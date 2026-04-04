Stručnjakinja potvrdila: Poze u krevetu uz koje će partner pogoditi vašu G točku

G‑točka može djelovati nedostižno, ali upoznavanjem svog tijela i isprobavanjem odgovarajućih položaja njezino pronalaženje postaje lakše. Radi se o osjetljivom području prednjeg zida vagine nekoliko centimetara unutra, ugodnom na pritisak ili trljanje
U nastavku pogledajte uz koje poze ćete pogoditi G točku.
PODIGNUTI MISIONARSKI (LIFTED MISSIONARY) Ova varijacija klasičnog misionarskog položaja uključuje podizanje kukova pomoću jastuka ili ruke, čime se mijenja kut penetracije. Takav položaj može omogućiti bolji kontakt s prednjim zidom vagine i precizniju stimulaciju. Pokreti su obično sporiji i kontroliraniji, što pomaže u pronalaženju optimalnog ritma. Također omogućuje bliskost i kontakt očima, što mnogima povećava osjećaj povezanosti. Jednostavan je za izvođenje i lako se prilagođava.
KAŠIKA S OTVORENIM NOGAMA (OPEN-LEG SPOONING) Partneri leže na boku, pri čemu je jedan iza drugoga, a osoba sprijeda može podići ili otvoriti nogu. Ovaj položaj je vrlo opušten i ne zahtijeva puno fizičkog napora. Omogućuje nježne, ritmične pokrete uz dodatnu stimulaciju rukama. Kut penetracije može se lako mijenjati malim pomacima tijela. Idealna je poza za sporiji tempo i intimniji ugođaj.
ONA GORE (COWGIRL) Osoba na vrhu kontrolira tempo, dubinu i kut pokreta, što olakšava pronalaženje onoga što najviše odgovara. Pokreti mogu varirati od kružnih do naprijed-nazad ili gore-dolje. Ova poza često daje osjećaj veće kontrole i samopouzdanja. Partner može koristiti ruke za dodatnu stimulaciju. Pogodna je za eksperimentiranje i prilagodbu vlastitim preferencijama.
RUB KREVETA (EDGE OF THE BED) Jedna osoba leži na rubu kreveta, dok druga stoji ili kleči ispred. Ova pozicija omogućuje preciznu kontrolu dubine i kuta penetracije. Zbog visinske razlike lakše je pogoditi osjetljivija područja. Pokreti mogu biti sporiji ili intenzivniji, ovisno o želji. Također je praktična jer ne zahtijeva veliku fleksibilnost.
“HAPPY BABY” VARIJACIJA Osoba na leđima podiže noge prema prsima ili ih pridržava rukama, čime se otvara zdjelica. Time se omogućuje direktniji pristup i izraženiji kut penetracije. Ova poza može pružiti intenzivniji osjećaj zbog položaja tijela. Može zahtijevati malo fleksibilnosti, ali se lako prilagođava. Partner može dodatno pomoći u održavanju položaja.
LEŽEĆI “DOGGY STYLE” Za razliku od klasične verzije, ovdje su oba partnera bliže podlozi, često gotovo ležeći. Ovaj položaj omogućuje nježnije i kontroliranije pokrete. Kut i dalje može pružiti dobru stimulaciju, ali s manje intenziteta nego u standardnoj verziji. Pokreti su često plići i sporiji. Također omogućuje dodatnu stimulaciju rukama.
LOTUS Partneri sjede licem u lice, s nogama isprepletenima ili oko partnera. Ova poza naglašava bliskost, kontakt očima i sinkronizirane pokrete. Ritmovi su obično sporiji i fokusirani na osjećaj, a ne na intenzitet. Lako je prilagoditi dubinu i tempo kroz male pokrete zdjelice. Idealna je za intimnu i emotivnu povezanost.
KOMBINACIJA S IGRAČKAMA I ORALNIM (TOY AND TONGUE) Ova kombinacija uključuje dodatne načine stimulacije uz penetraciju. Može uključivati korištenje ruku, igračaka ili oralne stimulacije. Omogućuje istraživanje različitih osjeta istovremeno. Važno je ići postupno i komunicirati s partnerom. Ovakav pristup može pomoći u boljem razumijevanju vlastitih preferencija.
