Dečki, jednostavno rečeno, nikada joj nećete biti na prvom mjestu, jer će na tom mjestu uvijek biti dijete. To je u redu i tako treba biti, ali morate razumjeti da ćete uvijek biti na 'stražnjem sjedalu'. Drugo, to nije vaše dijete i nećete ga moći disciplinirati, a uz to može vam ga i oduzeti u bilo kojem trenutku ako prekinete, jer nemate nikakvo pravo na to dijete. I konačno, morate plaćati za odgovornost drugog muškarca. Dečki, samohrane majke su samo za 'rekreacijske svrhe'. Zaštitite sebe i svoj novčanik. Mir, savjetovao je muškarcima samoprozvani stručnjak za 'dejtanje' na svom TikTok kanalu #Realtalkmiami u videu pod naslovom 'Tri razloga zašto ne bi trebali ozbiljno izlaziti sa samohranim majkama'.

Neimenovani muškarac na svom kanalu objavljuje videe u kojima dijeli savjete za izlaske među kojima se mogu naći i savjeti kako biti privlačniji ženama i zašto muškarci moraju voditi u vezi, piše Mirror.

Video je dosad pregledan više od 50.000 puta, a ne treba ni govoriti da je svojim 'savjetima' izazvao bijes među ženama. Mnoge su mu napisale da je 'obično smeće' i da bi trebao 'obrisati svoj račun'.

- Kao samohrana majka iskoristit ću priliku da kažem... u redu je, ne igramo se s dječacima - napisala mu je jedna samohrana majka u komentarima.

- Samo za 'rekreacijske svrhe'!? Ovo je smeće. Ako ovako govoriš na javnoj platformi, strah me i pomisliti kakav si privatno - dodala je druga.

Neke su mu odmah ukazale i da nije pravi muškarac.

- Wow!! Potrebno je biti pravi muškarac da bi prihvatio tuđe dijete, moj očuh je meni bio više otac nego moj pravi tata! Ti očito nisi muškarac. Smiješni dječače - komentirala je žena koja je očito imala lijepo iskustvo s očuhom.

U jednom od komentara pisalo je i kako njega mame ne bi htjele ni za 'rekreacijske svrhe' pa neka samo produži dalje, a neke pak nisu mogle vjerovati što gledaju pa su se pitale radi li se tu o satiri jer im je bilo nevjerojatno da neki muškarac može razmišljati na taj način.