Stvarni alfa muškarci imaju ovih 15 osobina: Stil, stav, empatiju

Dugo je u javnosti postojala percepcija alfa muškaraca kao mačo tipova koji ne brinu ni o čemu osim o sebi, no riječ je o zabludi. Negativni stereotipi nemaju veze sa stvarnošću

<p>Kako bi se obračunali s tim negativnim stereotipima, <a href="https://brightside.me/inspiration-psychology/real-alpha-men-tend-to-be-respectful-and-chill-people-15-traits-that-should-define-them-797226/?utm_source=tsp_pages&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside&fbclid=IwAR3Kxaxha7G-fTSHECImWetcPC31PgTmBW_3VMRTtxjD5A905DkTU9zJ1Xs">Brightside</a> donosi 15 osobina koje muškarca čine alfom.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Kako brada pomaže muškarcima</p><h2>1. Cijeni zdravlje i tijelo</h2><p>Zdravlje dolazi iznutra, a često se, ukoliko ga ne uspijete zadržati, to odražava i na vašem umu. To će promijeniti način na koji vas ljudi doživljavaju. Zato alfa muškarci ulažu velik trud u to da ostanu zdravi te redovito vježbaju i zdravo se hrane.</p><h2>2. Ne boji se reći što misli</h2><p>Alfa muškarci neće ni za koga prešutjeti istinu. Svi se ponekad nađemo u situaciji kako radije nešto prešutimo da ne bismo uvrijedili druge ili kako bismo izbjegli mogući sukob. No ne i alfa muškarci koji ne podilaze svojim strahovima i uvijek iskreno kažu što im je na umu, bez obzira na posljedice koje će iz toga proizaći.</p><h2>3. Ne boji se odbiti nekoga</h2><p>U životu vas ljudi često traže razne usluge, no pritom je važno odvagnuti što je previše. Alfa muškarci ne boje se imati na umu svoj najbolji interes i bez potrebe za dodatnim objašnjenjem svoje odluke u stanju su glatko reći: Ne.</p><h2>4. Načitan je</h2><p>To ne znači da su svi alfa muškarci intelektualci, no činjenica jest da bolje razumiju svijet i način kako on funkcionira. To je stoga što redovito čitaju, a superiornost u tom smislu proizlazi iz njihova duha i osobnosti radije nego iz fizičke snage.</p><h2>5. Emocionalno je inteligentan</h2><p>Emocionalna inteligencija se odnosi na sposobnost kontrole emocija i pristupanje vezama s više empatije. Osnovnih pet značajki emocionalne inteligencije su motivacija, samoregulacija, samosvijest, empatija i društvene vještine. Sve su to i karakteristike alfa muškaraca.</p><h2>6. Vjeruje u sebe</h2><p>Svaki alfa muškarac stoji uspravno, nikad se ne saginje i u razgovoru vas uvijek gleda ravno u oči te samouvjereno barata temama o kojima komunicirate.</p><h2>7. Asertivan je</h2><p>Alfa muškarac svjestan je toga što želi u životu i ne boji se posegnuti za tim. On će napraviti sve što treba da ostvari svoj cilj, ali ponosan je na svoje želje i ambicije. Nikad neće aktivno tražiti sukob, ali razumije da pasivnost nije način kako se sukobi rješavaju.</p><h2>8. On je gospodin</h2><p>Pravi alfa muškarci su ljubazni prema drugima, no ne spadaju u kategoriju "dragih momaka" jer razumiju da im je prioritet njihovo, a ne tuđe dobro. Ipak, ljubazni su i kad od toga nemaju koristi niti imaju skrivenih motiva.</p><h2>9. Ne doživljava se previše ozbiljno</h2><p>Ako nemate problem s tim da se dobro našalite na vlastiti račun, nitko vas neće javno ismijavati. Alfa muškarci razumiju razliku između samopoštovanja i ega i svjesni su kako jedna mala greška nije smak svijeta. Mogu gledati širu sliku bez da polaze iz pozicije svojeg ega.</p><h2>10. Traži iskrenu povezanost</h2><p>Alfa muškarci duboko cijene intimnost i emotivnu povezanost te ih ne zanimaju kratke afere. Uvjereni su i dijele pozitivne emocije u interakciji s drugima, pa privlače ljude koji dijele visoke vrijednosti kao i oni.</p><h2>11. Sam odlučuje</h2><p>To mu omogućuje potpunu kontrolu nad životom. Dovoljno su ponizni da zatraže pomoć kada im treba, no vjeruju u svoje želje i mišljenje dovoljno da važne izbore donesu sami.</p><h2>12. Suočava se s problemima</h2><p>Alfa muškarci nemaju problem kad je riječ o suočavanju s demonima i svjesni su problema na koje nailaze te čine sve što mogu kako bi ih popravili.</p><h2>13. Svjestan je svojih slabosti</h2><p>Alfa mužjak nikad nema stav sveznalice. Razumije da mu je potrebna pomoć u područjima u kojima je slab, i nije ga sram zatražiti tu pomoć kad mu zatreba.</p><h2>14. Nikome ništa ne dokazuje</h2><p>Alfa muškarcu je ugodno u vlastitoj koži, pa prirodna samouvjerenost i pozitivan stav privlači druge ljude bez da se on posebno oko toga trudi.</p><h2>15. Razgovara sa stilom i poštovanjem</h2><p>On se ne trudi poniziti sugovornika, a kad se suoči sa odbijanjem, nema potrebu dokazati svoju vrijednost.</p>