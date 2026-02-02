Obavijesti

Stručnjakinja za njegu kože otkriva deset uobičajenih sastojaka koji vas čine starijima

Londonska stručnjakinja za ljepotu Georgini Tang (62) provela je desetljeće stvarajući proizvode za njegu kože i kose i zna koji sastojci djeluju - i koji se trebaju izbjegavati. Neki sastoji, koji se naširoko koriste u proizvodima protiv starenja, zapravo vas mogu učiniti starijima zbog svojih štetnih učinaka.
Stručnjakinja za njegu kože otkriva deset uobičajenih sastojaka koji vas čine starijima
Njezin opći savjet je da kupujete kvalitetne, prirodne ili organske proizvode koji sadrže visoku koncentraciju aktivnih sastojaka - umjesto onih koji su obogaćeni vodom ili jeftinijim 'baznim' uljima. Uskoro ćete primijetiti razliku. Ovo je 10 sastojaka koje nikad ne bi stavila na lice. | Foto: Dreamstime
