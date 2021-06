Teško je reći što uzrokuje narcizam, ali u tome važnu ulogu igra genetika i odgoj s obzirom da su neke od osobnosti roditelja ili braće naslijeđene. Vrlo čest primjer je i razmaženo dijete kojemu su roditelji uvijek govorili da je bolji od drugih. Nasuprot ovoga, narcizmu može pridonijeti i roditeljsko zanemarivanje, tvrde istraživači.

POGLEDAJTE VIDEO:

Narcisa možete prepoznati po tome što ima pretjeran osjećaj samopouzdanja te su im za sve uvijek krivi drugi, pogotovo ako dožive neuspjeh. Oni vjeruju da su posebni i jedinstveni te da su iznad svih. Nadalje, neprestano se uspoređuju s drugima, osobito s vrlo uspješnim ljudima što može izazvati osjećaje zavisti.

Zaokupljeni su s onim što ljudi misle o njima i osjećaju se prilično šokirano kad ljudi ne izraze pohvale. Narcisi često vjeruju da se pravila ne odnose na njih. To možeš prepoznati po nepoštovanju prema ljudima koji zaslužuju poštovanje. Oni su također tip ljudi koji će te natjerati da učiniš sve da im ugodiš, a to neće cijeniti.

Narcisi mogu pretjerano fantazirati o postizanju moći, uspjeha i poštovanja drugih moćnih ljudi. To čak igra ulogu u tome kako odabiru romantičnog partnera. Istraživanja pokazuju da narcisi stavljaju više važnosti na fizički izgled od osobina kao što su ljubaznost ili brižnost. To je djelomično zato što partnerov dobar izgled podiže njihovu sliku o sebi.

Da bi narcis mogao funkcionirati, narcis mora imati žrtvu, kaže terapeut Paul Levrant.

Jeste li ikada upoznali nekoga s kim ste se odmah osjećali kao da je napokon sve na svome mjestu? Toj osobi se toliko sviđate, obasipa vas pažnjom, romantikom, iznenađenjima i poklonima. Veza napreduje brzo, a vi imate osjećaj da je on uistinu onaj pravi. No, mjesecima kasnije, stvari se počinju mijenjati.

- To je poput ovisnosti, a žrtva je njihovo rješenje. Ali ako vas partner koji je predobar da bi bio istinit počne kritizirati, učini da osjećate da je sve što pođe po zlu vaša krivnja, sklon je izljevima bijesa i poricanja, a vi se počinjete osjećati tjeskobno, depresivno ili oboje, obratite se za pomoć pouzdanom prijatelju, članu obitelji ili terapeutu - objašnjava Levant.

Web stranice za upoznavanje savršeno su okruženje za narcise jer se lako mogu lažno predstavljati.

- To nisu samo muškarci koji manipuliraju ženama jer se to događa podjednako kod oba spola, a teže je uočiti ženske narcise. Narcisoidnost je spektar ponašanja i teško je prepoznati taj mentalni poremećaj. Do njega je došlo iz više razloga koji su često povezani s traumama i napuštenosti u djetinjstvu. Narcisi nisu uvijek svjesni da se tako ponašaju. Narcisoidni poremećaj ličnosti nije uvijek izlječiv. Može se upravljati kombinacijom terapija, možda čak i psihoanalizom, jer ljudi koji imaju socijalno neugodne poremećaje mogu napamet naučiti kako se ponašati. Ako ste u romantičnoj vezi s narcisom i ne možete ga promijeniti niti natjerati na promjene, bježite - savjetuje terapeut.

Ako ste u vezi s narcisom ovi znakovi bi to mogli potvrditi:

1. Nikad ne preuzimaju odgovornost za svoje postupke

Umjesto toga, krive sve ostale jer vjeruju da su savršeni i da nitko nije poput njih. Po njima oni su uvijek u pravu i za bilo kakav neuspjeh krivit će druge jer oni jednostavno ne mogu pogriješiti.

2. Nedostatak empatije

Njihove potrebe dolaze prije svih ostalih i svaka se situacija uspije prilagoditi njima samima. Osim toga, u vezi gledaju samo svoje probleme i kada ih imaju treba im vaša pomoć dok s druge strane, kada ste vi u problemu i kada vama treba pomoć njih nema. Morate zapamtiti da su oni uvijek sami sebi prioritet i to će se teško promijeniti.

3. Prevaranti

Pretvaraju se da su se dogodile stvari koje nisu, poput: ‘Dao sam ti taj novac neki dan.’ Cilj im je natjerati njihovu žrtvu da posumnja u vlastiti um i instinkte kako bi se oni mogli uzdignuti.

4. Patološko laganje

Mogu imati šest afera zaredom i zakleti se da nikada nisu varali. Oni zapravo vjeruju u svoje laži. Oni na dnevnoj bazi mogu reći barem jednu laž, a ono što je najgore je da sami ne smatraju to lažima. Njima je to jednostavno dio svakodnevice, njima je to normalno i na to su navikli. Oni to čak i nesvjesno rade.

5. Ekstremno djetinjstvo

Narcisi su možda bili razmaženi kao dijete ili su bili zapostavljeni u djetinjstvu. Često su odrastali otuđeni od roditelja, a ponekad i braće i sestara, piše Metro.