Sud je ženu natjerao da bivšem suprugu preda svoje stare seksi slike: 'Prekršili su moja prava'

Amerikanka Lindsay Marsh nakon 25 godina rastala se od supruga Chrisa, a tijekom brakorazvodne parnice supružnici su se borili za budoir album koji je Lindsay svojedobno poklonila suprugu. Naime, sudac je presudio da on pripada suprugu, koji je želio zadržati fotografije i ljubavne poruke koje mu je Lindsay tada napisala unutra.

- To krši moju privatnost i izrazito mi je neugodno zbog toga - rekla je Marsh za Salt Lake Tribune, pa dodala da ju je sudac natjerao da distribuira gotovo pa pornografske fotografije.

- To su bile fotografije i poruke koje su bile iz ljubavi za mog supruga. On mi je sad bivši suprug. Jedini način na koji, nadam se, mogu zaštititi nekoga da ne prođe kroz istu situaciju je da ispričam svoju priču i razotkrijem da su to stvari koje nisu u redu - objasnila je KSL Newsu.

Sud je ipak odlučio da se album može prepraviti kako ne bi bilo fotografija koje previše otkrivaju, a suprug je rekao da su mu važnije ljubavne poruke kako ih ne bi zaboravio.

Fotografkinja koja je fotografirala Lindsay odbila je promijeniti fotke, a sud je zatim odlučio da se one mogu dati drugom fotografu na prepravak. Nakon te odluke suda, fotografkinja koja je originalna autorica, ipak je pristala promijeniti fotografije.

- Ako su ga doista zanimale samo ljubavne poruke, dobio ih je - rekla je Lindsay za KSL pa dodala:

- Postupila sam u skladu s nalogom suda, iako čvrsto vjerujem da se moja prava krše na mnogim razinama - rekla je. Osjećala sam se poniženo jer je te fotografije ponovno morala gledati nakon toliko godina i sudjelovati u procesu prepravljanja.

Nakon prepravljanja, Lindsay mora zadržati originalni album 90 dana u slučaju da će njezin bivši tražiti drugačije prepravke. Nakon toga, organizirat će party paljenja albuma.

- Jedva čekam, bit će to odlično - rekla je.

Suprug se s problemom nije poistovjetio:

- Čini se da je namjerno krivo predstavila cijeli slučaj i nekoliko aspekata prikazala senzacionalistički iz normalnog, redovnog postupka kako bi manipulirala mišljenjima drugih radi pažnje i izigravanja žrtve - rekao je za KSL.

