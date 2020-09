Stvari o kojima je u vezi bolje ne govoriti, jer samo rade štetu

<p>Kako i u svakom odnosu i u vezi treba znati kada nešto treba prešutjeti. Posebno osjetljivo je pitanje partnerovih roditelja i tu treba biti oprezan. Ako mu kažete kako vam se ne sviđa njegova majka ili otac, to će samo stvoriti nepotrebne tenzije među vama. Takve će riječi partnera samo povrijediti, stoga zamislite kako bi bilo da je situacija obrnuta, savjetuju bračni terapeuti.</p><p>Sasvim je u redu dijeliti neke stvari iz prošlosti, ali treba znati granicu. Partner ne treba znati što ste sve radili s bivšim i nipošto se ne preporučuje uspoređivati ih. Time samo omalovažavate svoj odnos i svojoj boljoj polovici dajete do znanja kako nije dovoljno dobra.</p><p>Ne trebaš prati suđe ili pospremiti rublje, napravit ću to sam/a - ove riječi iako naizgled dobroćudne zapravo stavljaju partnera u nepovoljan položaj. Prema njemu se odnosi kao prema djetetu i daje mu do znanja kako ništa ne može napraviti dobro.</p><p>Broj seksualnih partnera s kojima ste spavali prije ulaska u vezu najbolje je ne spominjati, upozoravaju bračni terapeuti. Razgovor o tome može unijeti nemir u vezu pa čak i natjerati partnera da promijeni mišljenje. Sve je to najčešće posljedica straha da će partner ispasti ili previše ili premalo iskusan na tom polju.</p><p>Ćelavost, visina ili dlakavost - stvari su na koje se ne može utjecati i bolje ih je prešutjeti. Partner bi mogao pomisliti kako ga želite promijeniti, da vas ne privlači ili kako nije dovoljno dobar za vas. Te riječi mogle bi mu zvučati kao kritika stoga ih je bolje izbjegavati.</p>