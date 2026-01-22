Studija slučaja: Epoksi pod u logističkom centru

Postojeći epoksidni pod izgubio je homogenu boju, pojavile su se sjajne i mat “mrlje”, a pojedine zone postale su skliske nakon mokrog čišćenja. Cilj je bio vratiti estetsku ujednačenost, povećati otpornost na habanje i skratiti vrijeme dnevnog održavanja bez zaustavljanja logističkih operacija.

Profil objekta i početno stanje

Riječ je o industrijskom objektu otvorenog tlocrta s rampama, hladnim skladištem i pakirnicom. Podna obloga je epoksidni sustav star tri godine, s glatkom završnom obradom. Zbog kružnih okretanja viličara nastale su mikroabrazije i tamniji tragovi guma, a povremeni kontakt s uljima i blagim kiselinama ostavljao je diskretne “sjene” na površini. Iako je podloga strukturalno zdrava, estetske i sigurnosne karakteristike zahtijevale su obnovu i zaštitu.

Ključni zahtjevi: otpornost, higijena i sigurnost

povećati otpornost na habanje u zoni intenzivnog prometa

osigurati protukliznost u mokrim režimima čišćenja

stabilizirati boju i ujednačiti sjaj bez potpunog brušenja

skratiti vrijeme svakodnevnog strojnog ribanja

zadržati visoku kemijsku otpornost na sredstva za čišćenje i uobičajene industrijske tekućine

Odabrani sustav i završna obrada: epoksidni premaz s politurom

Foto: Tempero Vero

TEMPERO VERO d.o.o. predložio je obnovu postojeće podne obloge kroz kombinaciju dubinskog čišćenja, mikropoliranja i nanošenja zaštitnog premaza (politure) optimiziranog za epoksi pod. Takav pristup obnavlja površinski mikrofilm, zatvara mikropore i pruža dodatni sloj otpornosti na habanje bez agresivnog skidanja materijala. Odabrana završna obrada omogućuje polumat efekt kako bi se smanjilo vidljivo “crtanje” tragova guma, uz mogućnost prilagodbe stupnja sjaja po zoni.

Proces u četiri koraka

1. Procjena i priprema podloge

instrumentima je izmjerena hrapavost i kliznost površine te provjerena čistoća nakon standardnog režima održavanja

maskirane su dilatacije i osjetljive rubne zone kako bi se osigurala čista linija rada

2. Dubinsko strojno čišćenje i dekontaminacija

korištena je kombinacija niskopjenastih, pH-kontroliranih sredstava i teških padova za uklanjanje starih slojeva nečistoća, guma i masnoća

neutralizacija i ispiranje podloge brzim usisom vode smanjili su vlagu u porama te pripremili površinu za prionjivost novog sloja

3. Obnova površine i nanošenje zaštitnog premaza

lagano mikropoliranje izniveliralo je mikroogrebotine i vratilo homogenu teksturu

nanesena je polimerna politura u dva unakrsna sloja, s mogućnošću lokalnog posipa za protukliznost u mokrim zonama

premaz je kompatibilan s epoksidnim sustavima i zadržava kemijsku otpornost na uobičajene deterdžente i razrjeđene kemikalije

4. Označavanje i kontrola kvalitete

obnovljene su signalne trake i zone kretanja u kontrastnoj boji radi čitljivosti i sigurnosti

provedena je kontrola sjaja, kliznosti i vizualne ujednačenosti prije predaje prostora

Rezultati: dugotrajnija površina i brže dnevno održavanje

Odmah nakon primjene premaz je ujednačio vizualni dojam, a površina je dobila finu, kontroliranu teksturu koja smanjuje klizavost. Dnevno strojno čišćenje postalo je učinkovitije jer politura onemogućuje duboko upijanje prljavštine i tragova guma. Operativne pauze svedene su na minimum zahvaljujući brzom sušenju slojeva, pa logističke linije nisu trpjele zastoje.

Klijent je primijetio da je u visokofrekventnim zonama novi zaštitni sloj smanjio vidljivost tragova i potrebu za dodatnim prolazima stroja. Estetika je ponovno postala konzistentna, a podna obloga zadržala funkcionalnost industrijskog poda, spremnog za intenzivnu primjenu.

Smjernice za održavanje industrijskog poda

Kako bi se zadržala otpornost i produljio vijek trajanja, definiran je jasan plan održavanja:

dnevno: brzo strojno ribanje s niskopjenastim, neutralnim ili blago alkalnim sredstvom, uz ispravno doziranje

tjedno: detaljnije ribanje u zoni okretanja viličara kako bi se spriječilo lokalno habanje

kvartalno: kontrola sjaja i kliznosti, lokalna obnova završne obrade na točkama najvećeg opterećenja

godišnje: pregled podloge, provjera dilatacija i eventualna parcijalna obnova premaza

Ovakav režim čuva površinu od mikroabrazija, stabilizira boju i smanjuje potrošnju kemikalija, a pravilno odabrani premaz osigurava da pod može izdržati zahtjevne cikluse čišćenja bez gubitka funkcionalnosti.

Zašto TEMPERO VERO d.o.o.

Kombinacija specijalističkog znanja o epoksidnim sustavima, iskustva u industrijskim objektima i precizne izvedbe osigurala je da završna obrada bude i estetski i funkcionalno usklađena s potrebama skladišta. Tvrtka je navikla raditi u živim pogonima uz visoke standarde sigurnosti i diskrecije, a portfelj uključuje i zahtjevne zahvate poput pranja prozora na visini (kranovi, dizalice, alpinisti), kristalizacije mramora i terrazzo podova te dubinskog čišćenja tepisona i tapeciranog namještaja. Takav raspon usluga omogućuje cjelovito održavanje objekta, od podne obloge do staklenih površina, uz dosljednu primjenu metoda koje čuvaju otpornost, smanjuju habanje i olakšavaju svakodnevnu primjenu prostora.

Studija potvrđuje da pravilno odabrana završna obrada, stručno pripremljena podloga i kompatibilan premaz pružaju epoksidnom podu brojne prednosti: veću trajnost, jednostavnije čišćenje i sigurnije kretanje ljudi i opreme u logističkom centru