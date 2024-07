Studentica Nika otvorila bar u Vodicama inspiriran Tajlandom: 'Cijeđene lubenice su nam hit'

Nika Elez (21) studentica novinarstva na Fakultetu političkih znanosti na Sveučilištu u Zagrebu, donijela je dašak Tajlanda na hrvatsku obalu i u Vodicama otvorila Melon Bay bar, inspiriran egzotičnim okusima i atmosferom daleke Azije. Svoj bar smjestila je na plaži u srcu Vodica, gdje posjetitelji mogu uživati u osvježavajućim cijeđenim sokovima i drugim delicijama, inspiriranima njezinim putovanjem u Tajland.

POGLEDAJTE VIDEO:

VIDEO Teško je izabrati pravu lubenicu, no ako slijedite ovih nekoliko koraka možda pogodite. | Video: 24sata Video

Biznis ideju Nika je dobila u ožujku, kad je otputovala u Tajland i probala cijeđenu lubenicu. To ju je oduševilo i htjela je dašak te kulture prenijeti u svoju domovinu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:14 vegani | Video: KanalRi

- Tražila sam nešto osvježavajuće za piće, a kod njih na svakom koraku možeš naići na cijeđene lubenice i ostala voća po štandovima, u barovima i restoranima. Njima je to 'the thing' tako da sam probala čisto iz neke znatiželje i oduševila se - kaže Nika.

Odmah se zaljubila u ovaj jednostavan, ali osvježavajući napitak, koji joj je ostao u mislima i nakon povratka u Hrvatsku.

- Na Tajlandu sam ih pila po nekoliko dnevno i tad sam već počela razmišljati o tome kako bi trebalo pokrenuti tako nešto i kod nas jer nisam vidjela nikad prije da to netko radi, a predobro je i, realno, nama dostupno - rekla je Nika.

Foto: 24sata

Nakon povratka kući nije mogla izbaciti ideju iz glave. Iako sezona nije bila daleko, odlučila je podijeliti svoju viziju s roditeljima, koji su je podržali u realizaciji projekta.

- Prije nekih mjesec dana mene je to i dalje kopkalo i odlučila sam prezentirati roditeljima svoju viziju i ideje, a to im se zapravo jako i svidjelo pa su mi odlučili pomoći i prepustiti samostalnu realizaciju projekta. Tako sam nekako rasteretila i njih pa je to bila win-win situacija - kaže Nika i dodaje kako je zaista zahvalna podršci koju je dobila te je presretna što je bila u situaciji da joj njezini mogu pomoći u ostvarenju vizije.

O imenu nije puno razmišljala

- Palo mi je na pamet još u Tajlandu dok sam pila svoju najukusniju cijeđenu lubenicu na plaži Maya Bay. Prvo sam razmišljala o imenu Watermelon Bay, što bi značilo uvala lubenica, pa sam skratila na Melon Bay, tako je i ostalo - otkrila je zanimljivu priču iza imena.

Foto: 24sata

Ponuda nije ograničena samo na cijeđene lubenice. Bar nudi razne vrste osvježavajućih sokova, mikseva, ali i druge napitke i snackove. Otkrila nam je kako će se ponuda ubrzo proširiti još nekim pićima, ali i zalogajima.

- Za sada u ponudi imamo cijeđene sokove i razne mikseve od jabuke, naranče, limuna, ananasa, dinje, đumbira i, naravno, lubenice. Planiram ubaciti i još neka sezonska voća u mikseve i bezalkoholni Mojito s lubenicom, zasad ih još nema. Uz to, imamo i slushy, milkshake, standardna bezalkoholna pića, kave, točene pive, vina i snackove - sendviče, kroasane i uskoro waffle - najavila je Nika.

Svježi sastojci i receptura 'a la Tajland'

Veliku pozornost posvetila je nabavci kvalitetnih sastojaka. U dogovoru s lokalnim OPG-om osigurala je domaće, svježe lubenice koje su ključni sastojak njenih napitaka. Istaknula je da je htjela da njeni sokovi budu jednaki onima u Tajlandu, a za to treba svježe voće kao da je tog trena ubrano. Dovoz lubenica dogovorila je s jednim OPG-om u okolici grada koji uzgaja izvrsno voće i povrće.

Što se tiče pripreme cijeđenih sokova, Nika je istraživala razne metode kako bi postigla savršeni recept. Kaže da je morala isprobati više načina pripreme dok nije došla do savršenstva.

- Tijekom putovanja raspitivala sam se kod veselih i druželjubivih tajlandskih lokalaca i nevjerojatno je kako svi imaju drugačiju pripremu. Kod kuće sam je isprobala na sto različitih načina, dok nisam došla do tog najboljeg 'Maya Bay' recepta, koji sad i prakticiram - otkrila je o pripremi sokova.

Ima podršku obitelji i prijatelja

Nika je ambiciozna i optimistična glede budućnosti svog bara. Prva sezona će poslužiti kao test, ali već ima planove za širenje brenda i na druge lokacije.

- Ovu sezonu planiram uložiti dovoljno truda i dati sve od sebe da nas ljudi primijete i da se i njima svidi ono što nudimo. A za dalje ćemo vidjeti kako će sve ići ove godine, pa bismo se iduće sezone svakako mogli proširiti i dalje - kaže Nika.

- Još jedna zanimljivost, kako je sve bilo nekako u zadnji tren i nisam bila sigurna hoću li uspjeti pronaći zaposlenike, sestre i prijateljice su se odmah ponudile da rade, tako da nisam trebala brinuti oko toga pa je sad baš neka vesela familijarna atmosfera cijelo vrijeme - podijelila je Nika.

Na TikToku ima više od 400.000 pratitelja

Društvene mreže trenutačno nisu Nikin fokus, iako na TikToku ima više od 400 tisuća pratitelja i više od milijun lajkova na svojim videima, među kojima su i oni s putovanja u Tajland, ali planira iskoristiti svoj profil kako bi promovirala Melon Bay među brojnim pratiteljima. Nije imala vremena jer je bila u procesu završavanja preddiplomskog studija.

Foto: 24sata

- Što se tiče društvenih mreža, evo iskreno, zasad nisam još ništa objavila na TikToku vezano za Melon Bay, nisam se zapravo stigla baviti društvenim mrežama gotovo uopće jer su me u isto vrijeme stisnule pripreme, ispiti i završni rad. Ali vjerujem da će moja prisutnost na društvenim mrežama pripomoći u tome da ljudi primijete Melon Bay. Nisam htjela ništa objavljivati dok nisam bila sigurna kako će sve ispasti - kaže Nika.

Melon Bay ima i svoj profil koji možete zapratiti i vidjeti detaljniju ponudu.

- U svakom slučaju, Melon Bay ima i svoju Instagram i TikTok stranicu, tako da tamo ćemo objavljivati zanimljiv sadržaj tijekom sezone, a uskoro ću krenuti i na svom profilu - kaže nam.

Priča o Melon Bayu nije samo priča o jednoj uspješnoj poslovnoj ideji, nego i o hrabrosti i strasti. Nika je pokazala da s dovoljno odlučnosti i podrške snovi mogu postati stvarnost.