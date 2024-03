Kako se riješiti onih koji uporno postavljaju neugodna pitanja?

Kad nam netko možda u neslanoj šali ili iz čistog bezobrazluka postavi neko neugodno pitanje, često se javi osjećaj bijesa koji može dovesti do toga da ne znate što bi odgovorili. No, ako uspijete spriječiti to da se razvije taj osjećaj bijesa, relativno je lako naučiti kako vratiti istom mjerom, tako da sugovornika dovedete u situaciju da vam više nikad ne poželi postaviti slično pitanje.

Donosimo par ideja za to da nikom 'ne ostanete dužni', a prvi korak je: Samo mirno. Udahnite, dajte si trenutak da osmislite odgovor i – na sunce s njim. Pritom ne morate uopće biti neugodni, ili povrijediti nečije osjećaje, bit će dovoljno da svojim odgovorom 'presiječete' svaku priliku za nastavak razgovora o temi.

Koja su najčešći 'neugodnjaci'?

Foto: Thinkstock

Većina ljudi uvijek je spremna dati neki 'savjet' vezan uz vašu odjeću, frizuru ili bilo što drugo što ih se uopće ne tiče, pogotovo onda kad ih ništa niste pitali. Evo primjera kako na neke od njih možete odgovoriti:

Duhovito:

Provokacija: Ta haljina ti ne stoji dobro.

Odgovor: Da? A zato se svi okreću za mnom i smješkaju se?

Opušteno:

Provokacija: Zašto još nemate djece?

Odgovor: Imamo jedno drugoga, i to nam je zasad mrak. Možeš mi dodati salatu?

Uz dozu zafrkancije:

Provokacija: Kad ćeš se više udati i smiriti?

Odgovor: U subotu.

Provokacija: Koju subotu?

Odgovor: Još ne znam, ako zadržiš ovaj broj, sigurno ću ti javiti.

Uz malo ironije:

Provokacija: Uh, udebljala si se.

Odgovor: Neee! Smršavila sam. Pa, bila sam deblja od tebe.

Foto: Dreamstime

Odbijanjem:

Provokacija: Koliko zarađuješ?

Odgovor: Misliš novca? Ništa. Dobivam plaću u hrani i piću, a i slava se računa.

Uvijek efikasno:

Provokacija: Jesi li ti to trudna?

Odgovor: Molim? Kako to da ja uvijek sve zadnja saznam?!

Uz odlučno „ne“

Provokacija: Izađi sa mnom. Stvarno sam super zabavan.

Odgovor: Ne, hvala.

Provokacija: Misliš da si bolja od mene?

Odgovor: Apsolutno!

Jednostavno:

Provokacija: Kako slatki trbuščić! Hoće biti cura ili dečko?

Odgovor: Trbuščić je posljedica krafni. S pekmezom.

Iskreno:

Provokacija: Kako se uspijevaš nositi sa svim tim?

Odgovor: Znaš u čemu je tajna? Ne uspijevam.

Drsko:

Provokacija: Daj mi reci, zanima me…

Odgovor: Stvarno želiš o tome razgovarati?

Provokacija: Da!

Odgovor: E, pa ja ne želim!