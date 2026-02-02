Stručnjakinja za njegu kože otkriva deset uobičajenih sastojaka koji vas čine starijima

1. Prikriveni silikoni: Izbjegava sastojke koji završavaju na '-kon' ili '-ksan' - poput dimetikona, ciklometikona i ciklopentasiloksan. Riječ je o silikonima koji su vrlo rašireni u kozmetici (regeneratorima za kosu, kremama za ruke, podlogama, puderima...), a Tang kaže kako je ovo sastojak koji zadržava prljavštinu, masnoću i mrtvu kožu, što dovodi do začepljenih pora. To kod nekih ljudi može rezultirati izbijanjem prištića. Određene vrste silikona ne ispiru se lako vodom i često im je potrebno temeljitije čišćenje kako bi se spriječilo nakupljanje proizvoda. | Foto: Dreamstime