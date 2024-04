Dvije najveće laži koje sretni parovi govore drugima o vezi

Jesu li nepisana pravila društva uvijek bila takva? Još važnije, funkcionira li monogamija doista za sve? Hoće li to dovesti do istinske sreće? Navodno je monogamija razlog za najveće laži koje partneri govore jedni drugima.

Evo 2 velike laži koje govori većina 'sretnih' parova.

1. 'Monogamija nam je jedina opcija'

- Ne možete dovoditi u pitanje opravdanost poliamorne veze, a da ne budete suočeni s gađenjem ili seksualizacijom - kaže autorica Joanna Schroeder u podcastu 'Otvorene veze: transformacija zajedno'. U monogamnom društvu poliamorne veze smatraju se tabuom, a ponekad čak i grešnima.

- Osuđujemo li normalnu stvar kao što je želja biti s ljudima koji nisu samo osoba s kojom ste u braku? - Schroeder postavlja pitanje.

- Pa, mislim da znanost uglavnom ukazuje na činjenicu da nismo stvoreni za monogamiju - odgovara seksolog dr. Joe Kort.

No možete li odabrati monogamiju? Da, ali jesmo li prirodno osposobljeni za to? To je već diskutabilno.

Evolucijski biolog David P. Barash ističe da je biologija na strani poliamornih tendencija.

Pogledajmo fizičke razlike između muškaraca i žena. Jeste li ikada zastali da razmislite zašto uopće postoji tako značajna razlika?

- U osnovi, to je zato što poliginija stvara situaciju u kojoj se mužjaci međusobno natječu za pristup ženkama, a u biološkoj areni takvo se natjecanje obično događa putem sučeljavanja - ističe Barash.

Samo odabrani broj mužjaka može se razmnožavati i imati potomstvo kroz ovo natjecanje. Ovo može objasniti zašto su muškarci skloniji biti agresivniji i neprijateljski raspoloženiji prema drugim muškarcima. Ovo također može objasniti zašto su muškarci općenito jači i veći od žena.

Gledajući životinje, gorile su poznate kao poliamorne, zbog toga su veće od ženki. Međutim, giboni su poznati kao monogamna bića, zbog čega su iste veličine, bez obzira na spol.

Štoviše, moglo bi biti iznenađujuće, ali ljudska bića nisu uvijek bila monogamna. A ako pogledate povijest, vidjet ćete da poliamorne veze nisu bile tako neuobičajene.

Prije vremena zapadnog imperijalizma, 83% autohtonih društava bilo je poligamno, objavio je Harvard Gazette. Štoviše, žene su također imale koristi od poliamornih veza jer im je to jamčilo veću stopu preživljavanja njihovih potomaka.

Dokazi također pokazuju da su žene koje imaju više partnera obično plodnije, piše Harvard Gazette.

2. 'Sretni smo čak i kad se osjećamo jadno'

Kort je također objavio iskustvo iz bara, kad se neka žena hvalila kako joj je muž zgodan i aktivan u krevetu, no nakon toga mu je prišla i ispričala kako je zapravo njezin muž nije dirao već nekoliko godina.

- Nije jedina u toj situaciji, smatram da bismo trebali moći otvoreno razgovarati o tome, ali stvar je u tome da se ljudi srame - veli Kort.

Imajući sve ovo na umu, nije ni čudo zašto se neki ljudi trude zadržati samo na jednom partneru. Naime, monogamne veze nisu za svakoga.

- Sa svojim partnerom morate pregovarati o monogamiji - kaže Kort.

Gdje počinju, a gdje završavaju vaše granice? Je li masturbacija ili internetski seks u redu? Je li flertovanje s drugima u redu? Koliko daleko seže tvoja monogamija?, pitanja su koja postavlja Your Tango.