Stručnjakinja za njegu kože otkriva deset uobičajenih sastojaka koji vas čine starijima

Londonska stručnjakinja za ljepotu Georgini Tang (62) provela je desetljeće stvarajući proizvode za njegu kože i kose i zna koji sastojci djeluju - i koji se trebaju izbjegavati. Neki sastoji, koji se naširoko koriste u proizvodima protiv starenja, zapravo vas mogu učiniti starijima zbog svojih štetnih učinaka.
Njezin opći savjet je da kupujete kvalitetne, prirodne ili organske proizvode koji sadrže visoku koncentraciju aktivnih sastojaka - umjesto onih koji su obogaćeni vodom ili jeftinijim 'baznim' uljima. Uskoro ćete primijetiti razliku. Ovo je 10 sastojaka koje nikad ne bi stavila na lice.
1. Prikriveni silikoni: Izbjegava sastojke koji završavaju na '-kon' ili '-ksan' - poput dimetikona, ciklometikona i ciklopentasiloksan. Riječ je o silikonima koji su vrlo rašireni u kozmetici (regeneratorima za kosu, kremama za ruke, podlogama, puderima...), a Tang kaže kako je ovo sastojak koji zadržava prljavštinu, masnoću i mrtvu kožu, što dovodi do začepljenih pora. To kod nekih ljudi može rezultirati izbijanjem prištića. Određene vrste silikona ne ispiru se lako vodom i često im je potrebno temeljitije čišćenje kako bi se spriječilo nakupljanje proizvoda.
2. Pogrešna vrsta alkohola: Tang izbjegava denaturirani alkohol jer brzo isparava i može učiniti da se formule osjećaju prekrasno lagano, ali istovremeno može lišiti kožu njenih prirodnih ulja. Redovito radi s klijentima koji imaju problema sa suhoćom, crvenilom i osjetljivošću nakon što su koristili tonike ili serume bogate alkoholom. To narušava barijeru i ostavlja kožu ranjivijom, a posebno loše reagiraju ljudi s rozaceom ili kožom sklonom aknama.
3. Hijaluronska kiselina niske molekularne težine: Hijaluronska kiselina je široko slavljena zbog svojih hidratantnih prednosti, ali Tang inzistira na ključnoj razlici o kojoj se potrošačima rijetko govori: veličini molekule. Ona niske molekularne težine prodire ispod najudaljenijeg sloja kože i kod nekih osoba može izazvati iritaciju ili upalnu reakciju. Preferira verzije visoke molekularne težine koje daju trenutnu čvrstoću i podižu opuštene mišiće, smanjujući pojavu finih linija, jer odlično zadržavaju vlagu. Navodi kako je problem u tome što vrlo malo brendova zapravo navodi na svojim proizvodima koju vrstu koriste.
4. Parabeni: Iako su parabeni legalno odobreni konzervansi s desetljećima sigurnosnih podataka iza sebe, Tang izbjegava njihovo nanošenje na kožu. Radi pretežno s prirodnom i organskom njegom kože, koja nastoji u potpunosti izbjegavati parabene i bira alternativne sustave. Parabeni oponašaju estrogen u tijelu, pa vjeruje da mogu poremetiti prirodnu ravnotežu hormona.
5. Mineralna ulja: Ovo je dugogodišnji kozmetički proizvod, ali Tang izbjegava njegovu upotrebu iz nekoliko razloga. Prvi je taj što stvara tešku barijeru na koži koja može zadržati nečistoće i izazvati izbijanje akni kod onih koji su već skloni. To je također petrokemijski nusproizvod i nije biorazgradivo, kaže ona, pa loše utječe na okoliš. Iako je mineralno ulje kozmetičke kvalitete visoko pročišćeno, neki kritičari i dalje raspravljaju o potencijalnom riziku od kontaminacije tijekom rafiniranja - još jedan razlog zašto ona preferira ulja biljnog podrijetla.
6. Polietilen glikol - PEG: Široko se koriste zbog svoje sposobnosti da djeluju kao humektanti, otapala i emulgatori istovremeno. No, Tang ih izbjegava jer smatra da mogu ugroziti kožnu barijeru, povećavajući vjerojatnost da će drugi - potencijalno iritantni - sastojci prodrijeti dublje. Još važnije, neki kritičari su zabrinuti zbog potencijalne kontaminacije kancerogenim tvarima tijekom proizvodnog procesa, poput etilen oksida ili 1,4-dioksana, dodala je.
7. Katran: Često se koristi medicinski za liječenje kožnih oboljenja poput psorijaze, ekcema i teške peruti zbog svojih protuupalnih svojstava. No, Tang, čiji je brend YNNY [www.ynny.co.uk] više puta osvojio nagradu na Nacionalnim nagradama za ljepotu, kaže da nema mjesta u njezinoj rutini njege kože. Ističe kako ima karakterističan, jak, neugodan miris, može obojiti svijetlu kosu, kožu i odjeću, kao i uzrokovati iritaciju kože. Još važnije, može povećati UV osjetljivost, što znači da koža lakše izgori ako se krema za sunčanje ne nanese odmah nakon toga. Stoji pri tome kako danas postoje puno blaža rješenja.
8. Butilirani hidroksianizol (BHA): Ne treba ga miješati s kiselinom za piling iste kratice, ovaj BHA je sintetički antioksidans koji se koristi za očuvanje ulja u formulama koje sadrže malo ili nimalo vode. Tang ga izbjegava zbog dugotrajnih zabrinutosti nekih toksikologa koji su ga klasificirali kao mogući kancerogen za ljude na temelju studija na životinjama. Također često vidi izvješća o alergijskim reakcijama. Za vlastite proizvode i režim njege preferira vitamin E ili ekstrakt ružmarina kao prirodne stabilizatore.
9. Formaldehid: Izbjegava proizvode koji sadrže konzervanse za koje se zna da s vremenom oslobađaju male količine formaldehida - tehnika koja se koristi kako bi se spriječio rast mikroba u formulama. Formaldehid je prepoznati iritant i klasificirani kancerogen pri visokim izloženostima, i dok kozmetika sadrži samo male, regulirane količine, gđa Tang smatra da klijenti s ekcemom ili lako upaljenom kožom često loše reagiraju.
10. Parafin: Još jedan okluzivni proizvod dobiven iz nafte, redovito se koristi u proizvodima za njegu kože poput hidratantnih krema i masti namijenjenih vrlo suhoj koži. Tang ga izbjegava jer ga smatra preteškim za svakodnevnu upotrebu i vjeruje da može doprinijeti začepljenim porama. Standardne kreme za lice sadrže daleko niže razine. Tang kaže da je ključ u kožnoj barijeri. Ako ju zaštitite i većina ostalih stvari će doći na svoje mjesto.
