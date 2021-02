- Wilson je ušetao u moj život. Upoznali smo se na jednoj proslavi lokalnih novina koju sam ja fotografirala kao novinarka. Kad sam završila s poslom, sjela sam se odmoriti. Prišao mi je i pitao može li sjesti kraj mene. Vidio je da sam sama i pomislio je da bi mi dobro došlo društvo. Od tada smo nerazdvojni - ispričala je Terzel za Daily mail.

Nadodala je, kako je odmah na početku osjetila iskre između njih. Razmijenili su brojeve, a od sljedećeg dana počeli su se sve češće nalaziti.

- Ovo je moja prva duga ozbiljna veza. Prije ovoga nisam ni razmišljala o tome. Wilsonu je njegova prva ozbiljna veza bila s njegovom ženom Nelly, koja je preminula 2002. godine, a nakon njene smrti nije izlazio s drugim ženama sve dok nije upoznao mene. Nadao se da će pronaći osobu koja će se brinuti o njemu u starosti - priča Terzel.

Kada je njezin otac umro, Wilson joj je bio najveća podrška. Pomogao joj je da organizira sprovod, tješio je, davao joj savjete.

- Na njega se mogu uvijek osloniti. Sve što trebam napraviti je pitati ga. On me podržava financijski i na sve ostale moguće načine. Čak mi pomaže i platiti obrazovanje - kaže Terzel.

Terzelina majka, koja je od Wilsona mlađa 24 godine, dala im je svoj blagoslov, kao i njezin sad već pokojni otac. Par se vjenčao prošle godine, a vjenčanju je prisustvovala Wilsonova 56-godišnja kći.

- On je pažljiv ljubavnik, a jedna od prednosti naše veze je to što ne moram igrati ulogu pomajke njegovim kćerima jer su gotovo 30 godina starije od mene - kaže Terzel.

Par uživa i međusobno se nadopunjuju, a jedini problem je, kaže Terzel, to što Wilsonu često mora objašnjavati kako tehnologija danas funkcionira.

- Moj roditelji vole Wilsona i moj otac bio je iznenađen što sam stvarno našla nekog tko me može čuvati i voljeti, u dobru i u zlu. Wilsonove kćeri su me odlično prihvatile i tretiraju me s poštovanjem iako sam ja mlađa od njih. Mi imamo prijateljski odnos. One znaju da je njihov otac sretan i da neće biti sam, a to je na kraju krajeva i najbitnije - kaže Terzel.

No kada ih ljudi vide u javnosti često dobivaju 'kritike' kako su to kćerka i otac ili ih ljudi znaju čudno gledati.

- Znala sam i dobivati komentare kako sam sa starijim muškarcem zato jer ne mogu naći nikoga svojih godina. Mene i Wilsona takvi komentari bole, iz razloga što je naša ljubav čista i prekrasna. No nema veze, mi možemo sve prebroditi zajedno jer smo mi uvijek tu jedno za drugo - kaže Terzel.

Što se tiče seksa, Terzel kaže kako je Wilson zaista pažljiv i romantičan te kako ju uvijek zadovoljava u seksualnom smislu.

- Mi se volimo na isti način na koji ostali ljudi vole svoje partnere. Tu nema ništa odvratno - ispričala je Terzel.