Kako dobiti više mjesta za pohranu u kuhinji

Iskoristite bočne strane hladnjaka, ili ormarića, te male rupe između uređaja i ormarića u kuhinji za postavljanje malih polica, vješalica ili kolica s dodatnim prostorom za pohranu

<p>Čak i ako mislite da ste u potpunosti iskoristili svaku ladicu ili policu u svojim kuhinjskim ormarićima, uvijek možete iskoristiti koji centimetar više. Primjerice, sa strane hladnjaka magnetima možete pričvrstiti policu za sitnice, ili iskoristiti dodatan prostora unutar samih polica.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zavirite u sve frižidere Kim Kardashian</p><p>Uz dobre ideje i prilagođene police, prostor za pohranu u kuhinji možete i udvostručiti. Evo nekoliko zanimljivih prijedloga za to. </p><h2>Polica s magnetnim držačima</h2><p>Ovakav jedan organizator možete postaviti na vrata hladnjaka, ili na njegovu bočnu stranu. Birajte što jednostavniji model u boji koja odgovara boji kuhinje. Odličan je za sitnice koje uvijek trebamo pri ruci, poput papirnatih ručnika, ili posudice za sol i papar, na primjer. </p><h2>Drvena polica za odlaganje</h2><p>Želite li malo 'ugrijati' svoj prostor, dašak topline dat će ovakva drvena polica. Na nju možete odložiti sve one stvari za kojima svakodnevno posežete, od kave, čaja, vaše omiljene šalice... Policu možete dodatno pričvrstiti i držačima na principu vakuuma. </p><h2>Limenke s magnetima</h2><p>Trebate jednostavan način oslobađanja prostora u kuhinjskim ladicama ili ormarima? Upotrijebite bočnu stranu vašeg frižidera, ili kuhinjskog ormarića za spremanje začina. Osim što imaju magnetne držače, ove posudice imaju i proziran pokolopac, pa lako možete vidjeti što je unutra.</p><h2>Mala slatka polica</h2><p>Ponekad nema mjesta za veliku policu, no s ovakvom malom policom možete pri ruci imati puno sitnica koje su vam neophodne u kuhanju. Odlična je za držanje bočice soli i papra, za odlaganje kuhače i slično.</p><h2>Kolica za skladištenje</h2><p>Ako između štednjaka i zida, ili između hladnjaka i ormarića imate malo prostora, pronađite ovakva tanka kolica. Vrlo su uska, a odlično su rješenje za pohranu staklenki i boca. </p><h2>Kalendar s magnetskom pločom</h2><p>Ako je vaša kuhinja dobro organizirana, vrijeme je da se i mentalno organizirate. Ovaj magnetski kalendar, pomoći će da svi članovi obitelji ujutro na brzinu provjere što je u rasporedu i pripreme se za dan, predlažu na portalu <a href="https://www.realsimple.com/home-organizing/organizing/organizing-kitchen/refrigerator-storage-ideas">Real Simple.</a> </p>