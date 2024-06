Student Hrvoje: 'Uzeo sam si Oranž i dobio 119 eura kupona!'

Kako živimo, slobodno mogu reći, u nesigurnom vremenu, najvažnije mi je biti informiran. Zato sam se odlučio na godišnju pretplatu 24sata Oranž, govori nam Hrvoje Birtić, student u Zagrebu. Sve najnovije informacije dobiva na 24sata, dodao je Hrvoje. Rado čita portal 24sata.

- Radim studentski posao, a kad ne radim, učim ili sam na fakultetu. Uskoro odlazim na putovanje, na drugi kraj svijeta, i jako mi je važno da znam što se događa u Hrvatskoj. Također, imam prijatelje po cijelom svijetu koji dolaze u Hrvatsku, i oni prate situaciju kako u Hrvatskoj, tako i u našem susjedstvu - rekao nam je Hrvoje.

Čuo je za godišnju digitalnu pretplatu na 24sata.hr pa je odlučio provjeriti hoće li mu to pomoći da bude informiran.

- 24sata doista donosi različite priče i pokriva razne kako društvene, tako i političke događaje. Na portalu ima dosta sadržaja koji je prilagođen svakom čitatelju, pa svakako s prijateljima komentiram događaje koji su sve dinamičniji u današnje vrijeme - istaknuo je Hrvoje.

Godišnja pretplata omogućila mu je da može čitati sve tekstove na 24sata. Sviđaju mu se, kako kaže, pogodnosti koje daje godišnja pretplata.

- Kao studentu takvi mi kuponi olakšavaju život u Zagrebu. Najviše mi se sviđa kupon u Lidlu, gdje si mogu kupiti svježe namirnice, ali i druge potrebne stvarčice. Sviđaju mi se i popusti u CineStaru, gdje mogu pogledati neki novi film - rekao je Hrvoje.

