Šumski vrtić u Puli: Mališani se vesele igri u blatu i lokvama

Unatoč hladnoći i temperaturama koje se nerijetku spuštaju i do nule, djeca pulskog Šumskog vrtića uživaju u svim blagodatima koje šuma pruža.

Grupa od sedam sretnih mališana svaki dan, bez obzira na vremenske prilike, obilazi razna mjesta skrivena po šumskim predjelima, djeca se igraju u lokvicama po kiši i uživaju na svježem zraku. Sretni su i nije im hladno.

- Oduvijek sam bila zaljubljenik u prirodu, a kad sam dobila svoje dijete, postala mi je nezamisliva pomisao da će veći dio djetinjstva provesti u zatvorenim prostorima. Ugledala sam se na šumske vrtiće u skandinavskim zemljama i prilagodila koncept. Reakcije su zaista pozitivne - kazala je Francesca Miličević, dipl. psihologinja i certificirana dadilja.

“Šumska djeca” provode od 6 do 8 sati dnevno vani tijekom cijele godine. Čak i obroke imaju vani, na natkrivenoj terasi, a samo oni koji još spavaju danju ulaze u vrtić.

Foto: Privatni album

- Vrijeme kvalitetno provodimo na dvije lokacije. Jedna je šuma, u koju idemo svaki dan, a druga je naše okupljalište na rubu šume, kuća s velikim dvorištem, u kojem palimo logorsku vatru, obrađujemo vrt, a tu su i veliki pješčanik te razne penjalice - priča Francesca.

Do kasne jeseni djeca su brala gljive, a sad izrađuju skrovišta od trstike i grana. Kako bi ostali zagrijani, puno hodaju, penju se po stablima, sakupljaju drva za logorsku vatru te osluškuju i promatraju životinje u šumi. Na pitanje žale li se mališani ponekad da im je ipak hladno odgovor je - nikad!

- Pa ovo je za njih raj! Čim dođu ujutro, odmah pitaju kad ćemo u šumu. Njima hladnoća ne smeta jer imaju važnijeg posla. Kada djetetu dopustite da se igra na slobodan način u prirodi, sve drugo padne u drugi plan. Uostalom, ovdje se smiju zaprljati, trčati, skakati, vikati, biti djeca. Takav osjećaj slobode tijekom odrastanja je nezamjenjiv. Naravno, iznimno je važno da su uvijek adekvatno odjeveni. Tijekom jeseni svaki dan su nosili odijela za kišu i čizmice, a sad po zimi obavezan je skafander, koji kasnije skinemo ako zatopli - ispričala je Miličević i dodala da su i roditelji sretni jer, kada dođu po dijete, mogu biti sigurni da je dobilo svoju dnevnu dozu svježeg zraka. Isto tako, djeca u šumskom vrtiću vrlo brzo napreduju jer se puno kreću, koriste maštu i kreiraju sami svoju zabavu. U šumskom vrtiću nema gotovih igračaka.

Foto: Privatni album

- Često nam roditelji kažu kako je dijete dobilo mišiće na nogama, primjećuju da su spretniji, imaju bolju probavu i apetit, bolje spavaju i suradljiviji su. To nam je velik poticaj za dalje. Djeca borave kod nas od 8 do 16 sati i imaju četiri obroka. U prosincu smo imali sreće što je bilo puno kiše, pa su djeca uživala u skakanju po lokvicama te igranju s blatom. Budući da u Puli nema snijega, pravili smo čak i snjegovića od blata. To ih je oduševilo. Kad pustite djecu da biraju što žele raditi, spontano biraju aktivnosti najbolje za njihov razvoj. Zato kod nas nema programa nego se vodimo interesima djece - kaže Miličević.

Foto: Privatni album Ističe i kako od rujna prošle godine, otkad su počeli s radom vrtića, nisu još imali izostanaka zbog bolesti.

Ovim pristupom djeca uče biti samostalna i brinuti se o svom okruženju, a vještine koje stječu su univerzalne i korisne za cijeli život.

Foto: Privatni album Rezultat istraživanja koje su proveli danski znanstvenici sa sveučilišta u Aarhusu pokazalo je da djeca koja provode više vremena na otvorenom i u prirodi imaju manje šanse da razviju psihičke poremećaje kad odrastu te odrastaju u sretnije ljude od one djece koja su se češće igrala u zatvorenim prostorima. Znanstvenici tvrde kako je idealno da djeca provode vani od četiri do šest sati, a nestrukturirana igra izvan kuće pridonosi ubrzanom razvoju jer je priroda bogato senzorno i poticajno okruženje.

