na vas ako je ljut. Samo stojite tamo i glumite vreću za primanje verbalnih udaraca, sve će proći jednako brzo kao što je i došlo. Najbolje je ne odgovarati, samo ćete se uplesti u svađu. Budući da Blizanci vole pričati, nije čudno da ljutnju izražavaju kroz grube riječi, sarkazam i uvrede. Ipak, mogu biti i smireni, a tada će vam zadati kirurški precizan i bolan najniži udarac,</p><h2>Rak</h2><p>Ljutnja se kod pripadnika ovog znaka polako gradi, a definitivno ovisi o tome koliko ste ih puta i na koji način prešli. Ako vam je prvi put, samo će se duriti. Ispričajte se i neko vrijeme pazite da ga ne uvrijedite. Ako vam nije prvi put, budite oprezni, zakopat će sve svoje frustracije i biti samo pasivno-agresivan sve dok ne pukne jedan dan i naprosto vas prekriži proglašavajući najvećim neprijateljem. </p><h2>Lav</h2><p>Kad se pripadnik ovog znaka naljuti, oni idu korak dalje od ljutnje i završe u deliriju bijesa, doista se može čuti lavlja rika. Što je glasnija i intenzivnija njihova vika, oni se bolje osjećaju. Njihova taktika je napadačka, ne misle o tuđim osjećajima ni efektu njihovih riječi. Iako je vrlo vjerojatno da će vam oprostiti to s čime ste ih već naljutili, ne očekujte da će se poslije ispričati za svoje ponašanje, jer su preponosni, osobito ako su uvrijeđeni.</p><h2>Djevica</h2><p>Pripadnicima ovog znaka nije osobito ugodno iskazivati gnjev, stoga ga zadržavaju koliko god mogu i upravo zbog njega imaju brojne želučane i probavne probleme. Oni će tako vješto šutjeti i suzdržavati se govoreći da je sve u redu, da će svi oko njih ostati iznenađeni nakon što ljutnja napokon izađe. Obično se kod njih ne radi o tome što se dogodilo maloprije, već je uzrok nešto iz daleke prošlosti. Tada mogu plakati od razočaranja i lupati vratima.</p><h2>Vaga</h2><p>Ne postoji stvar na svijetu koju Vaga mrzi više od sukoba, a upravo zato će se ljuta Vaga zajapuriti, zacrvenjeti i stiskati zube. Ako odluče da je njihov bijes posve opravdan, ponašat će se ekstremno iracionalno. Na kraju svega, vjerovat će kako nisu u ničemu pogriješile i vrlo vjerojatno će se ljutiti još danima, uzevši sebi za pravo da vas kazne.</p><h2>Škorpion</h2><p>Njihov bijesni pogled poslat će vam trnce niz kralježnicu, a stvari koje će im izlaziti iz usta zvuče kao da su iz psihopatskog filma - brutalne. Škorpione nije lako izbaciti iz takta, no ako se to dogodi - pripazite se. Oni nisu znak koji lako i brzo oprašta te oni nikad ništa ne mogu "samo pustiti" ako su se već naljutili.</p><h2>Strijelac</h2><p>U svađama su pripadnici ovog znaka poprilično iracionalni i nemaju poštovanja prema tuđim osjećajima. Napadat će drugu stranu bez plana, a iz faze vikanja prelazit će u fazu plača. Ipak, jednom izneseni stav ne mijenjaju, a potrebno im je puno uvjeravanja da oproste tuđe uvrede. Za njih je najbolje da ne ulaze u rasprave odmah, već da važnije odluke prespavaju.</p><h2>Jarac</h2><p>Pripadnici ovog znaka ljutnju shvaćaju vrlo ozbiljno i obično je ne izražavaju sve dok netko zaista ne prijeđe njihove granice. Mogu razbiti ono što im se nađe pri ruci, no prije će lupiti sa svojom rukom nego s nekom stvari. Postat će iznimno kritični i sasipati vam sve negativno o vama u lice tako da ćete ostati zatečeni. Iznimno bijesni, u stanju su šokirati sve oko sebe svojim ponašanjem.</p><h2>Vodenjak</h2><p>Njihova prva linija obrane je šutnja i prestanak pričanja s vama, a tada će oni sjesti u auto ili izaći u šetnju te sami sa sobom provesti sate. Najbolje je da ih pokušate ignorirati dok sami sebe ne smire. Ako to ne mogu, nema va, pomoći i slušat ćete ih satima u kojima ćete se osjećati kao na mučilima. Budući da su poprilično smireni, ovi scenariji su rijetki. </p><h2>Ribe</h2><p>Pripadnici ovog znaka obično su preosjetljivi, a kako ne vole da njihovi osjećaju budu povrijeđeni, trude se da to ne rade niti drugima. Ipak, izgube li živce, priredit će pomalo teatralne scene i tražiti samoću. Nakon što se ohlade, a to je brzo, imaju snažnu potrebu odmah izgladiti situaciju. Čak će i sami tražiti oprost, pa i kada objektivno nisu krivi. No kako tuđe komentare često doživljavaju kao vlastitu kritiku, to im je način da izbalansiraju odnos.</p>