Struja u kući: Evo što smijete popraviti sami, a kada je poziv električaru obavezan

Suočeni s treperavim svjetlom ili neispravnom utičnicom, mnogi će prvo pomisliti na samostalan popravak. Privlačnost "uradi sam" pristupa je jasna - ušteda novca i osjećaj zadovoljstva nakon obavljenog posla. Ipak, kada je riječ o električnoj energiji, granica između jednostavnog popravka i opasnog pothvata vrlo je tanka. Nestručno rukovanje instalacijama može dovesti do strujnog udara, požara te ozbiljnih pravnih i financijskih posljedica. Ključno je stoga iskreno procijeniti vlastite vještine i znati prepoznati kada je vrijeme da alat odložite i pozovete stručnjaka.

Jednostavni zahvati koje možete obaviti sami

Određeni manji električarski poslovi smatraju se prihvatljivima za kućne majstore, no isključivo uz poštovanje strogih sigurnosnih mjera. Apsolutno prvo i najvažnije pravilo glasi: prije bilo kakvog rada obavezno isključite dovod struje na glavnoj razvodnoj ploči s osiguračima. Nakon toga, ispitivačem napona (poznatijim kao glinerica) provjerite da u utičnici, prekidaču ili na žicama na kojima planirate raditi zaista više nema napona. Ova dva koraka temelj su svake električne sigurnosti i nikada se ne smiju preskakati.

U poslove koje uz oprez možete obaviti sami spada zamjena dotrajalih utičnica i prekidača. Iako se čini jednostavno, važno je pažljivo spojiti žice na ista mjesta na kojima su bile na starom elementu. Također, postavljanje novog lustera ili plafonjere na mjesto gdje je već postojalo rasvjetno tijelo zadatak je koji je izvediv bez pomoći profesionalca. Naravno, najosnovniji posao je zamjena žarulja, no i tu treba pripaziti da snaga nove žarulje odgovara onoj koju propisuje proizvođač svjetiljke kako ne bi došlo do pregrijavanja.

Znakovi za uzbunu koji zahtijevaju intervenciju stručnjaka

Postoje jasni signali upozorenja koji govore da problem nadilazi vaše sposobnosti i zahtijeva znanje i opremu ovlaštenog električara. Ignoriranje ovih znakova može ugroziti sigurnost vas, vaše obitelji i imovine.

Jedan od najčešćih pokazatelja problema je često izbacivanje osigurača. Iako se može raditi o trenutnom preopterećenju, ako se osigurači za isti strujni krug stalno aktiviraju, to ukazuje na dublji kvar u instalaciji ili na neispravan uređaj. Treperenje ili neobjašnjivo prigušivanje svjetala u više prostorija također može signalizirati loš spoj ili ozbiljnije probleme na glavnim vodovima. Bilo kakav miris paljevine, plastike ili dima koji dolazi iz utičnica, prekidača ili razvodne ploče znak je za hitnu intervenciju. U tom slučaju odmah isključite glavni osigurač i pozovite električara.

Skrivene opasnosti i zašto ne vrijedi riskirati

Utičnice koje su tople na dodir, imaju tragove gorenja ili iskre prilikom ukopčavanja uređaja jasan su znak opasnosti od požara. Jednako su opasni i neobični zvukovi poput zujanja, pucketanja ili šištanja iz razvodne ploče, što može ukazivati na labave spojeve ili kvar na osiguraču. Naravno, i najmanji osjećaj strujnog udara pri dodiru uređaja ili prekidača poziv je na hitan pregled instalacija od strane stručnjaka. Angažiranje profesionalca obavezno je i za sve veće radove, poput postavljanja novih strujnih krugova, dodavanja utičnica, kompletne zamjene ožičenja, pogotovo u starijim objektima, te bilo kakvog rada na samoj razvodnoj ploči.

Osim neposredne opasnosti od strujnog udara i požara, nestručni popravci nose i druge rizike. Jedan od ključnih razloga za angažiranje profesionalca su i prednosti koje nudi licencirani električar, poput jamstva na obavljeni posao i poznavanja zakonskih propisa. U slučaju požara, osiguravajuće kuće mogu odbiti isplatu odštete ako se istragom utvrdi da je uzrok bio nestručno izveden popravak na električnim instalacijama. Iako se početni trošak pozivanja majstora može činiti visokim, on je neusporedivo manji od potencijalne štete ili, u najgorem slučaju, gubitka života koji može proizaći iz samo jedne pogreške.

*uz korištenje AI-ja