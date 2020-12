Studira kvantnu fiziku, i prodaje svoje korištene gaćice na netu: Šalju mi novce i bez razloga

Britanka je ispričala kako financira svoje studiranje tako što preko interneta prodaje svoje korišteno donje rublje i tajice muškarcima iz cijelog svijeta

<p>Mel Brown (30) iz Newcastlea na ideju za zaradu došla je kada je preko eBay-a prodala svoju rabljenu masku za Noć vještica. Tada joj je netko ponudio oko 120 kuna za njezine korištene rukavice, a ona je otkrila sasvim novo tržište.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Od tada je stranicu na kojoj ova studentica kvantne fizike prodaje svoje korišteno donje rublje i tajice posjetilo skoro 20.000 potencijalnih kupaca. Kaže da skoro i ne pere donje rublje kolika je potražnja.</p><p>- Obično stvari nosim po dan ili dva i živim normalan život, a onda dobijem narudžbu. Neki su me tražili i da vježbam u tajicama prije nego ih kupe. Jedan me pak tražio da obučem najlonke i sandale pa da gazim po voću. Tada je htio da mu pošaljem to voće, najlonke i video 'akcije'. Video je trajao samo 10 sekundi, ali dobila sam 370 kuna za to - ispričala je za <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13383671/quantum-physics-student-funds-degree-selling-used-pants/" target="_blank">The Sun</a>.</p><p>Prisjetila se samog početka i muškarca koji je htio kupiti korištene rukavice.</p><p>- Nakon što je kupio rukavice, počeo je tražiti donje rublje. To me inspiriralo da počnem preko interneta prodavati takve stvari dok studiram - rekla je Mel i dodala da je svjesna kako njezine stvari koriste u seksualne svrhe.</p><p>Većinu stvari prodaje u Ameriku i Kanadu. Nakon što je uhodala prodaju svoje korištene robe, otvorila je profil i na stranici OnlyFans, gdje pretplatnici plaćaju autorima za sadržaj, koji je obično seksualnog karaktera.</p><p>- Ima stvarno čudnih zahtjeva. Jedan je htio da potpuno obučena sjedim na stolici pod određenim kutom. Htio je i da prekrižim noge na točno određen način. Poslala sam četiri fotografije i tek je jedna bila dobra - ispričala je.</p><p>Njezin dečko zna s čime se bavi i pruža joj podršku. Mel sebe naziva 'slučajnom sugar baby' i često dobiva poklone od svojih klijenata. Kaže da joj dodatna zarada puno pomaže u životu.</p><p>Kontaktirao ju je i muškarac koji joj je samo htio dati novac.</p><p>- Prvo sam mislila da se radi o prevari, ali pristala sam. Očekivala sam da će mi tada reći kako nešto moram napraviti kako bih dobila novac, ali ništa, samo mi je došlo oko 1200 kuna na račun. Od onda smo razvili prijateljstvo i on mi je postao nešto kao 'sugar daddy'. Svakih nekoliko tjedana pošalje mi oko 500 kuna bez nekog posebnog razloga. Ja mu se svaki put odužim nekom fotografijom, ali on to ne traži od mene - rekla je i dodala da je potražnja tolika da ne stigne ni nositi svu robu koju su klijenti naručili.</p><p>Želi da što više žena zna za njezin uspjeh.</p><p>- Želim da žene znaju da to nije ilegalno i da ne morate nikome slati svoje gole fotografije. Mislim da je to sasvim legitiman način da si netko financira studiranje. Žene imaju puno za ponuditi i nište ne bi trebale raditi besplatno - zaključila je.</p>