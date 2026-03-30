Stručnjakinja otkriva: 'Ako partner hoda ispred vas, možda imate ozbiljan problem u vezi'

Možda se čini kao bezazlena navika, ali to što vaš partner uvijek hoda ispred vas moglo bi biti ozbiljan znak upozorenja, kažu stručnjaci.

- Ako vaš partner stalno hoda ispred vas, to može upućivati na to da određuje tempo i smjer bez vas ili da se ne osjeća blisko s vama. Povremeno hodanje ispred je normalno. Ali ako rijetko hodaju uz vas, to može pokazivati slabu svjesnost o vama, manje topline ili potrebu za vođenjem, kaže savjetnica i psihoterapeutkinja Hannah Lewis.

Riječ je o obrascima, a ne o etiketama

Kretanje ispred partnera nije uvijek znak za uzbunu, dodaje Lewis. Osobe s dugim nogama, poteškoćama u kretanju ili privremenim bolovima prirodno mogu hodati brže. No, to može signalizirati i nedostatak obzira – te biti znak kontrolirajuće osobnosti. Posebno zabrinjava kada je povezano s drugim navikama.

Pa kada biste se trebali zabrinuti zbog načina na koji vaš partner hoda?

Općenito, kaže Lewis, ako vaša druga polovica ubrza kako bi uhvatila vlak ili izbjegla gužvu, to je bezopasno – osobito ako nisu primijetili da ste zaostali.

- To postaje obrazac kada iz dana u dan koračaju ispred, rijetko se osvrću i očekuju da ih sustignete. Ako zbog toga osjećate da ste ignorirani, ostavljeni ili čak nesigurni i u drugim dijelovima odnosa, vrijedi obratiti pažnju. To može odražavati koliko primjećuju ili koliko im je važna vaša prisutnost, naglašava.

Pažljiv i usklađen partner ponašao bi se drukčije aktivno bi provjeravao jeste li zajedno, prilagođavao tempo, pitao želite li da uspori ili zastao kad se vi zaustavite da nešto pogledate.

- U gužvi će vas uzeti za ruku, čekati na prijelazima ili suptilno prilagoditi korak kako bi ostao uz vas. Razlika je u namjeri: usklađen partner nastoji vas uključiti i učiniti da se osjećate sigurno, a ne samo stići prvi, kaže Lewis.

Ako imate osjećaj da vaš partner često ubrzava ispred vas, savjetuje Lewis da to otvoreno spomenete.

Prekida li vas partner često?

- Još jedno malo ponašanje koje može puno otkriti o vezi jest kada jedan partner stalno prekida drugoga ili govori preko njega u razgovoru, osobito pred drugima, kaže psihoterapeutkinja Hannah Lewis.

Svatko ponekad upadne u riječ kada je uzbuđen ili kada razgovor brzo teče, pa pojedinačni trenutak nije nužno značajan.

Ali vrijedi obratiti pažnju na obrazac. Ako netko stalno nadjačava partnera, dovršava njegove rečenice ili vraća fokus na sebe, to može značiti da je više usmjeren na kontrolu razgovora nego na stvarno slušanje.

S vremenom to može ostaviti drugog partnera s osjećajem da je zanemaren ili nevidljiv.

- Usredotočite se na svoje osjećaje, a ne na njihovu osobnost. Recite nešto poput: ‘Osjećam se ostavljeno kada hodaš ispred mene. Možemo li hodati zajedno?’ Izbjegavajte etikete i optuživanje, savjetuje.

Takav pristup pokazuje primjećuju li vas i jesu li spremni na kompromis, bez stvaranja obrambene reakcije.

Također, kaže, obratite pažnju na obrasce jer se takvo ponašanje često pojavljuje i drugdje.

Možda ćete primijetiti da vas prekidaju usred rečenice, donose odluke bez da vas pitaju, naručuju za oboje u restoranu ili nastavljaju dalje dok vi zastanete nešto pogledati.

Pojedinačno, kaže Lewis, svaka od tih radnji može izgledati beznačajno ili situacijsko, ali zajedno mogu ukazivati na naviku vođenja umjesto partnerskog odnosa.

S vremenom takvi obrasci mogu otkriti sklonost kontroli ili zanemarivanju vašeg glasa, objašnjava.

Kako biste provjerili što se zapravo događa s vašim partnerom, pokušajte zamijeniti uloge na tjedan dana, predlaže Lewis, tako da sporiji hodač određuje tempo.

Dogovorite se da ćete zastajati na uglovima, da svatko može birati rutu ili zajedno mjeriti vrijeme kratkih šetnji. Promatrajte mogu li pratiti bez ubrzavanja, prekidanja ili preuzimanja odluka. Ne testirate savršenstvo, nego gledate jesu li spremni dijeliti tempo, pažnju i odluke.

Postoji još znakova

Partner koji je stalno na mobitelu dok vi govorite mogao bi upućivati na dublji problem u vezi.

To je posebno važno kada se događa u trenucima koji bi trebali uključivati povezanost – u intimnim razgovorima jedan na jedan ili ozbiljnim raspravama, kaže Lewis.

Opet, povremena rastresenost je potpuno razumljiva. Živimo u svijetu u kojem su nam telefoni stalno pri ruci, ali kada to postane uobičajena reakcija i partner vas sluša napola, to može signalizirati nedostatak emocionalne prisutnosti, objašnjava.

- Obratite pažnju rade li to posebno u emotivnim trenucima, jer tada se mogu potpuno isključivati iz situacije.

Na kraju, partner koji često preuzima planove, stalno bira gdje ćete jesti, što ćete gledati ili kako ćete provesti vikend bez da traži vaše mišljenje, može ukazivati na odnos u kojem dominiraju preferencije jedne osobe.

Samo po sebi, odabir restorana ili filma može djelovati bezazleno. Problem nastaje kada drugi partner rijetko ima priliku utjecati na te odluke ili ima osjećaj da se njegovi prijedlozi zanemaruju. S vremenom takav obrazac može stvoriti osjećaj da se veza vrti oko potreba jedne osobe, dok se druga prilagođava, zaključuje Lewis.