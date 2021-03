Stoljećima medicina proučava brojne načine na koji se naša duša i um "kvare" te uzrokuju zdravstvene probleme. Dok su neki česti i opće poznati, neki su toliko neobični da zvuče prebizarno da bi bili istiniti, piše Daily Mail.

Sindrom "Alisa u zemlji čudesa"

Ovaj bizarni poremećaj iskrivljuje percepciju pojedinca pa mu predmeti i ljudi izgledaju manje ili veće nego što stvarno jesu. Sindrom može utjecati i na poremećen osjećaj za prolaznost vremena, pa se pet minuta čini kao pet sati, a zatim cijeli dan može "proletjeti". Ovaj se sindrom može pojaviti kod ljudi koji boluju od kroničnih migrena i epilepsije, a može biti i posljedica moždanih lezija nakon pada na glavu. Najčešće je prolazan i bezopasan.

Grudnjak lomi prste

Kirurzi u londonskoj bolnici St George's zabilježili su nekoliko slučajeva lomova prstiju kod mladića koji su "nestručno" otkopčavali grudnjak. Jedan od takvih amatera bio je 27-godišnji muškarac koji je zapleo prste ispod naramenice na lopatici partnerice te oštetio ligament u srednjem prstu desne ruke.

Amnezija za bankomatom

Poznata je još i kao pretjerana briga o sigurnosti PIN-ova zbog čega ljudi u tom stanju mentalno blokiraju i ne mogu se sjetiti svoje zaporke. To se svakodnevno događa sve većem broju ljudi, a uzrok je preopterećenost informacijama, kažu stručnjaci. Ističu da nema straha od ozbiljnijih problema ako se to javlja povremeno.

Lakat šetača pasa

Kao što postoji "teniski lakat", danas postoji i lakat šetača pasa. To bolno stanje uzrokovano je upalom zgloba uslijed šetanja većih pasa, poput labradora. Konstantno povlačenje ljubimca dok on njuši grmlje, rupe, otvore i druge pse, mačke, vjeverice i sve ostalo što mu se nađe na putu izaziva oticanje i ukočenost zgloba, a liječi se nošenjem posebnog zavoja, kaže liječnik William Nelson Mebane koji je prvi opisao to stanje u časopisu New England Journal of Medicine.

Crv u uhu

Melodija koja se konstantno ponavlja u uhu i nikakvim željenim naporom ne može prestati svirati, dobila je i svoj medicinski naziv - crv u uhu. Za razliku od običnog ponavljanja pjesme koju smo čuli u glavi, crv u uhu prati kontinuirana glazba koja se čini kao da dolazi izvana, a prati ju glavobolja i nesanica. Liječi se tabletama za smirenje.

Hamburgerska astma

Iako zvuči kao roditeljska laž, djeca koja jedu hamburgere više od jednom na tjedan imaju znatno veći rizik od nastanka astme, pokazala je studija novozelandske Medicinske škole Wellington. Znanstvenici za povećan rizik krive velike količine soli iz hamburgera, jer se zbog nje povećava volumen krvi u malim žilicama u plućima, a kisik teže dospijeva u krvotok.

Infekcija iPodom

Prečesto korištenje iPoda doista može uzrokovati bakterijsku infekciju, a uzrok su slušalice. Ljudi koji ih redovito nose imaju i do tisuću puta više bakterija u ušima od onih koji ih nose tek povremeno, pokazala je studija indijskog medicinskog koledža Kasturba. Znanstvenici tvrde kako bi rizik bio jednak s bilo čime što se nosi u uhu dulje vrijeme.

Užarena guza

Ovaj se sindrom naziva još i "Jalaproktitis", a opisuje ga osjećaj žarenja i pečenja guze nakon jedenja izrazito ljute hrane. Iako su probavne posljedice kod jedenja feferona, čilija i sličnih namirnica odavno poznate ljudima, tek su nedavno u medicini dobili svoj službeni naziv i klasifikaciju dijagnoze.

Karaoke grlo

Naprezanje kod pjevanja i posljedice za grlo česte su kod amatera koji žele zadiviti svojim pjevačkim znanjem na karaoke večeri. Tako je ta vrsta upale grla prema znanstvenicima na Sveučilištu Hong Kong dobila i poseban naziv - karaoke laringitis.

Bolest odmora

Više različitih simptoma poput mučnine, bolnog grla i vrtoglavice pogađa neke ljude tijekom odmaranja. Ti simptomi su stvarni i nisu znak infekcije, a znanost je stanje prozvala bolešću odmora. Studija nizozemskog Sveučilišta Tilburg je otkrila da se oko tri posto ljudi redovito razboli čim nemaju nikakvog posla, primjerice na godišnjem odmoru. Pod većim rizikom za pobolijevanje od ovog stanja su oni sa stresnim poslom, kao i karakternim osobinama perfekcionizma i pretjerane brige.

Sindrom noćnog jela

Ovo je stanje povezano s nekontroliranim ponašanjem u snu, slično kao i mjesečarenje. Ljudi koje pogađa svaku noć se ustaju iz kreveta u neko doba te odlaze do kuhinje ili ormarića i jedu. Naknadno se ne sjećaju da su jeli, a jedini svjedok su mrvice i ostaci hrane. Sindrom noćnog jela je rijedak poremećaj koji u jednakoj mjeri pogađa ljude svih dobnih skupina i spola.

Qi-gong psihoza

Kratka epizoda ludila nakon vježbanja po kineskom trening režimu qi-gong koji je vrlo sličan tai chiu prvi je put opisana 1970-ih u časopisu "Kultura, medicina i psihijatrija". Simptomi uključuju slušne i vidne halucinacije, iznenadne promjene raspoloženja i pojačanu osjetljivost, a za nastanak stanja krivac je neravnoteža u tijeku energije u tijelu.

Sindrom nemirnih genitalija

Nedavno identificiran poremećaj uzrokuje spontane i neželjene orgazme kod žena, a povezan je s nepravilnim radom vaginalnih živaca. To stanje može trajati satima, ali i mjesecima, a nije povezan s nenormalnim seksualnim željama i libidom, objašnjava Marcel Waldinger, neuropsihijatar s nizozemskog Sveučilišta Utrecht. Paradoksalno, kao posljedica stanja javljaju se depresija i uzrujanost, a još ne postoji jedinstvena terapija.

Urbano pothlađivanje

Ova bolest pogađa slabo odjevene žene koje se opijaju velikim količinama alkohola na koje nisu navikle. Prvi je put identificiran u Škotskoj, gdje je velik broj tinejdžerki patio od simptoma hipotermije te virusnih infekcija, a liječnici su ih upozorili da mini suknje i velike količine alkohola nikako nisu dobra ideja, osobito ne zimi.

'Slijepi' na glasove

Poznat kao i fonogazija, ovaj poremećaj opisuje nemogućnost prepoznavanja glasova ljudi. Znanstvenici sa Sveučilišta London prvi su ga put zabilježili 2008. kod pacijentice koja je bila uspješna poslovna žena, a najveći problem su joj zadavali telefonski razgovori.

Paradoks Walkerove kacige

Nošenje zaštitne kacige povećava rizik da ćete pasti s bicikla, a taj problem identificirao je dr. Ian Walker, prometni psiholog na Sveučilištu Bath. On je pratio kretanje 2500 biciklista koji su na svom vozilu imali ugrađeno računalo te zaključio da se nezgode dvostruko češće događaju ako biciklisti nose kacigu. Sam je dr. Walker proveo eksperiment i na sebi, od čega je pola vremena nosio kacigu, a pola nije. Dok je imao kacigu, udario ga je i bicikl i kamion. Vjeruje da se vozači zbog kaciga osjećaju iskusnije i da manje prate stanje na cesti.

Prosvjetljenje nakon ozljede mozga

Ovaj se sindrom naziva još i ksenoglosija, a opisuje ga sposobnost da netko odjednom progovori strani jezik nakon ozljede mozga. Iako postoji velik broj zabilježenih slučajeva, znanstveni krugovi još uvijek spore mogućnost da netko odjednom govori jezikom koji ne poznaje.