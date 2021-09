Lijekove i druge medicinske proizvode, dodatke prehrani...

- Prema istraživanju Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) procjenjuje se da je oko 50 posto lijekova koji se prodaju putem internetskih stranica krivotvoreno. Stoga HALMED apelira na hrvatske građane da ne kupuju i ne koriste lijekove iz ilegalnog lanca opskrbe jer takvi proizvodi nisu provjereni niti sigurni za primjenu. Građani uvijek moraju biti svjesni da time izlažu svoje zdravlje velikom riziku - upozoravaju u Hrvatskoj agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED).

Naglašavaju da su proizvodnja i prodaja krivotvorenih lijekova u porastu unazad nekoliko godina u cijelom svijetu te da trgovina krivotvorenih lijekova danas predstavlja 10 posto ukupne globalne trgovine lijekovima, uglavnom u Africi i Aziji.

- Podaci SZO-a pokazuju da se u razvijenim zemljama najviše krivotvore lijekovi za poboljšanje stila života (lijekovi za liječenje erektilne disfunkcije, lijekovi za liječenje pretilosti, intelektualni stimulansi, kortikosteroidi, antihistaminici i sl.), dok u zemljama u razvoju ima najviše krivotvorina među lijekovima za liječenje po život opasnih bolesti - antibiotici, onkološki lijekovi, analgetici, kardiovaskularni lijekovi, antivirotici, antimalarici i sl. - kažu u HALMED-u.

Naveli su primjer koliko to može biti opasno. U Nigeriji su 1995. godine cijepili oko 50.000 ljudi krivotvorenim cjepivom za meningitis zbog čega je umrlo njih oko 2500.

- Također, oko 190 djece umrlo je u Nigeriji, Haitiju i Indiji u razdoblju od 1990. do 1998. godine jer se u krivotvorenim sirupima za kašalj umjesto pomoćne tvari propilenglikola nalazio antifriz dietilenglikol - dodali su i pozvali građane na oprez.

Budite oprezni i kod kupovine dodataka prehrani od trgovaca koji su nepoznati ili nemaju neku reputaciju, jer tko zna što ćete dobiti.

Tri puta promislite ako je nešto vrlo jeftino

Budite oprezni kad je neki proizvod puno jeftiniji od istih na tržištu. Obično ono što zvuči predobro da bi bilo istinito i nije istinito, nego se iza toga mogu skrivati prevaranti koji čekaju žrtve. Budite sumnjičavi i kada kupujete na internetskim oglasnicima u zemlji ako onaj tko prodaje ne želi da vidite robu uživo i da je sami preuzmete.

Također, uvijek je sigurnije kupovati u poznatim internetskim trgovinama jer one neće narušavati ugled kako bi se okoristile na nekoliko kupaca, a ako i dođe do nekih propusta, to s njima možete uglavnom bezbolno riješiti.

Imajte na umu da su poznate robne marke česta meta prevaranata. Potvrdili su to i u Ministarstvu unutarnjih poslova:

- Da građani u velikoj mjeri pri takvoj kupovini bivaju i prevareni dokazuje i statistika. Carinska uprava Ministarstva financija je tijekom 2015. godine u poštanskom i ekspresnom-kurirskom prometu zaustavila 3407 proizvoda radi sumnje na krivotvorinu. Od toga broja, samo su tri proizvoda bila originalna - stoji na njihovoj internetskoj stranici.

- Potrošače treba educirati o tome da takvi proizvodi prije stavljanja na tržište u najvećem dijelu nisu prošli potrebna testiranja i certificiranja u pogledu ispravnosti proizvoda - upozoravaju u MUP-u.

'No name' punjači za mobitele i jeftine punjive baterije

U redu je na internetu kupiti jeftinu futrolu za mobitel, tu ne može biti puno štete, eventualno veličina neće odgovarati vašem modelu, ali nitko ne može stradati. Međutim, kad kupujete punjače za mobitele neprovjerenih proizvođača i trgovaca, to može biti izuzetno opasno. Nebrojeno puta su takvi punjači bili uzrok požara u stanovima, stoga budite vrlo oprezni s tim.

Slična stvar je i s punjivim baterijama - bilo da su namijenjene mobitelima, računalima, raznim alatima... Osim toga, jeftina 'na name' baterija vjerojatno neće držati toliko dugo kao originalan proizvod proizvođača uređaja za koji kupujete bateriju.

Proizvodi sa sumnjivim recenzijama

Događa se da se uz neki proizvod nađe mnoštvo pozitivnih recenzija, no kad bolje pogledate vidite da se te recenzije uopće ne odnose na taj proizvod.

Neki trgovci znaju na taj način zavaravati potencijalne kupce. Uzmu recenzije sa nekog starog proizvoda i prezentiraju ih kod novog, jer računaju da rijetki čitaju recenzije, većima samo pogleda visoku ocjenu u obliku zvjezdica. Iako trgovci to ne bi smjeli raditi, događa se.

Jeftina i lažna kozmetika

Kao i kod drugih proizvoda poznatih robnih marki, krivotvorine postoje i kad je kozmetika u pitanju. No, to je puno opasnije od kupovine, primjerice, 'markirane' majice koja to nije, jer kozmetiku nanosite na kožu, kapke, trepavice, usne...

Lažna kozmetika može sadržavati opasne sastojke koji znaju izazvati pojavu osipa na koži, infekcija... Također, ponekad kozmetika ne mora biti krivotvorene robne marke, već marke za koju nikad niste čuli i vrlo je jeftina - i tu budite oprezni jer to ipak nanosite na kožu, a tko zna je li prošla sve potrebne testove prije stavljanja na tržište.

Nekoliko savjeta za sigurniju kupnju sa internetske stranice Europske unije:

Provjerite internetsku stranicu s koje kupujete

'Ako internetska stranica na kojoj kupujete počinje oznakom „https://“ i ima znak malog zaključanog lokota, informacije koje šaljete sa svog uređaja zaštićene su.

Ako stranica ima oznaku „http://“ ili „not secure“ ili pak ima znak malog otključanog crvenog lokota, ta stranica nije sigurna i nemojte na njoj ostavljati svoje podatke, bez obzira na to koliko vam se naziv robne marke čini ili jest poznat'.

Ne vjerujte svakoj ponudi

'Različiti popusti i akcije na poznate, najčešće skupe proizvode ili usluge mogu biti odlična prilika – kako za vas, tako i za one koji vas žele prevariti. Zato ne vjerujte olako svakom oglasu na koji naiđete. Prije svake kupovine dobro razmislite i provjerite izvor informacija. Provjerite i informacije o proizvodu.

Naime, nerijetko je teško steći pravi dojam o proizvodu samo putem fotografije, stoga pročitajte tehničke podatke koji bi trebali stajati u njegovu opisu. Ako ih nema, radije taj proizvod ili uslugu nemojte kupovati.

Osim toga, obratite pažnju na opće uvjete prodaje jer ih kupnjom proizvoda ili usluge automatski prihvaćate. Provjerite koliko trgovac naplaćuje poštarinu, koliko treba čekati da proizvod stigne na vašu adresu, možete li i kako proizvod vratiti, tko u tom slučaju plaća povrat robe, koji su uvjeti za povrat sredstava i tako dalje. Provjerite i dodatna jamstva ili mogućnost popravka proizvoda u svom lokalnom servisu'.

Čitajte komentare drugih kupaca

'Gotovo svaka stranica za kupnju putem interneta ima neki oblik ocjenjivanja odnosno recenziranja proizvoda ili usluge. Ocjene se mogu nalaziti na samoj internetskoj stranici ili na društvenim mrežama. Provjerite dojmove drugih kupaca koji su na toj stranici kupovali prije vas jer upravo među njima možete naići na informaciju koja vam može olakšati provjeru istinitosti podataka.

Isto tako, i sami ostavite ocjenu da biste pomogli drugim kupcima: komentirajte proizvod, uslugu, vrijeme dostave, komunikaciju s proizvođačem ili bilo što što jest ili nije bilo dobro. Vaš će istiniti komentar pomoći drugima, kao što će komentari drugih pomoći vama'.