Studentica po zemljama: Naša jedina ima cigaretu i sliku Tita

'Study girl' poznata je kao lik koji ne prestaje učiti,a u pozadini je glazba koja potiče na opuštanje i učenje. Video je postao hit, a autori iz drugih zemalja napravili su i svoje verzije

<p>Study Girl je animirani lik koju je stvorio Juan Pablo Machado za YouTube kanal ChilledCow za video pod nazivom Lofi hip hop mix- Beats to Relax / Study to. Animacija prikazuje djevojku sa slušalicama koje uči za stolom pored prozora i mačke. 'Study girl' poznata je kao lik koji ne prestaje učiti, a u pozadini je glazba koja potiče na opuštanje i učenje, piše BoredPanda. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Ove godine račun je ukinut na inicijativu YouTubea, a 'vječni' live prijenos je završio. To je najduži live videozapis u povijesti YouTube kanala. Trajao je 13 tisuća sati i imao je 218 milijuna pregleda. U to vrijeme izračunato je da je mogla napraviti 109 doktorata te naučiti sedam najtežih stranih jezika. </p><p>Na kraju je YouTube zabranio pristup računu, a njegov vlasnik Dimitri ponovo je pokrenuo stream kao novi video, dopuštajući djevojci da nastavi studirati.</p><p>Njezini su obožavatelji bili toliko sretni kad su čuli dobre vijesti da su počeli crtati studenticu po uzoru na svoje zemlje pa je u skladu s kulturom nacrtan i ambijent. Na popisu se našla i Hrvatska. Naime, naša studentica je iz Rijeke i jedina je koja na stolu ima pepeljaru i cigaretu. Na polici je kalendar brodogradilišta 3. maja, portret druga Tite, Tolstojev roman Rat mir, no na ćirilici. Na stolu je umjesto kave, tanjur graha. </p><p><br/> 1. Original od Juan Pabla Machada</p><p>2. Japan</p><p>3. Španjolska </p><p>4. Škotska</p><p>5. Rumunjska </p><p>6. Hrvatska </p><p> 7. Maroko</p><p>8. Grčka</p><p>9. Brazil</p><p>10. Island</p>